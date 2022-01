Comment les drones aident à sauver et à améliorer des vies

Le concept de livraison de drones à la demande est devenu l’innovation révolutionnaire du pays qui peut manifester le programme de longue date consistant à fournir un accès égal aux soins de santé pour sauver et améliorer des vies.

Par Vikram Singh

Le paysage du secteur de la santé indien est unique. D’une part, la numérisation rapide et les transformations technologiques redéfinissent l’espace de santé urbain. D’un autre côté, de larges pans de la population rurale vivent dans des zones difficiles d’accès et n’ont même pas accès aux établissements de soins de santé primaires. D’après les faits, 70 pour cent de la population indienne est concentrée dans les zones rurales où vivent seulement 3 pour cent des médecins du pays. Ces chiffres sombres mettent à nu le besoin immédiat de répondre aux besoins de santé de la population rurale du pays.

Alors que la technologie continue de faire des percées dans tous les secteurs, l’Inde pourra bientôt réaliser son rêve d’un accès universel aux soins de santé. Les véhicules aériens sans pilote, communément appelés drones, donnent une nouvelle vie à la livraison de nourriture, l’agriculture, l’immobilier, de nombreux autres secteurs et les soins de santé ne font pas exception. Le concept de livraison de drones à la demande est devenu l’innovation révolutionnaire du pays qui peut manifester le programme de longue date consistant à fournir un accès égal aux soins de santé pour sauver et améliorer des vies.

Réseau de transport sans fin

Les obstacles au transport sont la principale cause du manque d’accès aux soins de santé. Les drones réussissent à surmonter les défis de la connectivité et ils peuvent avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes vivant dans des zones reculées et inaccessibles. Étant donné que les drones fonctionnent sur des coordonnées, ils peuvent facilement atteindre des zones éloignées telles que les montagnes, les vallées et les forêts et effectuer la livraison en temps voulu de médicaments vitaux, de fournitures urgentes, de médicaments, etc. à atteindre par de gros hélicoptères et des avions peuvent désormais être atteints, étendant ainsi le réseau de transport du pays en renforçant le scénario de soins de santé du pays.

Tout comme la télémédecine résout le problème de la disponibilité des médecins dans des endroits éloignés, la livraison par drone à la demande résout les problèmes de collecte et de diagnostic rapides des échantillons. C’est une aubaine pour les soins de santé, car les drones peuvent livrer des échantillons aux laboratoires de cheminement en quelques heures pour réduire le TAT de 3 à 5 jours à 6 à 7 heures. De même, la livraison de sang, de vaccins, de médicaments et d’anti-venins dans la première heure d’or du patient dans des endroits éloignés qui peuvent être livrés en quelques heures par livraison par drone à la demande.

Livraisons rapides

Les livraisons effectuées via les canaux logistiques conventionnels prennent du temps malgré l’amélioration de la connectivité routière. Dans les situations d’urgence où chaque seconde peut modifier le cours de la vie d’un individu, on ne peut pas se fier aux systèmes de transport traditionnels. Les drones, quant à eux, peuvent livrer des marchandises en quelques minutes et quelques heures, assurant ainsi une livraison rapide des fournitures essentielles. Ces véhicules aériens sans pilote sont utilisés pour prendre la commande et livrer directement à la personne dans le besoin, éliminant ainsi les restrictions d’itinéraire, le trafic ou d’autres obstacles logistiques. Les drones peuvent transporter des articles de santé jusqu’à 20 fois plus rapidement sur des terrains vallonnés.

Réduction des embouteillages

La population en plein essor de l’Inde et l’augmentation du revenu disponible ont entraîné une augmentation du nombre de véhicules sur la route. De plus en plus de personnes passent des transports publics aux véhicules privés et la dépendance à l’égard des camions et des camionnettes pour les livraisons entraîne des embouteillages et des goulots d’étranglement. Les drones sont adaptés pour lutter contre les embouteillages et réduire les conjonctions routières en effectuant des livraisons médicales par voie aérienne et en minimisant le nombre de véhicules de livraison sur la route. Selon les statistiques, jusqu’à 10 % de réduction du trafic peut se produire dans les villes urbaines si les livraisons du dernier et du milieu du kilomètre sont effectuées par voie aérienne.

Rentable

En tirant parti des dernières technologies, les drones sont développés pour rendre les livraisons aériennes abordables par rapport aux modes de transport conventionnels. Contrairement à d’autres véhicules fonctionnant au carburant, les drones sont abordables, livrent beaucoup plus rapidement et de la manière la plus efficace possible. De nombreuses entreprises se tournent vers la technologie des drones en raison de ses coûts d’expédition et d’exploitation réduits. Les livraisons de drones à grande échelle seront 200 % moins chères que les livraisons au sol. En outre, il est prévu que la taille du marché de la livraison de colis par drones devrait atteindre 8 milliards de dollars d’ici 2027.

Livraison sans contact

L’épidémie de coronavirus a habitué le monde à une vie à la maison avec des contacts physiques limités. De nombreuses entreprises ont du mal à livrer les marchandises après les restrictions physiques à six pieds. Les drones, cependant, peuvent servir d’appareil parfait pour effectuer des livraisons sans contact étant donné qu’il s’agit de colis sans personnel et déposent sans aucun contact physique ni socialisation. Ils peuvent aider à construire des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et une connectivité étendue, même en période de crise actuelle de Covid-19. Avec les drones, le risque de transmission peut être minimisé et la livraison de fournitures vitales peut être accélérée.

Réduction/Gestion des déchets

D’innombrables personnes succombent à une mort prématurée en pleurant pour une seule goutte de sang. Des milliers de jeunes vies qui pourraient être sauvées sont perdues chaque jour à cause des retards dans l’approvisionnement en sang. L’Inde souffre de la plus grande pénurie de sang au monde. Nous vivons dans un pays où les quartiers sont privés de banques de sang. Malgré une pénurie chronique, 6,5 unités de lakh de sang et ses composants sont gaspillés car ils ne sont pas transfusés à temps. Les drones peuvent surmonter tous ces défis et sauver d’innombrables vies en fournissant du sang et plusieurs autres fournitures essentielles en quelques minutes quand et où le besoin s’en fait sentir.

Dernières pensées

Alors que nous avançons vers un monde façonné par la technologie, les soins de santé ne devraient pas rester à l’écart de ses nombreux avantages et privilèges. L’accès aux services de santé de base ne doit pas être limité aux personnes à portée de main et être accessible à tous, quels que soient les paramètres géographiques et démographiques. Les drones peuvent combler les lacunes des itinéraires de transport traditionnels dans l’espace de santé et connecter les coins les plus reculés et les plus reculés du monde. Avec une myriade d’avantages, les drones révolutionnent non seulement les soins de santé, mais aussi le secteur de la logistique et des transports tout en faisant un pas de plus pour sauver et améliorer la vie d’un milliard de personnes.

(L’auteur est PDG et fondateur de TechEagle. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online).

