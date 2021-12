Comment les émissions fantastiques devraient-elles nous donner des cartes ? De « Game of Thrones » à « La roue du temps » et au-delà

S’ils ne l’ont pas déjà fait, les adaptations fantastiques épiques sont en passe de rivaliser avec les adaptations de bandes dessinées en tant que genre, mais elles ont quelques tropes unificateurs à travailler en premier. L’un des plus grands est la carte – un incontournable du genre sur la page et, il s’avère, tout aussi essentiel à l’écran. Cependant, les plus grandes émissions de la décennie ne se sont toujours pas mises d’accord sur la manière de montrer ces cartes aux téléspectateurs.

Par souci de simplicité, au moins, de nombreux critiques rapportent tout ce qui concerne la fantaisie à Game of Thrones. Lors de sa première en 2011, l’émission a été saluée pour avoir attiré des fans nouveaux ou périmés dans le genre fantastique et l’avoir présenté d’une toute nouvelle manière. À partir de la fin du spectacle en 2019, une énorme récolte de nouveaux spectacles fantastiques a commencé à apparaître – cette année seulement, nous avons Shadow and Bone, The Wheel of Time et deux nouvelles entrées dans la franchise Witcher de Netflix. Tous ces éléments apportent des solutions intéressantes au besoin d’une carte.

La séquence de titres de Game of Thrones est légendaire. Il montrait un rendu stylisé d’une carte de Westeros et des parties pertinentes d’Essos, utilisant souvent des sceaux et des images symboliques pour mettre en évidence des alliances ou des événements récents. Cela a mis la carte devant le public chaque semaine et a donné une idée de l’échelle du monde, des distances entre les lieux et de la géographie entre les deux.

Jusqu’à présent, aucune émission n’a encore emprunté cette voie simple, et il est difficile d’imaginer pourquoi. HBO n’est pas propriétaire des cartes, mais pour le moment, il semble toujours être le plus grand acteur du genre – du moins en ce qui concerne les fans et les critiques grand public. En fait, YouTube Daniel Greene a émis l’hypothèse que la raison pour laquelle la série Wheel of Time d’Amazon n’incluait pas de carte dans son générique d’ouverture était d’éviter (plus) de comparaisons avec Game of Thrones. Greene lui-même a déclaré qu’il pensait qu’une carte était « vraiment nécessaire » pour « un spectacle comme celui-ci ».

Dans le même temps, de nombreux streamers ne veulent pas avoir une longue séquence de titres et s’attendent à ce que les téléspectateurs sautent les titres, en particulier lorsqu’ils regardent une émission de manière excessive. Cela est particulièrement vrai sur Netflix, où des saisons entières sont généralement supprimées en même temps. Shadow and Bone est allé droit au but avec sa séquence de titres, mais il a compensé avec une carte interactive partagée sur les réseaux sociaux qui a été un énorme succès auprès des fans. Une carte similaire n’a été publiée pour The Witcher qu’après la publication d’une chronologie (bien qu’il soit vrai que la chronologie était une priorité compréhensible pour The Witcher.)

Cette stratégie est excellente, mais limitée. À moins que les producteurs n’y dirigent les fans à un moment donné de la série, rien ne garantit qu’ils le trouveront. Il compte sur l’engagement actif des fans sur les réseaux sociaux pour les conduire à la carte, ce qui est excitant pour ceux qui participent mais pourrait être aliénant pour ceux qui ne le font pas. Dans la quête de rendre quelque chose d’obscur acceptable pour les masses, cela pourrait finalement être considéré comme un pas en arrière. Encore une fois, pensez aux révisions extrêmes du canon de Marvel Comics par le MCU au cours des quinze dernières années.

Un autre problème avec une carte en ligne est la menace de spoilers. Shadow and Bone et The Witcher ont tous deux inclus des guides chronologiques pour leurs cartes interactives – une fonctionnalité amusante et utile pour les nouveaux fans, mais dangereuse pour ceux qui ne le prennent pas dès la première du spectacle. Les fans diffèrent à l’avance sur la quantité d’arrière-plan qu’ils souhaitent sur leur nouveau monde fantastique, ce qui pourrait en désactiver certains. À tout le moins, il est susceptible de bombarder les téléspectateurs d’informations qui ne sont pas pertinentes pour l’épisode qu’ils regardent à ce moment-là. L’ajout d’avertissements de spoiler ou de métriques d’achèvement n’est pas non plus une solution parfaite à cela, car cela rend l’expérience globale plus compliquée.

je me souviens quand je lisais la roue du temps, je revenais sans cesse sur la carte pour voir à quelle distance les personnages principaux étaient les uns des autres lorsqu’ils voyageaient l’un de l’autre https://t.co/FUqOldAwbd – kash (@yujigojo) 29 novembre 2021

Enfin, Amazon Prime teste une nouvelle stratégie prometteuse en incluant une carte interactive pour La roue du temps directement dans son application de streaming, afin qu’elle soit accessible sur les appareils de télévision, les consoles, les navigateurs Web ou les appareils mobiles. C’est bien surtout pour une exclusivité de streaming, car il peut être extrait entre les épisodes lors d’une frénésie ou visualisé au préalable comme une amorce. Cependant, les nouveaux fans peuvent avoir besoin d’être encouragés à rechercher cette ressource en fonction de la façon dont elle est présentée.

Cela laisse aux fans le choix entre quelques méthodes de carte imparfaites et uniquement des propositions non testées au-delà. Des cartes pourraient être affichées dans le générique de fin, ont suggéré certains fans, ou bien affichées à l’écran au milieu de l’épisode lorsque cela est pertinent, selon d’autres. N’importe laquelle de ces méthodes peut fonctionner, tout comme des dizaines d’autres variantes.

La vraie question est de savoir si les showrunners, les studios et les streamers ont pleinement compris à quel point les cartes sont vitales pour leurs histoires et pour le genre dont ils tirent leur contenu. Idéalement, ils comprendraient – tout comme les éditeurs de livres – qu’il est normal de partager une fonctionnalité comme celle-ci en commun avec des émissions d’autres points de vente, car cela permet aux fans de savoir qu’ils font partie de la même tradition de narration.