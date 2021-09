Comment les employés peuvent retourner au bureau “Crypto Style”

La grande grippe espagnole en 2018 a peut-être tué beaucoup plus de personnes – environ 50 millions et peut-être même pas du tout espagnol – mais c’était avant que nous vivions dans un monde d’Internet, d’informations organisées par les citoyens et de vaccins accélérés. Maintenant, alors que le monde commence à rouvrir dans de nombreuses régions, le recours aux vaccins augmente et les gens s’attaquent sérieusement à leur mode de vie.

Mis à part les personnes qui doivent être dans un endroit pour leur travail comme les infirmières ou les cabaretiers, le nouveau débat est de savoir quoi faire avec les millions de personnes qui ont déserté leurs bureaux pour travailler à distance. Travailler à distance n’est pas toujours facile, il y a la question des bureaux à domicile appropriés, de l’espace adéquat, de la technologie essentielle et d’autres partageant l’espace de travail à domicile/à distance.

S’adressant à Ranjit Dhindsa, responsable de l’emploi au cabinet d’avocats Fieldfisher, elle a déclaré :

« Bien que le travail à distance présente de nombreux avantages, cela a soulevé une multitude de problèmes liés au droit du travail et de la vie privée ainsi que des problèmes généraux de gestion des affaires qui ont mis une pression supplémentaire sur les entreprises alors qu’elles s’adaptent au changement tout en prenant soin du bien-être de leurs employés. »

Mis à part ces aspects pratiques, il y a aussi la valeur manquante dans la création de liens avec des collègues ou de remue-méninges personnellement et même la confiance que peut apporter le fait d’aller au bureau.

Si ce sont les inconvénients, le travail à distance présente également des avantages, parmi lesquels un meilleur équilibre du travail (s’ils peuvent arrêter de travailler), un meilleur accès à long terme à un logement abordable (loin des centres-villes coûteux) et aucun trajet domicile-travail.

Ce dernier point a été particulièrement ressenti lors du verrouillage, car les gens réalisent que le temps passé à faire la navette est en fait une partie non rémunérée de leur journée – et s’il est calculé en revenu horaire, il pourrait en fait abaisser considérablement leur échelle salariale.

L’entreprise au franc-parler et PDG Dan Price a commenté ce travail non rémunéré pendant le verrouillage. Il souligne que le travailleur moyen enregistre une heure de travail non rémunéré chaque jour.

“Je parle des trajets domicile-travail, qui pendant des décennies ont été considérés comme allant de soi comme une partie nécessaire de la journée de travail, mais qui s’est récemment avéré totalement inutile pour un grand nombre de travailleurs”, a-t-il déclaré récemment, désignant un énorme perte de 4 800 $ pour le travailleur médian. Il a choisi de laisser ses employés de Gravity Payments se faire leur propre opinion.

Toutes choses étant égales par ailleurs, les employeurs étudient de nouveaux modèles hybrides pour le personnel de bureau, permettant ainsi à chaque employé de définir ses conditions et ses préférences. Il est maintenant reconnu par de nombreux employeurs qu’ils n’ont pas besoin de regarder par-dessus les épaules de chaque employé et qu’un degré de flexibilité peut entraîner une productivité beaucoup plus grande qu’auparavant.

Dhindsa a également ajouté que :

« Travailler en collaboration avec les employés pour évaluer à quoi ils veulent que l’avenir du travail ressemble est une bonne approche à adopter, tout en tenant compte du fait que les choses changent rapidement. Les entreprises les plus astucieuses procèdent à des ajustements à court terme et se donnent le temps d’analyser et de réévaluer à quoi devrait ressembler leur entreprise au fil du temps.

D’un autre côté, InnovateMR, une société de technologie d’information basée aux États-Unis, a mené des recherches approfondies sur ce que les gens ressentent à l’idée de retourner au bureau. L’enquête a révélé que 73% des travailleurs américains ont une certaine anxiété à l’idée de retourner au travail en personne, 31% des femmes ont déclaré être entièrement anxieuses à l’idée de retourner au travail en personne, contre 16% des hommes.

L’auteur de l’étude et directeur du développement des clients, Will Luckey, réfléchit à l’importance de la compréhension et de la sympathie alors que ses coéquipiers et ses clients retournent aux interactions en face à face :

« Il y a eu des signes que le pire est derrière nous. Les taux d’infection aux États-Unis ont chuté depuis leur pic de janvier, et l’augmentation des taux de vaccination est une bonne raison d’être optimiste. Cependant, malgré les vaccinations et la baisse rapide du nombre de cas, le retour à la « normalité » ne sera pas une transition immédiate ; il faudra du temps aux travailleurs pour se sentir à nouveau à l’aise avec les interactions en personne.

La crypto est un pays étranger, ils y font les choses différemment.

Pavel Matveev est co-fondateur et PDG de Wirex. Il dit:

« Crypto est une question d’innovation, il est donc important de l’appliquer également aux pratiques de travail, ainsi qu’à notre produit. Bien que la pandémie ait été sans précédent, chez Wirex, notre modèle commercial a été conçu pour résister à de telles situations. Exploitant un double modèle commercial durable, offrant à la fois des services bancaires traditionnels et des services bancaires numériques, il nous a été facile de nous adapter à l’évolution des demandes et de donner la priorité au côté numérique de notre entreprise pendant la pandémie, et nous prévoyons que cela ne fera que croître à mesure que les consommateurs seront de plus en plus déçus par le système bancaire traditionnel, rechercher des formes alternatives d’investissement et évoluer vers une société entièrement sans numéraire.

Une entreprise multinationale, Wirex parraine un modèle de travail progressif et flexible en place, permettant à l’équipe de 200 personnes de choisir la configuration de travail qui leur convient le mieux, que ce soit au bureau, à la maison ou un hybride.

Le siège social est à Londres, mais l’entreprise promeut les opérations décentralisées, favorisant le bonheur des employés tout en économisant sur les coûts d’infrastructure pour l’entreprise, qui peuvent être réinvestis dans d’autres domaines tels que la formation et la socialisation d’équipe.

« Nous prenons toujours en compte les commentaires des clients sur les nouvelles choses qu’ils souhaitent voir de Wirex et avons ajouté de nouvelles pièces, des taux d’épargne et plus encore – il est donc logique d’appliquer cette même logique à nos employés. Nous avons continué à impliquer les employés dans les discussions sur ce qui fonctionne le mieux pour eux lorsqu’il s’agit de travailler et de s’adapter à la nouvelle normalité », a déclaré Matveev.

Stefan Rust, ex-PDG de Bitcoin.com et PDG et co-fondateur de Sonic Capital s’est développé pendant le verrouillage. Issu d’un monde crypto et décentralisé, l’idée du DAO ou de l’organisation autonome décentralisée est au cœur de sa réflexion, comme il l’explique.

Le DAO est une entité sans direction centrale. Les décisions sont prises de bas en haut, régies par une communauté organisée autour d’un ensemble spécifique de règles appliquées sur une blockchain. Popularisé par les DAO blockchain, les décisions sont prises via des propositions sur lesquelles le groupe vote pendant une période déterminée.

« J’ai créé un certain nombre d’entités et les ai enregistrées en tant qu’entreprises dans différentes juridictions en fonction de leurs besoins. Cependant, une division commerciale, Sonto, sera un pur DAO. Il ne sera incorporé dans aucune juridiction mais fonctionnera comme une entité véritablement décentralisée », a-t-il déclaré.

Mark Cuban, propriétaire des Dallas Cowboys et passionné de crypto, est tout à fait d’accord.

« Les avantages d’un DAO se font sentir. Le ruissellement ne reflète pas le fonctionnement d’un DAO et c’est le point. Les participants contrôlent ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Les tokenomics sont clairement énoncés afin que tout le monde sache qui en bénéficie, comment et pourquoi. S’il est exécuté avec succès, avec une tokenomique appropriée, le bénéfice peut être généré de bas en haut. Tous ceux qui y travaillent peuvent recevoir des jetons pour pouvoir participer au DAO.

« Toute entreprise axée sur la communauté bénéficierait le plus d’être un DAO. Cela pourrait être une entreprise qui offre des services de santé, cela pourrait être une épargne et un prêt locaux. La valeur vient du fait que l’entreprise peut bénéficier de l’intégration de la communauté.

Rust essaie d’intégrer ce principe dans sa nouvelle entreprise à Hong Kong.

« J’ai créé un certain nombre d’entités et les ai enregistrées en tant qu’entreprises dans différentes juridictions en fonction de leurs besoins. Cependant, une division commerciale, Sonto, sera un pur DAO. Il ne sera incorporé dans aucune juridiction mais fonctionnera comme une entité véritablement décentralisée. »

Cependant, bien qu’étant un fan de DAO, Cuban est loin d’être optimiste quant au succès acquis des DAO, en particulier des premiers.

«Je tiens également à souligner que je pense que bon nombre des premiers DAO pourraient échouer. Alors qu’un DAO présume la propriété par jeton ou par un autre mécanisme, et que l’on pourrait penser que les détenteurs opéreraient dans le but d’améliorer l’organisation afin que la valeur de leur participation augmente, je pense qu’il y aura beaucoup de faux pas dans les premiers DAO. Parce qu’il n’y a pas d’histoire de ces types d’organisations à apprendre, les pionniers auront des difficultés à apprendre au fur et à mesure. De plus, dans de nombreux DAO, vous n’obtenez pas une répartition égale de la participation », explique Cuban.

« Certains titulaires sont très impliqués et tentent souvent de travailler à l’exclusion des autres. La politique de participation aux DAO entrera également en ligne de compte. La dynamique de la façon dont les gens coopèrent sera difficile, encore une fois, jusqu’à ce qu’il y ait un historique de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas pour que les nouveaux entrants puissent apprendre. »

Peut-être qu’une façon de recueillir ce consensus est d’utiliser une plate-forme qui fournit des droits de vote prêts à l’emploi telle que la start-up RepresentDAO, présentée comme conçue pour les DAO en marque blanche, elle promet de fournir les mécanismes pour faciliter des opérations faciles, immédiates et fiables. voter pour des organisations, en particulier des organisations blockchain.

La montée en puissance du DAO peut être le plus grand changement pour unir la passion, le travail à distance et le monde souvent frénétique de Crypto, ce qui en fait un lieu de travail sûr, en temps de crise ou en dehors.

