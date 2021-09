Comment les enfants de Kourtney Kardashian l’ont surprise après une escapade européenne

in

Pour Kourtney kardashian, l’amour continue, même sous le soleil de Californie.

Fraîchement sortie de son escapade européenne romantique avec son petit ami Travis aboyeur, la fondatrice de Poosh a été accueillie dans son allée de la manière la plus douce par ses enfants : avec des pétales de rose et des panneaux de bienvenue – comme elle l’a partagé dans ses histoires Instagram.

Dans les précieuses images publiées le 7 septembre. 1, Kourtney – qui partage ses trois enfants, le maçon, Onze, Pénélope, 9, et Règne, 6, avec ex Scott disque—Est ravie de sa surprise de bienvenue à la maison et a même partagé des clichés rapprochés de leurs affiches faites à la main.

Pour la maman de trois enfants, le retour à la maison n’est que la cerise sur le gâteau de ce qui semblait être un voyage épique avec son autre moitié. Pour le Clignotement-182 batteur, leurs dernières vacances ont marqué son deuxième voyage en avion depuis chez lui et son premier voyage transatlantique depuis qu’il a survécu à un accident d’avion mortel en 2008.

Au cours de leur séjour de l’autre côté de l’étang, l’affection ne manquait apparemment pas entre les deux puisque les deux ont été photographiés en train de se câliner et de s’embrasser passionnément à plusieurs reprises à Gênes, Portofino et Venise.