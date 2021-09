Comment les entreprises de technologie de la santé mènent la révolution de la santé en Inde

Les services de pharmacie sont un autre domaine où les entreprises de technologie de la santé mènent le changement.

Par Nikhil Chari

Les soins de santé ont un potentiel de croissance important et séculaire en Inde. Alors que le gouvernement a fait un excellent travail dans la construction d’un réseau de soins primaires approfondi, le secteur privé peut jouer un rôle important dans le développement futur du secteur de la santé. Par exemple, en tant que pays, nous dépensons environ 100 milliards de dollars en soins de santé pour 1,4 milliard de citoyens tandis que les États-Unis dépensent près de 4 000 milliards de dollars en soins de santé pour 330 millions de citoyens, soit près de 200 fois par habitant. produits et services de santé est énorme. Conscient de ce besoin, le gouvernement a également reconnu le secteur de la santé comme un secteur prioritaire à la fois en termes d’avantages fiscaux pour encourager de nouveaux investissements du secteur privé ainsi que pour donner la priorité aux prêts au secteur afin qu’en tant que nation, nous continuions à améliorer l’accès et les services de santé. aux masses.

Le marché des soins de santé en Inde est en grande partie un marché direct, de sorte que la responsabilité de choisir où et comment obtenir des soins, ainsi que combien payer pour cela incombe directement au consommateur. La récente pandémie a également mis en évidence la nécessité pour les Indiens d’avoir accès à des soins primaires de haute qualité de manière abordable, rapide et fiable. Dans ce contexte, les entreprises de technologies de la santé jouent un rôle important en offrant aux consommateurs indiens un accès plus approfondi et une plus grande transparence des prix et de la qualité. Si nous examinons les trois aspects de la prestation de services de santé – à savoir l’accès aux soins, le coût des soins et la qualité des soins – quelques domaines qui se prêtent bien aux perturbations par les entreprises de technologie de la santé dans le cadre de la vente directe aux consommateurs sont les soins de santé primaires virtuels et Services de pharmacie.

En ce qui concerne l’accessibilité des soins, l’Inde a un ratio de médecins par habitant (pour mille) relativement faible, de 0,8 contre 4 pour les pays plus développés. L’écart de disponibilité des médecins spécialistes est plus important avec un ratio de 0,2 contre 2 dans les pays plus développés et les différences sont encore plus importantes au sein de l’Inde si l’on compare les métros au reste du pays. Les entreprises de technologie de la santé telles que Dhani Services, par le biais de services de consultation vidéo numérique avec accès à la fois aux soins primaires et aux médecins spécialistes, aident à combler considérablement cet écart d’accessibilité et, d’une certaine manière, fournissent désormais un soutien de médecin de famille à des millions de personnes et de familles qui n’auraient autrement pas Support. La technologie aide également à développer des modèles où il existe une coordination étroite des soins entre les soins primaires, le diagnostic et les soins secondaires/tertiaires, la télémédecine étant le premier point de contact pour les soins de triage, ainsi que pour les soins de suivi après les hospitalisations. Cette gestion holistique des soins aux patients et la numérisation des dossiers de santé pilotée par les entreprises de technologie de la santé contribuent également à améliorer la qualité globale des soins et les résultats pour les patients.

Les services de pharmacie sont un autre domaine où les entreprises de technologie de la santé mènent le changement. L’Inde a une structure de marché unique où les marges de distribution sont réglementées par le commerce, ce qui se traduit par des marges de distribution beaucoup plus élevées par rapport aux marges commerciales du reste du monde. Ces coûts plus élevés sont en fin de compte supportés par le consommateur. Une autre particularité du marché indien de la pharmacie est que, comme il n’y a pas de substitution générique obligatoire comme dans de nombreux pays développés, 90 % du marché est composé de produits de marque hors brevet avec seulement une petite partie des génériques sans marque, souvent fabriqués par les mêmes fabricants. Dans ce contexte également, les entreprises de technologies de la santé mènent le changement en apportant une plus grande transparence des prix et un plus grand choix de produits afin que les consommateurs puissent prendre des décisions mieux informées. De plus, avec plus d’efficacité d’échelle et une approche centrée sur le client, les entreprises de technologie de la santé sont capables et disposées à répercuter davantage d’économies sur les consommateurs. En fin de compte, le consommateur indien est le gagnant de ces évolutions.

À plus long terme cependant, pour que le système de santé indien mûrisse, des travaux supplémentaires doivent être effectués dans trois domaines. Le premier est d’offrir une couverture d’assurance maladie abordable aux masses. Cela peut être fait grâce à une combinaison du secteur privé et du gouvernement, en particulier pour les couches les plus pauvres de la société. Deuxièmement, il faut disposer d’un système solide d’accréditation de la qualité et de contrôle régulier de la qualité de toutes les parties de la prestation des services de santé, y compris les médecins, les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les fabricants de produits. Troisièmement, nous devons nous assurer de continuer à favoriser un environnement d’innovation dans les produits et services de santé grâce à des politiques progressistes. Il est encourageant de voir que le gouvernement continue de faire des progrès dans tous ces domaines, donc les perspectives sont prometteuses pour le secteur de la santé indien et ses consommateurs.

(L’auteur est President Healthcare, Dhani Healthcare. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

