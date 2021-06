Comment les entreprises doivent-elles planifier un retour au travail réussi?

Assurer un environnement de bureau plus sûr Bien que les campagnes de vaccination se déroulent rapidement, il est certain que quelques employés rejoindront le bureau sans être vaccinés. (Image représentative)

Par Kuldeep Malhotra

COVID-19 a provoqué des perturbations dans le monde entier et nous a poussés à nous acclimater à de nouvelles cultures de travail comme le travail à domicile (WFH). Au cours des 16 derniers mois, les entreprises ont oscillé entre le travail en ligne et hors ligne au fur et à mesure que les blocages étaient annoncés et terminés, respectivement. Maintenant que les gens se font vacciner à un rythme et à une échelle rapides, les villes étant progressivement déverrouillées, des organisations à travers l’Inde rouvrent leurs portes pour redémarrer les opérations physiques. Cependant, pour assurer la continuité des activités, les dirigeants doivent trouver une stratégie de retour au travail efficace, sans laquelle ils ne peuvent pas fonctionner de manière rentable, en particulier pendant les heures sombres comme celles-ci.

Pour être honnête, il n’y a pas de « mantra réussi » au retour au bureau car cela va être un grand changement pour nous tous, et ce ne sera certainement pas un changement facile. Tout comme il était difficile pour la plupart des gens de passer soudainement au travail à distance il y a un an et demi, il sera désormais difficile de revenir au mode de travail hors ligne. La seule solution est de suivre une approche agile, de s’adapter aux nouveaux changements et d’essayer de s’y adapter le plus rapidement possible afin qu’aucun travail ne soit affecté et que vous soyez de nouveau performant.

Selon une étude de Gartner, 94% des entreprises de taille moyenne adopteront une approche mixte lors de la réouverture de leurs bureaux, c’est-à-dire une fusion d’employés en poste, à distance et hybrides. Après avoir appris de la pandémie et obtenu de meilleurs résultats de la FMH, il y a de fortes chances que la plupart des organisations, quelle que soit leur taille, suivront cette approche. Mais même pour en faire une réalité, les dirigeants doivent prendre soin de certaines choses comme :

Assurer un environnement de bureau plus sûr Bien que les campagnes de vaccination se déroulent rapidement, il est certain que quelques employés rejoindront le bureau sans être vaccinés. En dehors de cela, la distanciation sociale et le port obligatoire de masques, ainsi qu’une désinfection fréquente existeront de toute façon. Par conséquent, assurer la sécurité restera une nécessité pour les employeurs qui envisagent de reprendre le travail depuis les bureaux.

Cela sera directement associé à la productivité des employés, car les employés en sécurité et en bonne santé seront beaucoup plus performants et prendront moins de congés que les personnes infectées ou malades. Pour mettre en œuvre cela avec succès, un plan de communication solide jouera un rôle central. Les employés doivent être transparents sur les dates précises de réouverture des bureaux, les mesures de sécurité prises dans tous les bureaux, et donc être encouragés à réintégrer avec un état d’esprit positif.

Besoin de réembarquement A l’heure où les salariés retournent au bureau, les entreprises doivent mettre en place une politique de réembarquement. Cela les aidera à présenter aux employés de nouvelles politiques de travail et d’autres remaniements qui auraient pu avoir lieu pendant la pandémie. Compte tenu des perturbations imprévues que nous avons vécues, le réembarquement sera un pas important dans la bonne direction, agissant comme un point de contact clé tout au long du parcours des employés.

D’un autre côté, en tant qu’employeur, si vous informez vos employés de rejoindre le bureau au hasard, la plupart d’entre eux reviendront avec un manque d’enthousiasme et cela affectera également l’expérience globale des employés au travail. Un sondage le prouve. Il indique que 69% des employés se sentiraient à l’aise de retourner au bureau, cependant, seulement 61% aimeraient le faire à condition que les lieux de travail puissent fonctionner en toute sécurité.

Le rôle de la technologie RH

La technologie a continué d’être un élément essentiel pour les entreprises, même avant COVID-19. La pandémie en a fait une nécessité maintenant, avec un grand nombre d’entreprises investissant dans de nouveaux outils et les adoptant pour assurer la durabilité et la continuité pendant ces périodes. Les employés ont passé un an et demi à travailler à distance sans interactions en face à face et cela a tout changé.

Désormais, lorsqu’ils commencent à revenir, les cadres et responsables RH doivent être équipés des bonnes technologies pour lire entre les lignes, effectuer une analyse des sentiments et étudier l’évolution des attitudes des employés au cours de cette période. Connaître ces facteurs en détail aidera les équipes RH à mettre en place des outils physiques et numériques permettant aux employés de travailler efficacement et de résoudre les problèmes de productivité en cas de besoin. Avec des données en temps réel sur le dos des commentaires des employés, les dirigeants peuvent assurer une expérience de réintégration réussie aux employés et ainsi les aider à accepter et à adopter ce changement de manière plus transparente.

En résumé

Nous avons déjà expliqué que le passage du travail en ligne au hors ligne ne sera pas facile au début. Cependant, pour s’assurer que ce n’est pas aussi difficile qu’on le pense, les entreprises doivent prendre les mesures susmentionnées et tenir les employés informés, connectés, engagés et, surtout, s’assurer qu’ils travailleront dans un environnement sûr avec une sécurité robuste. mesures en place à leur retour au bureau.

(L’auteur est directeur général adjoint, division des ventes chez Konica Minolta. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

