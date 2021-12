Comment les entreprises explorent des alternatives à l’achat et à la détention de crypto

Les sociétés cotées en bourse, les grandes sociétés privées et même les gouvernements nationaux volent les gros titres de la crypto de nos jours grâce à leur investissement dans des trésoreries crypto. Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, est l’évangéliste ultime de l’idée. Son entreprise détient plus de 121 000 des 21 millions de bitcoins qui existeront un jour.

Cela dit, remplacer les réserves de liquidités par du bitcoin ou de l’ethereum n’est pas le seul moyen pour les entreprises de s’exposer au monde de la cryptographie. De nombreuses alternatives existent pour s’exposer à cette classe d’actifs : plateformes de financement décentralisées, investissement dans des illustrations de jetons non fongibles (NFT) et même des plongées profondes dans le métavers.

Explorons chacune de ces options alternatives et pourquoi les entreprises les poursuivent.

DeFi investir pour les institutions

SEBA, une banque d’investissement crypto réglementée par la Suisse, propose désormais des produits qui permettent à ses clients institutionnels de s’engager dans des protocoles de finance décentralisée (DeFi), et les services de prêt et d’emprunt qu’ils proposent offrent des rendements annuels compris entre 3% et 13%.

La société de recherche CryptoCompare suggère que le volume de prêts contractuels intelligents sur la blockchain Ethereum s’élève désormais à 26 milliards de dollars. Pour que ce niveau de volume entre dans les prêts, les investisseurs institutionnels doivent affluer vers lui.

Le jalonnement est également intégré aux stratégies d’investissement institutionnel. Des recherches supplémentaires montrent que la valeur totale de l’argent investi dans des projets de jalonnement sur la blockchain Ethereum est passée de 65 millions de dollars en janvier à 4 milliards de dollars en octobre.

Entreprises qui s’engagent dans le monde passionnant des NFT

Visa et MasterCard ont toutes deux tout intérêt à obtenir une part aussi importante que possible du gâteau de la crypto-monnaie. Après tout, les blockchains publiques qui permettent aux utilisateurs d’échanger de la valeur d’égal à égal constituent une menace directe pour les deux sociétés, qui dominent le secteur des paiements depuis plus de 50 ans.

MasterCard prévoit d’ouvrir ses services à davantage d’entreprises basées sur la cryptographie d’ici 2022, tandis que Visa s’implique directement dans le jeu NFT. En août, la société a dépensé 150 000 $ pour un CryptoPunk NFT. Moins d’une heure après la vente, 90 autres NFT ont été vendus, générant plus de 20 millions de dollars en volume pour le projet.

Le responsable de la cryptographie pour Visa, Cuy Sheffield, a déclaré que cette décision visait à « acquérir une compréhension directe des exigences en matière d’infrastructure pour qu’une marque mondiale achète, stocke et exploite un NFT ».

Facebook se rebaptise Meta

Les NFT, les projets de jeux cryptographiques et la réalité virtuelle convergent pour créer de la valeur monétaire, la remettant entre les mains des participants plutôt que des éditeurs de jeux traditionnels ou d’autres entreprises centralisées.

C’est pourquoi il est logique que Facebook change son nom en Meta. La société a une portée mondiale et une opportunité en or de bénéficier en tant que rampe d’accès du métavers pour le monde.

Pour BVNK, la même opportunité existe. Les projets de jeux et NFT se transforment en un éclair en entreprises d’un milliard de dollars, et les entreprises qui les exécutent auront besoin d’accéder à une plate-forme bancaire numérique qui peut agir en tant que principal fournisseur de services financiers.

La prochaine vague d’investissements institutionnels en crypto est là

L’échange de réserves de liquidités contre de la cryptographie est sans doute le premier moyen populaire d’investir dans des actifs numériques, et il a déjà été adopté à grande échelle par les investisseurs institutionnels. DeFi, NFT et staking représentent clairement la prochaine frontière pour ces mêmes institutions qui continuent de chercher des moyens de couvrir leurs risques financièrement et protègent également leurs marques contre les victimes des plateformes décentralisées.

Les choses changent même dans le monde des trésors cryptographiques. Alors que MicroStrategy et Tesla ont fait la une des journaux cette année en effectuant d’importants investissements dans le bitcoin, des entreprises comme Grayscale Investments se rendent compte qu’elles peuvent accéder à d’autres catégories d’investissements cryptographiques en créant des trésoreries similaires. L’organisation a 14 brevets en instance pour créer de nouvelles trésoreries pour divers projets, notamment le service de streaming vidéo Livepeer, la plate-forme de contrat intelligent Tezos et le projet de métaverse Decentraland, pour n’en nommer que quelques-uns. Grayscale est une filiale de Digital Currency Group (DCG), qui possède également CoinDesk.

Les petites et moyennes entreprises feront également le pas

Alors que l’adoption des crypto-monnaies et de tous leurs secteurs uniques continue de s’accélérer, de plus en plus d’entreprises se rendent compte qu’elles doivent se couvrir et qu’elles ne peuvent pas être laissées pour compte. C’est pourquoi BVNK aide également les petites et moyennes entreprises (PME) à entrer dans le jeu.

BVNK est un fournisseur de services financiers d’actifs numériques au service des PME.

Il est maintenant temps d’explorer d’autres moyens pour les institutions d’obtenir une part de la tarte crypto en constante expansion – DeFi, NFT et métaverse inclus.