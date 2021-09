Comment les entreprises noires résistent à la tempête financière de la pandémie ⋆ .

Les entreprises de tout le pays ont considérablement réduit leurs revenus au cours des deux dernières années, mais un propriétaire de salon à Brooklyn a des solutions à partager avec d’autres entreprises noires qui pourraient donner une nouvelle vie à leur nouvelle normalité.

Son nom est Michaella Williams, c’est une jamaïcaine-américaine qui possède trois salons de coiffure de luxe dans l’un des marchés les plus difficiles de New York. Elle a expliqué en exclusivité les changements qu’elle a apportés l’année dernière pour augmenter ses bénéfices au milieu de l’une des années les plus difficiles pour les États-Unis d’un point de vue financier et sanitaire.

Michaella Williams, au centre, avec le personnel de son entreprise, [salon] 718. (Photo : Instagram/Salon 718)

Williams s’est concentrée sur ses changements de quart de travail pour maximiser la capacité malgré les limites fixées par les responsables de la santé de la ville. À long terme, les changements ont généré des bénéfices importants.

“Cela a permis aux employés et aux membres de notre équipe de se sentir un peu plus à l’aise d’entrer au travail et de ne pas être exposés à ce qu’ils pensaient être un danger pendant une longue période”, a expliqué Williams. « Et nous avons été en mesure de maximiser à peu près cette expérience client au cours de cette période. Et ils ont fini par gagner plus d’argent.

Les changements de quart de travail du Salon 718 ont également profité aux clients, d’autant plus que leur mode de vie a changé au cours des deux dernières années.

« C’était génial parce que tant de gens travaillaient à domicile. Les gens devaient donc entrer avant le début de la journée, non seulement pour leurs enfants puisqu’ils étaient scolarisés à domicile, ou ils devaient avoir des heures plus tard qui devaient être adaptées », a ajouté Williams.

L’un des principaux défis que Williams rencontre malgré la prospérité de ses salons est la dotation en personnel. De nombreux Américains aptes au travail se retirent du marché du travail pour diverses raisons, mais cela place les propriétaires de petites entreprises dans une situation extrêmement désavantageuse dans leur période la plus vulnérable.

« Il y a eu une telle pénurie de personnel pour trouver du personnel que c’est le défi actuel pour nous, en particulier dans notre industrie », a déclaré Williams. « Nous n’avons pas le même nombre de diplômés qui viennent dans le domaine. »

(Image d’Adobe)

Un autre problème qui prévaut pour les propriétaires d’entreprise noirs dans l’ensemble de la main-d’œuvre est l’accès au capital. Selon le Chambre de commerce des États-UnisSelon le dernier Small Business Index de , 66% des propriétaires de petites entreprises conviennent que les petites entreprises appartenant à des minorités sont confrontées à plus de défis que les entreprises n’appartenant pas à des minorités, soit une augmentation de 14 points de pourcentage par rapport au début de 2020, lors de la dernière enquête.

“L’iniquité des entreprises appartenant à des Noirs accédant au crédit, c’est un problème historique”, a déclaré Tom Sullivan, vice-président de la politique des petites entreprises à la Chambre de commerce des États-Unis. « La plus grande différence que j’ai constatée entre les entreprises appartenant à des minorités et les autres est qu’à l’heure actuelle, les enjeux sont encore plus élevés pour les entreprises appartenant à des minorités. »

C’est un problème qui a poussé Coalition pour soutenir les entreprises noires de lancer une initiative pluriannuelle lancée en septembre 2020 avec American Express et la Fondation de la Chambre de Commerce des États-Unis, en partenariat avec les principales chambres noires du pays.

Cette année, le programme offre à plus de 400 propriétaires noirs de petites entreprises une chance de recevoir des subventions de 5 000 $, un mentorat et des fonds d’amélioration de 25 000 $. La date limite pour postuler est le 22 septembre.

Contrat de signature de femme d’affaires. Femme d’affaires afro-américaine assise à table au bureau, tenant un stylo et écrivant dans un document. Concept d’expertise juridique

“D’après notre expérience et ce que nous attendons de ces subventions de 5 000 $, c’est qu’une grande partie va à leur embauche et à leurs coûts de main-d’œuvre”, Lawrence Bowdish, directeur exécutif de la Fondation de la Chambre de commerce des États-Unis. “Mais dans l’ensemble, l’augmentation du capital dont ils disposent pour payer le travail est la chose la plus courante qu’ils soutiennent.”

Kim Roxie, la fondatrice et PDG de LAMIK Beauty était l’un des récipiendaires de la bourse 2020. Elle a reçu une subvention d’amélioration de 25 000 $ cet été en raison de sa performance commerciale exceptionnelle et a partagé les impacts de ces fonds supplémentaires sur son entreprise.

“Quand j’ai obtenu la subvention de 25 000 $, ce genre de chose est arrivé à un moment plus parfait”, a déclaré Roxie. L’entrepreneur de beauté propre soutient que la subvention lui a fourni des fonds pour embaucher des experts en marketing numérique qui avaient besoin de plus de flexibilité dans leurs horaires.

En substance, tout le monde avec qui theGrio a parlé attribue la flexibilité comme la clé pour résister aux perspectives commerciales actuelles.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !