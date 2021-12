Comment les entreprises peuvent améliorer l’expérience transgenre au travail

Les organisations utilisent le potentiel de l’IA pour évaluer les informations et les solutions basées sur les données afin d’atténuer les biais sur le lieu de travail.

Avec le temps, les entreprises ont commencé à comprendre la nécessité d’améliorer la vie des personnes qui travaillent avec elles. Travailler de jour comme de nuit est stressant et certains sont porteurs d’émotions, de rejets, de déni et d’intimidation sur le lieu de travail. Les transgenres font partie de ceux qui traversent une crise d’identité de genre dans leur vie lorsqu’ils se battent pour une place égale dans la société et au travail. C’est une partie de la société longtemps incomprise qui a été privée d’acceptation sociétale, de satisfaction au travail et d’inclination à rester avec un employeur.

Selon le projet de loi de 2016 sur les personnes transgenres (protection des droits), la discrimination à l’encontre d’une personne transgenre est interdite, y compris le traitement injuste ou le refus de service en matière d’emploi, d’éducation, de soins de santé ou d’accès à tout service. Selon l’étude de la Commission nationale des droits de l’homme en 2020, environ 92% des transgenres sont privés du droit de participer à toute forme d’activité économique dans le pays, y compris le refus d’emploi à des personnes qualifiées. D’un autre côté, il existe peu d’exemples de transgenres impliqués dans l’activité économique du pays. Par exemple, Joyita Mondal du Bengale occidental est devenue le premier juge transgenre du pays ou le premier sous-inspecteur transgenre du Tamil Nadu.

Politique de la porte ouverte

Auparavant, les entreprises de la vieille école attendaient que les tribunaux appliquent la loi et déterminent que les transgenres sont protégés. Au lieu de cela, ils doivent introduire des politiques de non-discrimination, y compris l’égalité pour les transgenres dans l’ensemble de leurs entreprises. Cela peut commencer par des conversations pour jeter les bases de relations sur le lieu de travail. De telles politiques, par conséquent, jettent une base solide de confiance et d’harmonie entre l’employé et l’employeur.

Pour créer un environnement plus inclusif pour les transgenres, les organisations peuvent promouvoir une politique de porte ouverte pour faire venir des alliés au travail et créer un espace sûr pour les personnes. Habituellement, de telles politiques sont intangibles, mais documenter les politiques de porte ouverte rend les employés transgenres plus sûrs sur le lieu de travail. Vient ensuite la phase de mise en œuvre. Après avoir fait comprendre à l’organisation la nécessité d’introduire une politique de porte ouverte, les organisations doivent offrir aux transgenres un accès égal aux ressources, les faire se sentir entendus, les laisser poser des questions et leur offrir la possibilité d’apporter quelque chose de constructif.

Séances de dialogue et formation

Lorsqu’il s’agit de créer un environnement trans-inclusif sur le lieu de travail, les employeurs doivent faire le premier pas en étant bien informés et ne tolérer aucune discrimination à l’encontre des transgenres. Pour mettre cela en œuvre, les organisations doivent organiser des séances de dialogue et des formations en milieu de travail. Cela améliorera les relations, la communication et la coopération entre les transgenres et les employeurs.

Les organisations peuvent organiser des programmes de formation en milieu de travail pour aider les employés à reconnaître et à éliminer la discrimination sur le lieu de travail. Cela aidera également les employés à comprendre les attentes de l’organisation et les politiques de non-discrimination pour contribuer à l’organisation en offrant des opportunités de travail égales aux transgenres.

Intégration de nouvelles technologies

L’intégration de technologies de la nouvelle ère telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique dans les politiques RH aide les organisations à atteindre la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail. Avec l’aide de l’IA et du ML, les organisations peuvent continuellement créer, analyser et évaluer les données des personnes. Cela aide en outre à identifier les lacunes et les points faibles pour travailler sur les points d’amélioration de l’environnement et des situations.

Alors que le monde avance vers la numérisation, la technologie est devenue un catalyseur de diversité et d’inclusion. Les organisations utilisent le potentiel de l’IA pour évaluer les informations et les solutions basées sur les données afin d’atténuer les biais sur le lieu de travail.

Mesures à prendre par les entreprises, la société et le gouvernement

Il existe de nombreuses dispositions spécifiques dans le projet de loi sur les transgenres pour protéger les intérêts des transgenres. Bien qu’il interdise la discrimination dans les opportunités d’emploi, la mise en œuvre de telles dispositions devient extrêmement difficile.

Les organisations doivent disposer d’un mécanisme solide pour protéger les intérêts des transgenres. Par exemple, les organisations peuvent adopter des outils numériques pour une évaluation impartiale des employés au travail. En dehors de cela, ces outils peuvent également être utilisés pour présélectionner les CV des candidats pour les entretiens. Cela peut promouvoir l’égalité des genres depuis le recrutement jusqu’à l’amélioration de l’expérience des employés pour les transgenres.

En résumé

Un environnement trans inclusif est impératif pour promouvoir l’efficacité sur le lieu de travail. Il crée un plus grand espace pour l’innovation et permet aux gens de s’adapter plus facilement à un environnement de travail diversifié qui favorise la croissance et l’évolutivité de l’entreprise. De plus, chaque organisation doit considérer la diversité comme une étape constante vers la progression commerciale et sociétale.

