Comment les entreprises peuvent-elles constituer l’équipe de marketing numérique parfaite en 2021

Par Abhinav Arora

Trois moments charnières au cours des dernières années qui ont influencé l’adoption massive du numérique en Inde : un, le lancement de jio ; deux, la démonétisation ; et troisièmement, la pandémie. Au fur et à mesure que de plus en plus de globes oculaires se tourneront vers le numérique, le marketing devra naturellement s’orienter dans cette direction.

Si vous êtes quelqu’un qui n’a pas eu d’expérience significative avec les consommateurs numériquement, vous pouvez trouver la bataille difficile. Dans un tel scénario, il est super tentant d’externaliser votre marketing « numérique » à une « agence de marketing numérique ». Et de toute façon, il n’y a pas de pénurie de telles agences aujourd’hui.

Mais, je suis ici pour vous dire quelque chose de différent : vous avez besoin d’une équipe de marketing numérique en interne. Si vous ne trouvez pas un message marketing qui résonne avec votre public, personne d’autre ne pourra le faire non plus. Vous ne pouvez pas sous-traiter le marketing comme vous l’espérez probablement. Cela doit être une compétence de base. Continuez à lire – Je vais couvrir quelques pointeurs qui vous aideront à mettre en place votre équipe interne.

Qu’est-ce qu’une équipe de marketing numérique moderne ?

Une équipe de marketing numérique contemporaine est bien différente de ce qu’elle était il y a trois ans. Nous sommes dans cette nouvelle ère du marketing qui s’éloigne de la simple publicité. Les temps d’aujourd’hui nécessitent une équipe collaborative composée de personnes qualifiées en analyse, contenu, ingénierie et expérience utilisateur. Ils sont tous axés sur les données et axés sur un objectif commun : acquérir de nouveaux clients pour votre entreprise, les fidéliser et les monétiser.

Il y a cinq personnes clés que vous voulez dans une telle équipe.

1. D’abord et avant tout un analyste de données

Vous devez vous assurer que vous surveillez tout. Chaque point de contact doit être suivi, il doit y avoir des objectifs de campagne définis, des mesures adéquates en place et absolument chaque hypothèse doit être testée. Son travail consiste à charger et tirer, rincer et répéter. Dans un marché concurrentiel, vous devez être là pour lancer des idées sous forme de contenu ou d’annonces ; et les tester rapidement. Doublez ce qui fonctionne et tuez ce qui ne fonctionne pas. C’est un jeu d’itération rapide.

2. Vous avez besoin d’un leader (un VP Marketing)

Ils doivent avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe auparavant. Plus important encore, ils doivent être capables de bien collaborer avec l’équipe d’ingénierie (ou de développement de produits) et l’équipe d’expérience utilisateur. Ceci est crucial car le marketing ne s’arrête pas à amener le prospect, il ne se termine pas non plus lorsque le prospect devient un client, ni lorsque le client est avec vous depuis plus d’un an. C’est toujours allumé !

3. Vous avez besoin d’un créateur de contenu

Un créateur de contenu créerait du contenu sur tous vos points de contact client (peut-être LinkedIn, Instagram, YouTube ou même votre application/site Web) et, ce faisant, il créerait un public pour votre entreprise. Que signifie « créer un public » ? Cela signifie qu’un groupe de personnes vous fait confiance. Le contenu est un instrument qui permet cela – il renforce la confiance parmi les personnes qui le consomment. C’est le moyen le plus efficace de créer une marque aujourd’hui. Si votre contenu est attrayant, les gens continueront de revenir et un jour, ils se convertiront.

4. Ensuite, un concepteur UI/UX

Habituellement, leur travail consiste à créer des expériences transparentes pour s’assurer que votre produit répond aux besoins des utilisateurs. Mais, lorsqu’ils travaillent avec une équipe marketing, leur objectif est de tirer parti des points de contact des consommateurs pour assurer une croissance rapide. Cela pourrait signifier réduire les frictions, comprendre le comportement des utilisateurs et trouver des moyens de développer la viralité au sein du produit. Le concepteur conçoit les expériences, les développeurs les mettent en œuvre, les analystes les testent et, sur la base des résultats, le leader décide de la suite à donner.

5. La dernière personne sur la liste est un développeur full-stack

Parce qu’à l’ère d’aujourd’hui, vous allez devoir créer plus que de simples sites Web. Elle sera en charge d’écrire le code de vos nombreuses expériences – qu’il s’agisse d’un programme de parrainage ou d’un programme de fidélité ou de la création d’un système de portefeuille exclusif pour vos clients. C’est toujours une bonne idée d’avoir un développeur dédié à votre équipe plutôt que de prêter quelqu’un d’autres départements.

En tout

Constituer l’équipe parfaite peut être intimidant. Ce que vous recherchez essentiellement, ce sont des gens avec un état d’esprit itératif – qui sont prêts à obtenir des résultats grâce à la méthode d’essais et d’erreurs, tout en optimisant continuellement pour un meilleur résultat.

L’auteur est co-fondateur et CMO, Avalon Meta

