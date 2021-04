Comment les entreprises peuvent tirer parti des solutions sans code pour leur croissance

Désormais, il est possible de créer des applications sans avoir aucun savoir-faire technique ni apprendre un langage de programmation. (Crédit photo: .)

Par Abhinav Girdhar

Vers la fin du premier trimestre de 2020, la vie de tout le monde a pris un virage serré avec le COVID-19 forçant un arrêt soudain de tout. Les entreprises, non préparées à des verrouillages sans précédent, ont été durement touchées. S’il y avait une chose qui connectait les entreprises aux entreprises, aux personnes, aux clients et aux autres parties prenantes, c’était la technologie. Les outils virtuels étaient le seul moyen qui maintenait et maintenait la communication vivante. Les entreprises dépourvues d’aides virtuelles prêtes n’avaient pas d’autre choix que d’abandonner les pratiques traditionnelles et d’adopter immédiatement les pratiques modernes. COVID-19 a de nouveau souligné le rôle central de la voie numérique pour le succès commercial. Les actifs numériques tels que les applications mobiles, le site Web, les graphiques, etc., n’étaient plus un choix mais une nécessité.

Embaucher de la technologie pour développer la technologie

Créer des solutions technologiques pour toute entreprise peut sembler une tâche gigantesque, car c’est ainsi que le monde entier poursuit son développement; jusqu’à ce que les plates-formes de développement sans code voient le jour. Alors que «pas de codage» et «créer des applications» peuvent sembler deux extrêmes, mais au 21e siècle, certains acteurs révolutionnaires de l’industrie ont réussi à les épouser. Désormais, il est possible de créer des applications sans avoir aucun savoir-faire technique ni apprendre un langage de programmation. Souvent appelées plates-formes de développement «sans code», ces acteurs permettent aux entreprises du monde entier, en particulier aux petites entreprises, de créer facilement les solutions technologiques souhaitées sans compromettre leur fonctionnement tout en réduisant considérablement les délais de mise sur le marché.

Développement d’applications simplifié

Aussi simpliste que cela puisse paraître, les plates-formes de développement sans code ont réduit les niveaux de difficulté de création d’une application. Sans compétences particulières ni connaissances en programmation, ces plates-formes permettent aux entreprises de créer des applications mobiles, des sites Web, des graphiques, des tâches automatisées, des chatbots, bien plus encore, sans tracas. Le coût de développement et de maintenance est considérablement réduit, ce qui en fait une entreprise conviviale pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. En outre, le processus élimine tout besoin d’embaucher des talents supplémentaires, ce qui permet d’économiser sur les coûts.

Créez des applications hautes performances sans risque

Le développement sans code empêche l’émergence du shadow IT qui augmente le risque de sécurité et de qualité. Il supprime également les barrières structurelles entre les développeurs citoyens et l’informatique, leur permettant de travailler ensemble sans aucune friction. Toutes les applications créées avec des développeurs sans codage sont basées sur le cloud, ce qui les rend sécurisées et accessibles à partir de plusieurs appareils. Ces applications sont également faciles à mettre à niveau selon de nouvelles directions ou directives et garantissent de hautes performances 24 heures sur 24.

Avec des processus très organisés pour développer une application, des bogues moindres sont rencontrés. Cela réduit considérablement le temps passé au débogage et encourage un développement rapide.

Conclusion

Personne ne peut garantir le bon déroulement de la vie ou des affaires à l’avenir, mais aujourd’hui, nous pouvons nous unir pour construire un monde virtuel qui résiste aux chocs de nos entreprises. Le faire de manière rentable peut autonomiser les entreprises tant sur le plan technologique que financier. Ici, les partenaires de développement sans code facilitent l’adoption de la technologie, la rendant plus conviviale, rentable et souhaitable pour toutes les entreprises du monde entier.

(L’auteur est le fondateur, Appy Pie. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.