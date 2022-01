Comment les espaces de travail évoluent en Inde

Les grands acteurs du coworking se préparent à s’agrandir et repensent rapidement leurs espaces de travail pour répondre à la demande du secteur.

La définition des espaces de bureaux a complètement changé au cours de la dernière année. Avec la pandémie qui frappe le monde et les organisations qui passent aux modes « Travail à domicile » et « Hybride », le moment était venu pour un nouveau module de travail. Avec la technologie prenant le siège du conducteur et les organisations/employés exigeant un type de travail « hybride », le monde assistait à un « changement de paradigme » dans les offres de tous les acteurs de l’espace de bureau, ne se limitant pas aux centres d’affaires et aux acteurs du coworking .

Selon le rapport Nasscom-Indeed dans son enquête « Retour au travail », 72 % des entreprises interrogées s’attendaient à ce que jusqu’à 50 % de leurs effectifs retournent au travail en 2022 et 57 % des personnes interrogées étaient prêtes à rouvrir des espaces de bureau dans les les 3 prochains mois. Mais, la peur de la pandémie se profile toujours et l’augmentation des cas de « omicron » a laissé tout le monde dans une frénésie. Par conséquent, la poursuite du travail à domicile ou à distance ainsi que des espaces de travail flexibles sont là pour rester.

Le rapport d’Anarock, « Lieux de travail du futur », déclare que le modèle hybride est l’avenir des lieux de travail. On estime que la taille du marché est susceptible de doubler au cours des 5 prochaines années, avec une croissance de 15% TCAC. Le mandat collectif de tous les rapports est que les TI-IT, le commerce électronique et les services professionnels émergeraient comme les candidats clairs de la méthode de travail hybride.

Le rapport élabore également une analyse coûts-avantages qui montre que 54 % des employés souhaitent travailler dans une configuration « hybride », alors que 33 % sont intéressés par le travail au bureau et 13 % souhaitent continuer à travailler à domicile. Quelque 67 % des entreprises ont signalé une plus grande satisfaction des employés lors du travail à distance. Il s’agit d’une option privilégiée pour des raisons de coûts, de flexibilité, d’équilibre travail-vie personnelle et de sécurité.

Le travail à domicile avait ses propres défis, comme 50 % pensent que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée a un impact négatif car ils devaient travailler plus d’heures, 23 % ont déclaré qu’il était difficile de collaborer avec des collègues, 16 % se sont plaints d’une faible productivité et 11 % ont souffert en raison des baisses d’Internet. Ainsi, ‘Hybrid’ semble être une alternative parfaite, inculquant le meilleur des deux mondes et soulageant les soucis de sécurité tout en garantissant la satisfaction de l’employeur et de l’employé.

Le marché a commencé à observer des tendances telles que la flexibilité pour monter/descendre en gamme, la flexibilité des conditions de location et les espaces partagés qui stimuleront la pratique des modèles hub and spoke sur tous les marchés. Les grands acteurs du coworking se préparent à s’agrandir et repensent rapidement leurs espaces de travail pour répondre à la demande du secteur. Les avancées technologiques ou les « offres plus intelligentes » jouent également un rôle central dans ce domaine, les espaces de coworking équipés d’outils de communication basés sur le cloud, de verrous basés sur des applications, d’un pare-feu activé, de salles basées sur la commande vocale et de tableaux de conférence numériques sont les nouveaux favoris. .

Avec ces rapports porteurs de bonnes nouvelles et le marché reprenant de l’élan, les espaces de bureaux changeant de paysage à un rythme toujours croissant et les employeurs prenant des décisions en faveur du marché, la période à venir apparaît comme un arc-en-ciel après une pluie périlleuse. .

(Par Vineet Taing, Président – ​​Vatika Business Centre)

