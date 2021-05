Comment les États américains peuvent survivre sans argent fédéral Federal .

par Brandon Smith, Alt Market:

Nous savions tous que cela allait arriver; les médias économiques alternatifs mettent en garde à ce sujet depuis des années. Finalement, l’intervention monétaire et le sauvetage après le sauvetage par les banques centrales conduisent toujours à la dévaluation de la monnaie et à l’inflation des prix. L’argent des hélicoptères se termine toujours par un désastre et à aucun moment de l’histoire il n’a jamais produit des résultats positifs à long terme pour une société.

La réserve fédérale a généré des trillions de dollars fiat au cours d’une seule année (en plus des dizaines de trillions créés au cours de la dernière décennie), le tout au nom de la compensation de la déflation. Cette déflation n’a PAS été causée par la pandémie, elle a été causée par la réponse du gouvernement à la pandémie. En plus de cela, les fermetures des «entreprises non essentielles» et les verrouillages en général ont fini par être inutiles pour ralentir la propagation du COVID-19.

Toutes les informations, tous les faits et toute la science soutiennent la foule anti-lockdown. La course conservatrice déclare que les verrouillages et les mandats supprimés il y a des mois voient le nombre d’infections et de décès en baisse et les entreprises locales sont en voie de guérison. Le problème est que les autorités gouvernementales ne semblent pas s’en soucier. Il semble que leur intention soit de doubler et de continuer à exiger que les restrictions restent en place à long terme.

En d’autres termes, ils vont TROUVER une excuse pour maintenir les mandats. Si aucune raison n’existe, ils créeront une raison. Considérez un instant le fait que le COVID-19 mute constamment, et comme tout autre virus, de nouvelles souches apparaissent chaque année. Tout comme nous avons une grippe saisonnière, nous aurons probablement maintenant un COVID saisonnier.

Étant donné que les virus ont également tendance à évoluer vers des formes moins mortelles de leur itération d’origine, il est peu probable que les nouvelles mutations COVID soient plus dangereuses qu’elles ne l’étaient dans le passé. Mais chaque nouvelle souche crée une nouvelle raison pour le gouvernement fédéral de proclamer une urgence nationale et éventuellement d’imposer de nouveaux verrouillages.

Cela met de nombreux gouvernements d’État dans une position difficile. S’ils ferment à nouveau simplement parce que les autorités fédérales l’exigent, ils mettront en colère leurs citoyens et nuisent à la trésorerie et à la production de leur région. Les petites entreprises feront faillite par milliers et le public sera au bord de la rébellion.

D’un autre côté, si les États défient le gouvernement fédéral (beaucoup adoptent déjà des lois bloquant les passeports de vaccins draconiens), il y a de fortes chances que le gouvernement fédéral réagisse en coupant les fonds des contribuables et les dollars de relance de ces États. Avec les menaces combinées d’inflation des prix et de représailles financières fédérales, certains États peuvent céder et se soumettre à davantage de verrouillages ou à d’autres mandats. Et, par extension, leurs économies recommenceront à mourir.

C’est un Catch-22, mais il ne doit pas en être ainsi. Il existe des mesures que les États et les collectivités peuvent prendre pour réduire l’inflation et réduire la dépendance à l’égard des dollars fédéraux en même temps.

Reprendre la gestion des ressources

À mon avis, l’action la plus importante que les États et les comtés peuvent entreprendre est de reprendre le contrôle de la gestion des ressources à l’intérieur de leurs propres frontières. Pendant des décennies, le gouvernement fédéral, à travers des agences comme l’EPA et le Bureau of Land Management, a dicté la manière dont les États peuvent utiliser les ressources naturelles. Des industries entières ont disparu aux États-Unis à cause de cela, que ce soit la production de pétrole, la production de charbon, la production d’acier, la production de bois d’oeuvre, etc.

Si le gouvernement fédéral tente de punir les États qui refusent de se conformer aux restrictions de pandémie dommageables sur le plan financier en supprimant les paiements de relance et l’argent des contribuables, ces États devraient reprendre le contrôle de leurs ressources et ignorer les agences fédérales. Ils devraient également retirer les terres sous contrôle fédéral à l’intérieur de leurs frontières pour compenser la perte de l’argent des contribuables. C’est juste.

Avec le retour de la production de ressources entre les mains des États et de leurs entreprises locales, ces économies auront une chance de devenir plus indépendantes et le besoin d’argent fédéral diminuera.

Incitations à la fabrication locale

Une fiscalité agressive et des syndicats surpuissants ont rendu les entreprises manufacturières difficiles à maintenir aux États-Unis, mais les États ont le pouvoir de changer cela.

Si nous définissons l’inflation des prix comme un trop grand nombre de dollars chassant trop peu de biens (je me rends compte que ce n’est qu’un aspect de l’inflation, mais c’est important), alors l’augmentation de la production de matières premières et de produits manufacturés devrait contribuer à réduire les pressions inflationnistes. Pourquoi la production aux États-Unis continue-t-elle de stagner alors qu’elle devrait augmenter rapidement?

La plupart des produits achetés par les Américains sont fabriqués à l’étranger, et avec la dévaluation continue du dollar, cela signifie que les prix continueront d’augmenter. Un dollar plus faible se traduit par des coûts plus élevés en échange de produits fabriqués à l’étranger. Alors, pourquoi ne pas fabriquer ces produits ici?

La disponibilité réduit les augmentations de prix, la fabrication localisée réduit la dépendance à l’égard des produits étrangers et augmente l’emploi. Mais comment les États peuvent-ils ramener la fabrication? Je soupçonne que c’est plus simple que de nombreux économistes ne le pensent: offrez simplement une protection contre la fiscalité fédérale à tout fabricant qui est prêt à ouvrir une boutique dans votre état. Si le gouvernement essaie de vous punir de toute façon simplement pour avoir refusé de vous conformer aux règles en matière de pandémie, vous pourriez aussi bien passer au niveau supérieur et punir le gouvernement.

Cela devrait créer une incitation suffisante pour les nouvelles entreprises, en particulier pour démarrer la production dans certains États, car les bénéfices seraient BEAUCOUP plus élevés. Leur capacité à concurrencer les grandes entreprises (qui bénéficient d’un traitement spécial illimité de la part du gouvernement fédéral grâce à des mesures de relance) augmenterait également.

Créer un système de devises adossé aux matières premières

Alors que la main-d’œuvre et les salaires sont une question sensible, le marché, s’il est laissé à couler naturellement, déterminera ce que devraient être des salaires justes et des prix justes. Cela dit, au milieu d’une crise monétaire telle que l’hyperinflation ou la stagflation, la réponse la plus probable du gouvernement fédéral serait le contrôle des prix ainsi que le contrôle des salaires et le rationnement des marchandises. Les derniers vestiges du libre marché seraient éradiqués.

Tant que les États comptent sur le dollar et que la valeur du dollar est déterminée par les caprices des banquiers centraux qui ne répondent pas réellement au public, il n’y a aucun moyen de lutter contre les dommages inflationnistes. Cependant, si les États offraient une monnaie alternative ou un bon qui n’était PAS fiduciaire, qui était soutenu par une ressource tangible ou un produit qui aide à limiter la création de monnaie, alors ils pourraient se sauver.

Une telle démarche devrait être entreprise par une banque d’État, tout comme la banque que le Dakota du Nord utilise pour aider l’industrie et l’agriculture. Tant que l’émission de la monnaie est adossée à une marchandise ou à un métal précieux comme l’or (ou avec une valeur intrinsèque inhérente comme le dollar en argent Morgan). La valeur d’une devise adossée serait préservée même si le dollar s’effondre. Les devises adossées à des matières premières prospéreraient à mesure que les citoyens et les investisseurs (même les investisseurs internationaux) rechercheraient des valeurs refuges.

Essentiellement, les États et les communautés décentraliseraient leurs économies afin qu’ils ne soient plus esclaves des demandes de personnes qui ne répondent à personne et qui n’ont pas nos meilleurs intérêts à cœur.

