Comment les États-Unis et l’Inde façonnent-ils leurs relations pour le monde futur?

Les États-Unis devraient considérer l’Inde comme un partenaire égal plutôt que comme un subordonné.

Par Rajesh Mehta,

Sous la présidence de Biden et Harris, les relations américano-indiennes s’avèrent être l’alliance déterminante entre les puissances mondiales. Le partenariat «steller» entre les deux pays contribuera à optimiser les ressources mondiales et le développement dynamique. Les États-Unis et l’Inde sont dans une position où ils ont tous deux besoin l’un de l’autre. L’association réussie dépendra de la manière dont les États-Unis s’engagent avec l’Inde. Les États-Unis devraient considérer l’Inde comme un partenaire égal plutôt que comme un subordonné. À l’avenir, la coopération stratégique entre les deux créera une situation «gagnant-gagnant» pour les deux pays.

L’Inde et les États-Unis semblent envisager des moyens d’améliorer leurs questions commerciales bilatérales. Ils ont hâte de revitaliser l’engagement par le biais du Forum sur la politique commerciale entre les États-Unis et l’Inde, de découvrir des directions pour élargir les relations commerciales et de coopérer sur un large éventail de questions. Pendant ce temps, l’opinion du ministre du Commerce et de l’Industrie de l’Union, Piyush Goyal, selon laquelle l’Inde est prudente dans son attitude à l’égard des accords commerciaux et garantit la réciprocité, peut être remise en question dans les relations commerciales. S’appuyant sur ses politiques existantes, l’Inde devrait donc embrasser les relations étrangères et se livrer à des mesures de croissance inclusive.

En évaluant la gamme d’exercices bilatéraux et multilatéraux, les deux parties ont conclu trois accords fondamentaux – LEMOA permettant le partage de la logistique, la cartographie géospatiale BECA et COMCASA permettant le partage d’informations en temps réel pour réaliser un partenariat de maintien solide. Les secteurs modernes des coalitions, y compris le partage d’informations, la coopération logistique, l’intelligence artificielle, l’espace et le cyber, sont en cours de développement pour renforcer leur stature. En outre, consolidant la synergie et l’interopérabilité accomplies lors de l’exercice de Malabar, l’Inde et les États-Unis ont également entrepris un exercice naval de deux jours dans la région orientale de l’océan Indien, exprimant la congruence croissante de leur partenariat de défense et militaire.

La Maison Blanche envisage également de soutenir la décision de l’Inde et de l’Afrique du Sud de demander une dérogation limitée dans le temps de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) qui permettrait aux pays et aux fabricants d’accéder directement aux technologies de production de vaccins et de les partager. thérapeutiques sans entraîner de sanctions commerciales ou de différends internationaux.

À mesure que les États-Unis et l’Inde se rapprochent, ils semblent également porter leur coopération spatiale sur une orbite plus élevée. La collaboration de la NASA et de l’ISRO sur les satellites pour soutenir la mission NISAR marque un autre accord de partenariat visant à améliorer la gestion des ressources naturelles mondiales et la préparation aux catastrophes.

L’Inde et les États-Unis ont décidé de réviser le cadre de coopération énergétique existant pour se concentrer davantage sur l’énergie propre en gardant à l’esprit la technologie américaine de pointe et le marché indien de l’énergie en croissance rapide afin d’indiquer les nouvelles priorités fixées par les deux pays. Galvanisant les efforts des grandes économies pour lutter contre la crise climatique, le président américain a également invité 40 pays du monde au Sommet des dirigeants sur le climat. L’Inde, qui en fait partie, doit souligner sa contribution à une ambition climatique plus forte. Il devrait se concentrer sur la stimulation des technologies de transformation, le renforcement des capacités pour protéger les vies et les moyens de subsistance des effets du changement climatique et relever les défis mondiaux en matière de sécurité. De plus, John Kerry s’est rendu en Inde en le qualifiant d ‘«opportunité d’investissement red hot» et estime que «les deux plus grandes démocraties du monde devraient s’unir pour lutter contre le changement climatique». Il a déclaré que «l’action décisive de l’Inde déterminera ce que cette transformation durable signifiera pour les générations à venir». Ses remarques en faveur de l’Inde comme «acteur majeur sur la scène mondiale» définissent la primauté des relations indo-américaines.

Il existe également une opportunité pour les deux pays dans le secteur de la construction navale. En utilisant l’exemption de licence d’autorisation commerciale stratégique accordée par les États-Unis à l’Inde en 2018 et l’accord bilatéral d’annexe sur la sécurité industrielle signé en 2019, l’Inde et les États-Unis peuvent unir leurs efforts pour produire les plates-formes les plus fines et les plus économiques du monde pour leurs partenaires et pays amis.

Les experts estiment que l’IA et les technologies émergentes définiront davantage les relations entre les pays. L’Inde devrait rechercher des opportunités pour utiliser son potentiel et établir son «empreinte» dans l’IA et les technologies émergentes. Réglementation proactive qui protège la confidentialité des données; empêche les fusions inéquitables, les pratiques anticoncurrentielles et le droit de la concurrence; des garanties fiscales libres et équitables devraient être les étapes à suivre. Des réglementations équitables éliminant le contrôle incertain et excessif d’une manière qui protège les droits des citoyens, alors que les entreprises ne sont pas gravement touchées, amèneront différentes parties prenantes à une table de discussion commune.

Les États-Unis doivent être plus attentifs aux lois sur l’immigration. À un moment où Biden choisit de lever l’interdiction du visa H1-B dans le but d’inverser les freins, une plus grande inclusion entre les entreprises informatiques indiennes et le territoire américain doit être observée. En outre, l’ordre du gouvernement fédéral de lutter contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique fera progresser davantage l’inclusion et l’appartenance des personnes de toutes races, origines nationales et ethnies.

Alors que l’Inde et les États-Unis se rapprochent, s’engageant dans des paramètres économiques, les projets de démocratie exigent une coopération et une collaboration élevées sur le front mondial. C’est le moment où la coalition devrait prendre une longueur d’avance, passant d’une stratégie interpersonnelle à des stratégies axées sur le terrain. Les deux nations devraient se réunir sur une plate-forme commune pour aborder les problèmes socio-économiques et géopolitiques croissants en partageant une vision unifiée. En progressant sur les liens actuels entre les deux pays, des liens puissants seront observés dans les temps à venir.

(Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur international de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques et un expert Inde-États-Unis. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

