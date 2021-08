Comment les États-Unis ont rendu les logements abordables illégaux

Au cours de la dernière année, les prix des logements ont monté en flèche, brisant les rêves de nombreux futurs propriétaires et mettant en évidence les inégalités sous-jacentes sur le marché du logement. Les faibles taux d’intérêt et l’entrée de la génération Y sur le marché ont fait grimper la demande dans tout le pays, entraînant une augmentation des prix des logements de plus de 20 % dans certaines villes.

Mais alors que cette année a été unique à bien des égards et que la demande est une grande partie de l’histoire, ce qui est souvent ignoré est la principale raison pour laquelle il est de plus en plus difficile pour les Américains de trouver un logement abordable : nous n’avons pas assez de maisons. Selon une estimation, nous sommes aujourd’hui confrontés à une pénurie de près de 4 millions de foyers aux États-Unis. Et la principale raison de cette pénurie ? Zonage d’exclusion.

Les lois de zonage sont les règles et règlements qui décident quels types de maisons peuvent être construites où. Bien que cela puisse être anodin, le zonage d’exclusion est tout sauf. Ces règles ont une histoire sombre aux États-Unis en tant qu’outil de ségrégation raciale et économique, utilisé explicitement pour maintenir certaines races, religions et nationalités hors de certains quartiers. Et tandis que le racisme explicite a été effacé du texte juridique, l’effet de bon nombre de ces règles reste le même : maintenir les logements abordables, et les personnes qui en ont besoin, loin des Américains les plus riches. Dans la majorité du pays, et en particulier dans les villes avec de bons emplois, il est illégal de construire des types de logements plus abordables, ce qui a créé une crise d’abordabilité généralisée. Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus.