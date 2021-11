Comment les étudiants peuvent aider à sauver l’environnement – et ne pas faire faillite

L’environnement est l’une des principales préoccupations de la génération Z, même en période de pandémie. Et, bien que certains produits considérés comme durables coûtent plus cher, vous pouvez apporter de nombreux changements dans votre vie quotidienne qui seront bons pour l’environnement, sans vous ruiner.

« La seule façon de préserver la terre et sa beauté est de réduire notre consommation, de réutiliser les biens matérialistes que nous avons déjà et de recycler nos biens indésirables », a déclaré Jeremy Lewan, étudiant en météorologie à l’Université Rutgers.

Jeremy Lewan, étudiant à l’Université Rutgers, a conçu une paille entièrement réutilisable et compostable à base de plantes.

Source : Jeremy Lewan

Nous avons tous vu la tendance des pailles en métal sur les réseaux sociaux, et même les influenceurs ont sauté sur les vendre dans le cadre de leur marchandise. Les pailles en plastique jouent un rôle important dans la quantité de pollution pour la vie marine. Mais ce sont aussi les ustensiles que l’on trouve dans les restaurants, les bouteilles en plastique et les sacs en plastique à usage unique.

Grâce à toutes ces habitudes à usage unique, le monde génère environ 275 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont la plupart se retrouvent dans une décharge, selon une équipe de chercheurs dirigée par Jenna Jambeck à l’Université de Géorgie. On estime que 8 millions de tonnes de ces déchets plastiques se retrouvent dans l’océan chaque année, selon l’étude publiée dans la revue Science.

Ce plastique se retrouve dans des plaques d’ordures flottantes géantes et dans l’estomac des poissons, tortues, oiseaux et autres animaux marins. Le plastique se décompose en petits morceaux et nos amis sous-marins les prennent pour de la nourriture.

À ce rythme, d’ici 2050, il y aura plus de plastique dans l’océan que de poisson, selon le Forum économique mondial.

Alors, que pouvons-nous faire pour aider à réduire les déchets – et économiser de l’argent dans le processus ?

1. Réduire les déchets plastiques à usage unique.

Premièrement, nous pouvons choisir de ne pas prendre d’ustensiles dans les réfectoires du campus ou lorsque nous dînons à l’extérieur ou prenons des plats à emporter. Au lieu de cela, apportez votre propre argenterie (ou achetez un ensemble d’ustensiles en bambou réutilisables à jeter dans votre sac à dos) et investissez dans un ensemble de pailles en métal (seulement 6 $ pour un pack de 4 sur Amazon).

Maintenant, cela ne vous fera pas personnellement économiser énormément d’argent – mais cela économisera de l’argent aux restaurants et ne vous y trompez pas – ils répercuteront leurs coûts sur les clients. Aux États-Unis, les restaurants dépensent 19 milliards de dollars par an en plats à emporter tels que des ustensiles, des bols, des tasses, etc., selon une étude de la Fondation Overbrook.

Ce qui vous fera économiser directement de l’argent, c’est de remplir votre propre bouteille d’eau et d’apporter vos propres sacs d’épicerie au magasin. Là, vous éviterez de dépenser quelques dollars pour chaque bouteille d’eau et tout supplément que le magasin ajouterait à votre facture pour les sacs en plastique ou en papier.

« Je suis un fervent partisan de la réduction des déchets plastiques à usage unique », a déclaré Lewan. « Je ne prends jamais d’ustensiles en plastique ou de sacs en plastique dans nos cafés sur le campus. »

Lewan a même dirigé un projet d’innovation sociale dans son école pour concevoir une paille entièrement réutilisable et compostable à base de plantes. (Et a remporté la deuxième place de la compétition !)

2. Trouvez d’autres moyens de vous déplacer.

Un autre moyen facile d’économiser beaucoup d’argent est d’abandonner la voiture.

Et peu importe si vous n’avez pas votre propre vélo, les programmes de partage de vélos sont devenus plus courants sur les campus universitaires.

Et, même si vous ne pouvez pas complètement abandonner votre voiture, réduire son utilisation vous aidera. Faire du vélo aide à réduire les émissions de carbone et maintient le cycliste en meilleure forme. Cela vous fera également économiser beaucoup d’argent sur l’essence, les laissez-passer de stationnement, les assurances et les changements d’huile.

« Pour économiser de l’argent, j’ai décidé de faire la navette et de vivre sans voiture », a déclaré Erica Solis, étudiante en linguistique à l’Université Stony Brook. Solis pense qu’elle économise au moins quelques milliers de dollars en ne se rendant pas à son université.

Erica Solis, étudiante à l’Université Stony Brook, essaie de réduire les émissions de carbone en se promenant dans son université.

Source : Raymond Torres

Autre option : pensez au covoiturage avec des amis.

Solis et d’autres membres du club environnemental du campus covoiturent tout le temps pour réduire les émissions de carbone.

« La plupart de nos transports vers les événements hors du campus sont assurés par les membres de l’Eboard, qui covoiturent généralement avec 3 à 8 autres membres du club », a déclaré Maria Rodriguez, coordinatrice de la sensibilisation pour le club environnemental de Stony Brook.

« Ce mode de vie meilleur pour la planète est un grand bonus », a ajouté Solis.

3. Achetez des vêtements et autres articles dans des friperies.

Le magasinage d’occasion est devenu l’une des nombreuses façons dont la génération Z a aidé l’environnement, tout en ayant l’air cool. En plus des vêtements, l’achat d’articles pour vos dortoirs tels que des lampes, des unités de rangement, des sacs à dos et plus encore pourrait être un moyen facile d’économiser de l’argent rapidement lors de vos achats de rentrée.

Les vêtements dans les friperies sont souvent environ 50 à 80 % moins chers que de les acheter neufs dans un magasin, ce qui, pour un étudiant soucieux de son argent, devrait être de la musique à vos oreilles. Et en même temps, vous gardez ces vêtements hors d’une décharge.

« Donner une nouvelle vie à de vieux vêtements est une joie simple », a déclaré Lewan.

Le club environnemental de Stony Brook encourage les étudiants à participer à des activités comme celles-ci.

« Nous avons récemment organisé une visite dans une friperie près du campus, présentant des alternatives à proximité mais abordables à la mode rapide et encourageant les membres à participer à la mode durable en dehors des activités du club », a déclaré Rodriguez.

La mode rapide était autrefois la préférée des étudiants universitaires et des jeunes de 20 ans et plus, car elle était bon marché et à la mode. Vous pourriez avoir les dernières tendances sans casser votre portefeuille. Mais le problème est que les vêtements fabriqués à bas prix et destinés à être portés seulement quelques fois créent une énorme quantité de volume dans les décharges du pays. Et, juste pour le contexte : l’industrie de la mode est responsable de 10 % des émissions mondiales de carbone chaque année, selon la Fondation Ellen MacArthur.

4. Apportez des changements à la façon dont vous lavez vos vêtements.

Une autre façon de rester soucieux de l’environnement à l’école et d’économiser rapidement de l’argent est de changer votre routine de lessive. Les draps de séchage réutilisables et l’utilisation d’eau froide pour laver vos vêtements permettent d’économiser de l’argent et de protéger l’environnement.

Bailey Campbell, une étudiante en biologie avec une concentration en génétique à l’Université Stony Brook, a déclaré que changer sa routine vestimentaire l’avait aidée pendant ses études universitaires.

« J’ai acheté des boules de séchage réutilisables, que j’ai depuis environ deux ans, et cela coûtait environ 10 $ pour six d’entre elles. Et au lieu d’utiliser des feuilles de séchage et d’acheter de nouvelles feuilles de séchage tous les mois, c’est tellement plus facile de jeter le ballon », a-t-elle déclaré.

Bailey Campbell, étudiante à l’Université Stony Brook, utilise des feuilles de séchage réutilisables pour aider à protéger l’environnement – et son portefeuille.

Source : Christophe Palmeri

Campbell a également souligné que les vêtements en tissu épais tels que les jeans n’ont pas besoin d’être lavés à chaque utilisation, comme l’indique l’étiquette.

« Je me lave toutes les deux semaines, ce qui économise beaucoup d’eau, ce qui économise évidemment l’utilisation de détergent et de boule de séchage », a-t-elle ajouté.

Il existe également des dosettes de lessive zéro déchet dans des emballages recyclables que vous pouvez utiliser à la place du détergent liquide dans des contenants en plastique géants. Ceux-ci réduisent non seulement la quantité de plastique dans l’environnement, mais également le poids du transport de conteneurs de liquides lourds, ce qui signifie moins d’émissions de carbone.

5. Essayez de manger moins de viande.

Non, nous ne vous forçons pas à être végétalien. Mais sauter de la viande, même une ou deux fois par semaine, peut aider à économiser de l’argent et à réduire les émissions de carbone.

Et, en ce qui concerne le budget, la viande est souvent la partie la plus chère d’un repas. Inclure quelques options végétariennes dans vos repas de la semaine peut vous faire économiser environ 300 $ par an. Considérez que votre poitrine de poulet désossée moyenne coûte environ 3,27 $ la livre dans tout le pays, tandis que le tofu coûte environ 2 à 2,50 $ la livre et les haricots secs environ 1,39 $ la livre. Remplacez l’un de ceux-ci dans votre alimentation hebdomadaire et vous pouvez économiser environ 6 $ par semaine, ou plus de 20 $ par mois !

Et en termes d’impact environnemental : la préparation de la viande produit entre 10 et 40 fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que la culture et la récolte de légumes et de céréales, selon l’Environmental Working Group.

6. Rejoignez l’économie du partage.

Emménager dans un dortoir ? Ou hors campus ? Ou que se passe-t-il si vous décrochez l’emploi de vos rêves après l’obtention de votre diplôme et que vous craignez de meubler votre appartement avec un compte bancaire assoiffé ?

Lorsque vous avez besoin de meubler votre espace de vie, rendez-vous sur les réseaux sociaux comme Facebook Marketplace. Si vous avez de la chance, votre ville peut également avoir un marché. D’où je viens à Massapequa, NY, nous avons « Massapequa Marketplace » un groupe sur Facebook. Ici, les gens vendent à bas prix – ou même donnent gratuitement – toutes sortes d’articles ménagers, y compris des canapés, des peintures, des chaises, des cafetières, des tables, etc.

L’année dernière, ma mère a vendu les affaires de mon frère dans son ancien appartement là-bas. Lorsqu’elle a trouvé preneur pour le matelas, elle n’a pris que le prix proposé. Ainsi, vous pouvez sérieusement économiser beaucoup d’argent.

Dans la ville natale de Campbell à Albany, elle a « Habitat pour l’humanité », qui est un immense entrepôt où elle achète des meubles. Alors qu’elle aidait son petit ami à déménager dans un autre appartement, ils ont acheté tous les meubles d’occasion.

De nombreuses écoles, comme l’Université Cornell, proposent également des ventes « Dump and Run ». Les étudiants peuvent « jeter » des vêtements, des meubles, des articles ménagers, des appareils électroniques et d’autres objets lorsqu’ils déménagent en mai, puis ils sont revendus à peu de frais aux étudiants lorsqu’ils déménagent en août suivant. Combien bon marché parlons-nous? Lors de la dernière vente, les mini-réfrigérateurs ont été réduits à 40 $, les micro-ondes à 20 $, la plupart des vêtements à 2 $, les manteaux à 5 $ et les chaussures à 4 $. Dans le cas de Cornell’s, non seulement cela empêche ces choses de se retrouver dans les décharges, mais l’argent collecté va à des œuvres caritatives. Gagnant-gagnant !

Et, bien que cela puisse représenter d’énormes économies pour votre portefeuille, l’impact sur l’environnement est également énorme : vous n’achetez pas un nouvel article qui a dû être fabriqué dans une usine puis transporté vers un entrepôt, un magasin et finalement à votre dortoir ou votre appartement – toutes choses qui auraient produit beaucoup d’émissions de carbone. Vous donnez une nouvelle vie aux vieux objets de quelqu’un et vous les gardez hors d’une décharge.

7. Éteignez les lumières.

Cela peut sembler une solution évidente pour économiser de l’argent, mais saviez-vous qu’éteindre les lumières pouvait vous faire économiser quelques centimes par heure ? Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais cela peut s’additionner au cours d’une année.

La plupart des universités ont maintenant des interrupteurs d’éclairage automatisés qui s’éteignent lorsque vous quittez la pièce, mais il est important de ne pas oublier de les éteindre lorsque vous quittez un endroit qui n’a pas d’éclairage automatique, par exemple un appartement hors campus. Et lorsque vous aurez votre propre appartement après l’obtention de votre diplôme, vous voudrez économiser chaque centime possible !

Alors commencez ces bonnes habitudes maintenant. Plus tôt vous commencez, plus tôt vous économisez de l’argent. Et, dans le processus, vous laisserez un peu mieux à l’environnement pour la prochaine génération.

« College Voices » de CNBC est une série écrite par des stagiaires CNBC d’universités à travers le pays sur l’obtention de leurs études collégiales, la gestion de leur propre argent et le lancement de leur carrière en ces temps extraordinaires. Jessica Coacci est étudiante à l’Université Stony Brook, poursuivant un baccalauréat en journalisme. Elle est stagiaire de deux mandats au bureau des nouvelles de dernière heure de CNBC. La série est éditée par Cindy Perman.