Comment les étudiants utilisent les médias sociaux pour trouver un emploi

Les étudiants sont sur les réseaux sociaux à peu près tous les jours, mais en ce qui concerne leur recherche d’emploi, plus d’un tiers ont déclaré qu’ils n’utilisaient pas du tout les réseaux sociaux, selon un sondage de College Pulse.

Et nous sommes censés être des natifs du numérique ?!

« Je ne comprends pas le battage médiatique autour de ne pas faire de médias sociaux. Je pense que tout le monde devrait y être », déclare Kahlil Greene, senior universitaire et influenceur. « C’est la voie de l’avenir et, si vous n’y adhérez pas, vous serez laissé pour compte. »

Kahlil Greene, étudiant à l’Université de Yale, connu sous le nom de « The Gen-Z Historian » sur Instagram, TikTok et LinkedIn.

Source : Kahlil Greene

Greene a publié sa première vidéo TikTok le jour de Martin Luther King Jr., 2021, et le reste appartenait à l’histoire – littéralement. Étudiant l’histoire du changement social et des mouvements sociaux à l’Université de Yale, il s’est tourné vers TikTok pour éduquer les gens sur la culture noire et les histoires peu connues, et a accumulé 1,3 million de vues assez rapidement. Avec maintenant plus de 500 000 abonnés sur toutes les plateformes (y compris Instagram et LinkedIn), Greene échangera ses plans post-diplôme pour travailler dans le conseil pour un emploi dans l’enseignement public.

« Je pense que c’est ce que les gens ne réalisent pas, que les médias sociaux sont partout et qu’ils correspondent à tous les styles de vie que vous souhaitez », déclare Greene.

Dans le monde du travail d’aujourd’hui, le curriculum vitae d’une page et la lettre de motivation sur mesure semblent disparaître. Les médias sociaux offrent un moyen de se démarquer au-delà du processus de recrutement traditionnel, que vous soyez ou non un aspirant influenceur.

En 2021, jusqu’à 92 % des entreprises utilisent les médias sociaux et les réseaux professionnels pour embaucher, selon le cabinet de recrutement social CareerArc.

« Avoir un CV, c’est bien, mais tout le monde a LinkedIn », déclare Korin Harris, recruteur senior chez Academia.edu. « Alors, remplissez-le. »

Pour la plupart des emplois, il y a des données et des réalisations à partager que les recruteurs comme Harris veulent voir.

Selon LinkedIn, trois personnes sont embauchées chaque minute via la plateforme de réseautage professionnel.

LinkedIn est peut-être le lieu de prédilection pour un CV en ligne, mais ce n’est pas votre seule option. Entre Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et YouTube, les façons dont les médias sociaux peuvent être utilisés pour le réseautage, la recherche d’emploi et le démarrage de carrière sont infinies.

Tony Bancroft, un vétéran de près de 35 ans dans l’industrie de l’animation, dit qu’il ne peut exagérer l’importance des médias sociaux pour la marque personnelle. Bancroft compte plus de 114 000 abonnés sur Instagram, ayant ouvert un compte en 2015 pour partager ses illustrations et rester pertinent dans l’industrie.

Bancroft, qui est également le directeur du programme d’animation et d’effets visuels à l’Université Azusa Pacific, dit qu’il dit toujours aux étudiants : « Conservez vraiment le contenu que vous diffusez pour qu’il soit uniquement vous. »

Et ses conseils fonctionnent.

Du travail sur un court métrage Netflix aux œuvres d’art commandées, Bancroft a vu un certain nombre de ses étudiants être contactés directement via les médias sociaux pour des projets grands et petits. Créer une marque personnelle ne doit pas être effrayant, difficile ou chronophage. Vous n’avez qu’à être vous-même. Des messages cohérents, quelques suivis et quelques messages directs peuvent faire beaucoup pour ouvrir des portes.

La façon dont Trevor Dunnigan, étudiant en troisième année de cinéma, le voit, « La seule chose que vous puissiez faire est d’aider votre cas. »

En fait, près de la moitié des employeurs déclarent qu’ils sont moins susceptibles d’appeler un candidat pour un entretien s’il est introuvable en ligne – et cela ne concerne que les emplois de bureau.

Un « gaffer » chevronné sur les plateaux de tournage autour de l’Université Chapman, Dunnigan fait souvent aussi l’embauche. Et « Je ne reçois pas la carte de visite de quelqu’un. Je reçois l’Instagram de quelqu’un », dit-il.

En quelques clics autour du profil d’une personne, de son flux principal à l’onglet de ses abonnés, Dunnigan peut évaluer : quel est le calibre des productions sur lesquelles cette personne travaille ? À quelle fréquence fonctionnent-ils ? Qui connaissons-nous tous les deux ?

Trevor Dunnigan, étudiant à l’Université Chapman, aspirant directeur de la photographie.

Source : Ian Lock

Les Stories Instagram peuvent être particulièrement utiles pour les candidats si vous ne voulez pas risquer de ternir votre compte personnel ou en créer un « professionnel » distinct. Publiez une Story de 24 heures pour remercier vos collègues à la fin d’un projet, ou créez une Story Highlight permanente pour montrer les projets terminés. Situés juste sous votre biographie et au-dessus de vos publications, les faits saillants sont à l’endroit idéal pour votre contenu le plus précieux.

« Il y a une entreprise de drones ici à LA que j’ai fini par postuler [to] sur la base de leur histoire Instagram », dit Dunnigan. Avant d’appuyer sur envoyer, il se souvient avoir pensé : « Vous savez quoi, la pire chose qui puisse arriver, c’est qu’ils ne me répondent pas.

Dunnigan n’a jamais eu de nouvelles de l’entreprise, bien qu’il soit heureux d’avoir postulé. S’il n’avait pas suivi l’entreprise sur Instagram, il n’aurait pas du tout trouvé l’opportunité. Et, on ne sait jamais – peut-être qu’une opportunité d’emploi ne fonctionne pas maintenant, mais cela pourrait conduire à quelque chose sur la route.

Pour Greene également, sa plate-forme préférée actuelle est Instagram, « juste parce qu’elle a tout ce que TikTok peut faire et plus encore ».

Quelle que soit la plate-forme de médias sociaux que vous utilisez, les experts recommandent de suivre les influenceurs et les pages de votre secteur. Restez au courant. Présentez-vous aux autres. Poser des questions. Les médias sociaux peuvent aider les recruteurs à vous découvrir — et ils peuvent également vous aider à les découvrir.

Makena Yee est senior à l’Université de Washington, Seattle. L’année dernière, elle était l’une des quatre « représentantes de campus » TikTok à l’université.

« Quand TikTok est sorti pour la première fois, les gens se disaient: » Oh, TikTok est pour les cinglés « , ou autre chose, mais j’adore TikTok parce que je pensais que c’était hilarant », dit Yee. « Un jour, je suis tombé par hasard sur cette vidéo qui disait : ‘Hé, si tu veux travailler pour TikTok, tu devrais tout à fait postuler’… J’ai donc décidé de prendre ce risque. »

Même maintenant que le temps de Yee en tant que représentante de TikTok est terminé, son risque continue de porter ses fruits.

En mai, Yee a publié une vidéo de 60 secondes dans le cadre du lancement en douceur du programme pilote « TikTok Resumes », qui, selon elle, a entraîné plus de 15 demandes d’emploi et environ six demandes d’entretiens. Certaines des réponses qu’elle a reçues incluent: « Envoyer ce TikTok à mon équipe », « Engagez-la !!!! » et « Manière de montrer l’exemple pour les autres ».

Makena Yee, senior à l’Université de Washington et ancienne représentante du collège TikTok

Source : Monica Yee

Dans les 48 heures suivant le lancement officiel du programme pilote en juillet, TikTok a déclaré que les utilisateurs avaient déjà soumis 800 vidéos en utilisant #TikTokResumes dans leurs légendes.

Dès ses débuts, en tant qu’application vidéo abrégée avec des outils de création intégrés, TikTok avait naturellement créé de nouvelles façons pour les recruteurs et les recrues potentielles de découvrir les talents et les opportunités. Le programme de CV est allé encore plus loin en permettant aux demandeurs d’emploi de postuler directement à des emplois dans des entreprises comme Chipotle, Target ou Shopify.

La période de soumission est maintenant terminée – et Yee se tient plus qu’occupée avec l’école, ses multiples emplois et ses deux blogs Instagram – bien que la senior ait déclaré qu’elle utiliserait certainement à nouveau son CV vidéo si une entreprise recherchait de la créativité.

Tout le monde peut utiliser les médias sociaux à son avantage en suivant quelques conseils simples :

1. Adoptez les outils. Il y a 500 000 abonnés, Kahlil Greene n’avait aucune expérience en design. Maintenant, il gère lui-même trois comptes populaires en utilisant les fonctionnalités intégrées des plates-formes ainsi que des applications de conception comme Canva et Bazaart. Bien sûr, vous n’avez pas besoin de devenir un « historien de la génération Z » comme l’a fait Greene pour réussir dans votre carrière grâce aux médias sociaux. Il y a plus d’outils gratuits disponibles qui rendent la construction de carrière plus facile que jamais.

2. Faire votre recherche. Que pouvez-vous faire pour soutenir ce que fait déjà l’entreprise de vos rêves ? Recherchez les comptes de médias sociaux de l’entreprise, découvrez les valeurs que vous partagez et intégrez-les à votre argumentaire. Votre recherche d’emploi sera plus fructueuse si vous savez quelles plateformes sont les plus populaires dans votre secteur et pouvez parler intelligemment d’une entreprise dans des DM, des lettres de motivation ou des situations d’entretien.

3. Créer des liens. La connexion avec les employeurs via les médias sociaux démontre trois qualités importantes : la confiance, le dynamisme et l’ouverture d’esprit. Vous pourrez peut-être même joindre du personnel qui ne serait pas impliqué dans votre recrutement autrement. « J’ai personnellement envoyé un message à beaucoup de directeurs de la photographie et je n’ai posé que de petites choses ici et là », a déclaré Trevor Dunnigan. « Un gamin à l’école de cinéma qui est super intéressé par [what they do] veut en entendre parler, et ils vont vous envoyer des paragraphes. »

4. Montrez vos réalisations. Vos compétences relationnelles peuvent être excellentes, mais pour obtenir cet entretien ou cette offre officielle, vous devrez avoir les bonnes compétences professionnelles. Même si vous êtes encore en train d’acquérir de l’expérience, publiez sur vos pages de médias sociaux votre expérience pendant que vous découvrez comment en obtenir plus. Ne vous inquiétez pas non plus si vous n’avez pas de portfolio comme les étudiants en animation de Tony Bancroft ; utiliser les médias sociaux pour présenter votre travail dans n’importe quel secteur, sous n’importe quelle forme, peut vous faire remarquer.

5. Soistoimême. « Vous avez le droit d’avoir une vie privée », dit Korin Harris. Restez sur LinkedIn si vous le souhaitez, comme le fait le recruteur dans son travail, mais utilisez au moins LinkedIn. Les employeurs ne recherchent pas un être humain parfait mais des candidats qualifiés. Présentez-vous de la meilleure façon possible.

Il n’est jamais trop tard – ou trop tôt – pour commencer à construire votre marque sur les réseaux sociaux.

« College Voices » de CNBC est une série écrite par des stagiaires CNBC d’universités à travers le pays sur l’obtention de leurs études collégiales, la gestion de leur propre argent et le lancement de leur carrière en ces temps extraordinaires. Sydney Segal est étudiante à l’UC Berkeley et est actuellement stagiaire pour L’équipe des médias sociaux de CNBC La série est éditée par Cindy Perman.