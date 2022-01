Comment les évaluations technologiques modifient les prix des propriétés de luxe

Alors que les grands développeurs traditionnels régnaient dans le passé sur les ventes immobilières, de nombreux développeurs orientés vers le design et dirigés par des technocrates réalisent désormais des projets parfaitement adaptés aux entrepreneurs milliardaires du nouvel âge.

Saviez-vous que l’Inde compte aujourd’hui 72 entreprises technologiques évaluées à 1 milliard de dollars ou plus, un segment plus connu sous le nom de club Unicorn ? Ce qui est plus intéressant à savoir, c’est que 35 de ces 72 entreprises sont entrées dans le club de la Licorne au cours des 10 premiers mois de l’année dernière, faisant de 2021 l’année record pour les startups indiennes. En plus de la vague de financement sans précédent, bon nombre de ces startups qui étaient à des stades de croissance plus avancés ont emprunté la voie des introductions en bourse pour profiter des marchés des capitaux porteurs.

La liquidité créée par un grand nombre d’entreprises publiques a conduit à une croissance exponentielle du nombre de personnes à très grande valeur nette (UHNI). Un certain nombre de promoteurs et d’actionnaires de ces licornes ont profité du sentiment positif autour des marchés boursiers en vendant leurs participations à des valorisations élevées, créant une augmentation rapide du nombre de multimillionnaires dans le pays.

Bangalore, la Silicon Valley de l’Inde, compte plus de 40% de ces licornes basées dans la ville. Naturellement, le nombre d’UHNI de nouvelle génération à Bangalore augmente de façon exponentielle. Ces personnes nouvellement riches sont intéressées à acquérir tous les attributs de la richesse, y compris des maisons ultra-luxueuses. Bien que les maisons ici ne rivalisent pas encore avec celles de Beverly Hills ou de Bel Air, la tendance des propriétés de luxe est claire : des prix plus élevés, des normes et des conceptions plus internationales et des propriétés plus grandes.

Au début de la pandémie, des spéculations ont prédit la fin de l’immobilier en tant que classe d’actifs d’investissement préférée dans le monde. Fait intéressant, les événements qui se sont déroulés au cours des mois suivants ont non seulement renforcé la position de l’immobilier en tant que classe d’actifs privilégiée, mais ont également augmenté la demande de logements plus grands et mieux conçus, dotés d’un large éventail d’équipements sportifs et récréatifs. Cette tendance devrait être plus visible dans des villes comme Bangalore, qui ont une plus grande proportion d’emplois dans les secteurs basés sur la connaissance tels que la technologie, la recherche et le développement et l’ingénierie. Les fondateurs et les employés actionnaires de ces entreprises, après avoir récolté l’aubaine des ventes de participations et des introductions en bourse, cherchent maintenant à acheter la maison de leurs rêves – une récompense qui récompensera les années de dur labeur.

Cette augmentation soudaine de la demande était imprévue par le secteur de l’immobilier, avec pour conséquence que la demande dépasse désormais l’offre pour de nombreux projets de luxe, en particulier les projets de villas haut de gamme, qui semblent être le type de maison préféré pour la foule technologique fortunée. Ces entrepreneurs prospères ont beaucoup voyagé, ont beaucoup lu et n’attendent rien de moins que les normes internationales en matière de conception et de développement immobilier. Un trait clé que possèdent également la plupart des entrepreneurs qui réussissent est le souci du détail. Ainsi, les propriétés avec de beaux designs contribuent grandement à attirer l’attention de ce segment d’acheteurs. Ces conceptions doivent prendre en compte les espaces intérieurs et extérieurs et être également fonctionnelles dans leur utilisation. La plupart de ces UHNI ont également besoin d’un large éventail d’équipements de plein air et sportifs, et d’un club-house au sein de la communauté de leur domicile afin qu’ils ne perdent pas de temps à se déplacer ailleurs pour utiliser ces installations.

Dans une ville comme Bangalore, les communautés de villas haut de gamme plus proches de certains des pôles technologiques les plus en vogue qui possèdent toutes les caractéristiques ci-dessus et avec des conceptions à l’épreuve du temps seront forcément très demandées à l’avenir, sinon déjà. Alors que les grands développeurs traditionnels régnaient dans le passé sur les ventes immobilières, de nombreux développeurs orientés vers le design et dirigés par des technocrates réalisent désormais des projets parfaitement adaptés à ces entrepreneurs milliardaires du nouvel âge. Un exemple qui représente cette tendance est le prochain canton intégré de Prime One Corp avec des villas ultra-luxueuses à East Bangalore, qui semble avoir suscité beaucoup d’intérêt de la part d’entrepreneurs milliardaires à la recherche de leur prochaine demeure.

Avec une population croissante de milliardaires new-age, l’âge moyen des acheteurs de propriétés de luxe est en baisse. Dans une étude récente menée par une marque internationale de premier plan dans le domaine de l’immobilier de luxe, 45 % des acheteurs de maisons de luxe au cours des 5 prochaines années devraient appartenir au groupe d’âge du millénaire, un segment de la population qui avait été exclu de la catégorie des acheteurs potentiels de maisons. il y a des années. Ce groupe d’âge est également actuellement au stade de la création de richesse et un grand nombre de riches de la génération Y vont bientôt acheter la maison de leurs rêves. Ceux d’entre vous qui souhaitent capitaliser sur la tendance à venir des investissements immobiliers feraient bien de se concentrer sur les propriétés de luxe développées par la tribu croissante de développeurs axés sur le design de niche, car il y a beaucoup plus de licornes en devenir en Inde.

(Par Vikram Chari, PDG, SmartOwner)

