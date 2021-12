Comment les experts en acoustique ont baissé le volume de la Space Needle

Les considérations acoustiques ont dû être prises en compte dans la rénovation du Space Needle. (Photo d’Olson Kundig)

En 2017, les architectes ont présenté leur conception de rêve pour le projet de rénovation de 100 millions de dollars de Space Needle, comprenant un intérieur élégant et moderniste, des baies vitrées du sol au plafond, des bancs en verre et un sol en verre qui ferait un tour complet autour de l’axe de l’aiguille. toutes les 45 minutes.

Mais pour Daniel Bruck, président de BRC Acoustics & Audiovisual Design, basé à Seattle, il y avait une chance que le rêve se transforme en cauchemar bruyant.

« C’était un défi très intéressant pour nous », a-t-il déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse lors de la réunion de l’Acoustical Society of America à Seattle.

Le tapis insonorisant et les meubles en peluche du restaurant du monument de Seattle de 605 pieds de haut sont sortis – un vestige de l’Exposition universelle de 1962 à laquelle ont assisté des millions de visiteurs, dont Elvis Presley. Des sols, des plafonds et des murs réfléchissant le son avaient le potentiel d’élever le niveau de décibels à des proportions rockabilly.

Et comme si cela ne suffisait pas à s’inquiéter, l’engrenage en acier sur acier qui faisait tourner le plancher aurait pu introduire une toute nouvelle source de bruit mécanique.

Bruck a reconnu que l’espace rénové a un look «propre et élégant». « Mais d’un point de vue acoustique, cela ne nous a pas donné grand-chose avec quoi travailler », a-t-il déclaré.

Atteindre les objectifs du projet en matière de réduction du bruit nécessitait une combinaison de conception acoustique sonore, quelques astuces spéciales du métier et un peu de sérendipité.

Il s’est avéré que le grincement des engrenages n’était pas aussi bruyant que Bruck le craignait initialement – en partie à cause de la lenteur de la rotation du sol et en partie à cause de l’effet isolant des 10 couches de verre entre la machinerie et les 500 pieds de l’aiguille. au niveau salon, connu sous le nom de La Loupe.

« Ces deux choses ont contribué à ce que ce ne soit pas un problème du point de vue du contrôle du bruit », a déclaré Bruck.

Les ingénieurs de BRC Acoustics ont également trouvé un moyen de mettre un matériau supplémentaire de réduction du bruit sur les plafonds sous l’équipement mécanique.

« Ensuite, nous avons dû faire preuve de créativité », a déclaré Bruck.

Certaines des astuces du métier consistaient à trouver de nouvelles façons de canaliser l’air déplacé par le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) de Needle rénové.

« Nous avons dû introduire de nouveaux plénums de retour, par exemple, avec une doublure dans les plénums dirigeant l’air dans une direction où il n’aurait peut-être pas été autrement », a déclaré Bruck. « Nous avions besoin de ce chemin sonore avec amortissement pour contrôler la transmission du son. »

Le grand escalier reliant la Loupe au niveau d’observation supérieur de 520 pieds a posé un défi particulier. Des surfaces planes auraient pu transformer cette cage d’escalier en chambre d’écho. Heureusement, la conception comprenait un mur en bois fendu le long de l’escalier, ce qui a aidé à absorber le son.

Au final, l’équipe de rénovation a réussi à réduire le bruit. « Essentiellement, nous avons atteint nos objectifs de contrôle du bruit mécanique », a déclaré Bruck.

Dans la plupart des espaces publics de la Space Needle, des tests sonores ont indiqué que le niveau de décibels était au milieu des années 40, ce qui correspond à peu près au niveau sonore dans une rue du quartier la nuit. « Il a été élevé devant la zone de concession alimentaire parce qu’il y a du matériel de réfrigération et tout ce genre d’activité », a déclaré Bruck.

Donc, si vous cherchez un endroit calme pour méditer sur Seattle et ses environs d’en haut, ne vous tenez pas devant le comptoir de restauration. (Vous n’aviez probablement pas besoin d’un ingénieur acoustique ou d’un journaliste pour le comprendre.)

Maintenant que le projet de rénovation est terminé, Bruck peut profiter de la Space Needle et de son sol en verre optimisé acoustiquement en tant qu’observateur. Mais les autres visiteurs ne peuvent s’empêcher d’effectuer leurs propres tests.

« Lors de mes visites là-bas, j’ai vu que l’instinct automatique, semble-t-il, pour les jeunes garçons est de piétiner le sol pour voir s’ils peuvent le casser », a-t-il déclaré. « Heureusement, ils ne peuvent pas. »

La 181e réunion de l’Acoustical Society of America se poursuit cette semaine au Hyatt Regency Seattle.