Comment les exploits DeFi et les combinaisons SEC peuvent réellement accélérer l’adoption de la cryptographie

Quelle est la prochaine étape pour DeFi après ce dernier recul des prix, un nombre croissant d’exploits indésirables et le récent blocage par la SEC du produit de prêt de Coinbase ?

Tout d’abord, prenons nos repères sur le marché. Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 40 000 $, confirmant un soutien à court terme à ce niveau, mais a depuis rebondi pour s’échanger actuellement à 42 650 $.

Le complexe cryptographique a arrêté la pression de vente pour le moment alors que le marché financier au sens large trouve ses marques alors que la situation avec Evergrande semblait se calmer.

Loin de se comporter comme de l’or numérique, le bitcoin est largement négocié comme un actif à risque et cela a déclenché la vente massive de cette semaine.

Les traders cherchant à acheter la baisse parcourront le marché à la recherche des meilleures opportunités à ce stade.

Sinon, si vous cherchez à vendre du bitcoin en ce moment, lisez notre guide.

Exploits DeFi: Pourquoi les problèmes d’Avalanche et de Solana sont en fait un signal d’achat

Les soi-disant « tueurs d’ethereum » tels qu’Avalanche et Solana ont tous deux été en bonne voie alors qu’ils cherchent à voler l’activité DeFi et NFT d’Ethereum. Cependant, les deux pièces ont chuté plus durement que leurs homologues à grande capitalisation boursière au cours des dernières 24 heures. Comme nous le verrons, les exploits DeFi et d’autres problèmes technologiques font partie de l’explication.

Vous pouvez acheter Ethereum avec PayPal – nous vous montrons comment et où dans notre guide.

Cependant, des deux, Avalanche fait preuve d’une plus grande endurance, actuellement au prix de 5% à 64,34 $, et pourrait donc offrir une opportunité de profits rapides.

Mais, comme on l’a vu récemment avec Solana, l’inconvénient des protocoles relativement nouveaux est la prévalence des bogues et des exploits. Solana est tombé la semaine dernière lors d’une panne qui a nui à son prix, sans parler de sa réputation de “vivant”.

Avalanche n’a pas été à l’abri non plus, le projet DeFi Vee Finance ayant perdu 35 millions de dollars dans une attaque contre son réseau principal quelques jours seulement après son lancement – ​​8 804 ETH et 214 BTC ont été détournés du réseau après que les voleurs aient pu exploiter un bogue dans Vee’s contrat commercial.

Cette nouvelle fait suite au piratage de Zabu Finance la semaine dernière à hauteur de 3,2 millions de dollars.

Solana, pour sa part, a vu sa hausse des prix géante s’arrêter brutalement après que le réseau de contrats intelligents ultra-rapide a subi une panne de 17 heures.

Votre capital est à risque

Pyth sur Solana ne peut que s’améliorer

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé sur Solana, bien que les développeurs disent qu’ils finiront par le dire au monde. Mais les nouvelles qui émergent ce matin au sujet des problèmes sur la plate-forme de découverte de prix Pyth « de qualité institutionnelle » tant annoncée et mise en place par les sociétés commerciales de Chicago, FTX et d’autres, donneront aux partisans et aux détenteurs de la pièce une réflexion sur Solana.

Sur Twitter Path a rapporté: «Entre 12h21 et 12h23 UTC, le prix global Pyth BTCUSD était inférieur à 40 000 $ – le prix le plus bas signalé était de 5 402 $ avec un intervalle de confiance de 21 623 $ (4x le prix rapporté de l’actif) pour un seul emplacement – ​​qui était hors marché par rapport au prix BTC disponible sur d’autres marchés ».

C’est une sacrée anomalie de prix. Pyth court sur Solana et est tombé en panne lorsque Solana a été frappé par sa panne.

À première vue, ces événements mettant en évidence le manque de résilience de Solana et d’Avalanche semblent être des expériences de mort imminente. Ce n’est pas vraiment une bonne publicité pour un réseau blockchain de se déconnecter ou pour que des projets soient régulièrement la proie de mauvais acteurs qui drainent des contrats de fonds.

Cependant, celles-ci pourraient être considérées comme des expériences de test dans le monde réel, certes coûteuses et dangereuses, dans lesquelles les deux réseaux mentionnés ici sortiront de leurs épreuves et tribulations les plus forts pour cela.

Coinbase Lend est mort pour le moment – ​​mais rapproche la clarté réglementaire

La préoccupation la plus pressante pour les blockchains de couche 1 est probablement le climat réglementaire autour de l’espace DeFi à croissance rapide.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé avec succès les plans de Coinbase pour le lancement d’un produit de prêt, malgré une tentative désespérée de repousser le directeur général de la société Brian Armstrong lors d’une remontrance sur Twitter.

En ce qui concerne le test Howey pour déterminer ce qui est et ce qui n’est pas un titre, il semble de plus en plus probable que la SEC conclue que tous les produits DeFi sont des titres. Gary Gensler l’a déjà dit à peu près.

Coinbase semble avoir maintenant reconnu cela, lorsqu’il est apparu hier que l’échange présenterait ses propres idées sur la façon dont DeFi devrait être réglementé et la cryptographie plus largement.

Coinbase était considéré par d’autres entreprises de cryptographie comme “comme combattant le bon combat” au nom de l’ensemble de l’industrie, mais il a maintenant changé de cap face à la menace d’application de la SEC.

Si vous voulez voir si Coinbase convient à vos besoins de trading, consultez notre revue Coinbase.

L’assaut réglementaire commence certainement à ressembler à un mouvement d’enveloppement, à la manière de l’Armée rouge et de la VIe armée allemande à Stalingrad. Celsius a reçu l’ordre de l’État américain du New Jersey de cesser d’offrir et de promouvoir ses produits porteurs d’intérêts.

BlockFi, qui est en quelque sorte un pionnier dans le secteur des prêts cryptographiques, fait l’objet d’une enquête par l’Alabama, le Kentucky, le New Jersey, le Texas et le Vermont.

DeFi réussit le test Howey

Quelle que soit la façon dont vous regardez le test de Howey, la signification et l’intention de celui-ci capturent DeFi, que ce soit Yearn Finance, Celsius et tout le reste. Bien sûr, il s’agit d’un type de sécurité différent et la logique métier inscrite dans le code d’un contrat intelligent en fait une entité particulière du point de vue de la finance traditionnelle, mais comme les crypto personnes aimaient autrefois déclarer “le code est la loi”.

Pour rappel voici le test de Howey :

C’est l’investissement monétaire Il y a un profit attendu associé à l’investissement L’investissement monétaire est une entreprise commune Le profit provient des efforts du tiers ou du promoteur

Quand un contrat intelligent est un contrat sur titres

Les produits DeFi sont-ils couverts par le test ? L’indice se trouve dans les mots « contrat intelligent ».

La réglementation peut être coûteuse et avoir un impact sur le nombre de produits de prêt de DeFi, par exemple, qui fonctionnent et qui y a accès. Il est probablement préférable de s’engager de manière constructive avec la SEC et d’autres régulateurs que d’essayer de les combattre ou de se faire imposer des règles qui pourraient finir par détruire l’efficacité et l’utilité que DeFi a créées.

Du point de vue de la SEC, protéger les investisseurs est tout à fait logique dans le contexte des exploits persistants de DeFi, mais cela doit être fait d’une manière qui ne chasse pas l’innovation et ne vaut pas DeFi des investisseurs de détail en en faisant la chasse gardée des « investisseurs accrédités » .

Comme pour les problèmes de démarrage des plates-formes de contrats intelligents de couche 1, l’encerclement des régulateurs est finalement un plus pour la cryptographie, car il avance le jour où la clarté de la conformité arrivera.

Si vous cherchez à investir dans un protocole DeFi ou à utiliser ses produits hébergés, il est logique de rechercher les projets qui ont démontré une évaluation réaliste du climat réglementaire susceptible d’apparaître (d’accord, il n’y a pas beaucoup de ceux-ci), et se sont préparés à cette éventualité à la fois techniquement et juridiquement.

Avis de non-responsabilité : Finixio, le propriétaire de ce site Web, a un intérêt dans le projet DeFi DeFi Coin (DEFC).

Vous cherchez à acheter ou à échanger Crypto maintenant ? Investissez chez eToro !

Votre capital est à risque

Nouvelles liées: