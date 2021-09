Comment les exportateurs devraient répondre au nouveau programme RoDTEP du gouvernement

RoDTEP cherche à neutraliser l’impact sur les coûts des droits et taxes dans la chaîne d’approvisionnement, qui ne serait pas autrement compensé par des ristournes de droits, des crédits/remboursements d’impôts ou des mécanismes similaires.

Par Krishna Barad, Abhishek Singhania

Le programme de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) est un programme très attendu notifié par le gouvernement indien après la suppression progressive du programme d’exportation de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS). En 2018, les États-Unis ont contesté certains régimes d’incitations à l’exportation mis en œuvre par l’Inde devant l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces programmes, y compris le MEIS, ont été jugés contraires aux directives de l’OMC, et l’Inde a eu six mois pour retirer ces programmes de subventions non conformes. Tout en contestant l’ordonnance ci-dessus, l’Inde a remplacé le MEIS par le nouveau RoDTEP, qui respecte les directives de l’OMC.

Le gouvernement a conçu le nouveau régime pour prévoir des remises de taxes/droits/cess aux niveaux central et étatique, qui ne sont pas remboursés (tels que le droit de timbre, la taxe sur l’électricité, la redevance Mandi, la taxe sur le carburant, etc.) dans le cadre de l’un des Régimes de politique commerciale étrangère/législation douanière.

RoDTEP cherche à neutraliser l’impact sur les coûts des droits et taxes dans la chaîne d’approvisionnement, qui ne serait pas autrement compensé par des ristournes de droits, des crédits/remboursements d’impôts ou des mécanismes similaires. Le nouveau régime est basé sur la classification des produits à un niveau à 8 chiffres de la classification tarifaire des douanes et l’avantage est disponible pour 8 555 positions tarifaires. L’avantage au titre du régime varie entre 0,5% et 4,3% de la valeur FOB des produits exportés, sous réserve d’un plafond (valeur plafond) à une certaine somme par unité de produit d’exportation.

La RoDTEP, qui est entrée en vigueur rétrospectivement au 1er janvier 2021, oblige les exportateurs à indiquer leur intention de réclamer la RoDTEP dans leur facture d’expédition d’exportation. Cependant, de nombreux exportateurs n’ont pas indiqué leur intention de demander cet avantage car la liste finale des codes SH éligibles aux avantages et les taux correspondants étaient inconnus jusqu’au 17 août 2021. Le manque de connaissance de cette exigence était également l’une des raisons de non-conformité. .

Le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) a précisé qu’aucun avantage RoDTEP ne reviendrait aux exportateurs s’ils n’avaient pas inscrit leur intention de le réclamer dans la facture d’expédition, même si les articles sont présents dans la liste finalement notifiée. De plus, le gouvernement n’a émis aucune clarté pour corriger ce défaut. Cela est susceptible de causer des difficultés aux exportateurs en raison des non-conformités procédurales, qui ont été considérées libéralement par les tribunaux dans le contexte de divers autres programmes d’incitation à l’exportation dans le passé.

La réponse de l’industrie au RoDTEP suggère que le programme n’a pas répondu aux attentes des exportateurs. De nombreux produits d’exportation qui bénéficiaient d’avantages au titre du MEIS sont désormais exclus du champ d’application du régime et les taux notifiés sont trop bas par rapport à l’ancien régime MEIS.

Les exportateurs des secteurs pharmaceutique/acier/chimie ont été exclus du champ d’application du nouveau régime. En outre, les zones économiques spéciales (ZES), les unités orientées vers l’exportation (EOU), les titulaires d’autorisations préalables, les opérateurs dans le cadre des régimes MOOWR, etc. sont exclus des avantages du régime. Le gouvernement semble peser la nécessité de leur conférer les avantages des régimes à l’avenir.

Les exportateurs ont également exprimé leurs préoccupations et ont estimé que les taux déclarés nécessitent un examen immédiat. Peu d’exportateurs ont évoqué leur incapacité à soumettre des détails/données, comme l’exige le gouvernement, en raison de la situation actuelle causée par la pandémie. Les expéditeurs qui ont omis d’inclure la déclaration requise dans la facture d’expédition s’attendent à des directives appropriées pour les aider à profiter des avantages, ce qui est susceptible d’être refusé faute de respect de la procédure. Cela nécessiterait également une représentation appropriée devant le gouvernement.

La communauté des exportateurs a comparé les avantages du programme MEIS et du RoDTEP et dresse un tableau sombre. Alors que le MEIS a compensé les goulots d’étranglement des infrastructures, le RoDTEP se contente de remettre/compenser les coûts de taxes/droits inhérents aux produits d’exportation et n’est donc pas comparable au MEIS.

Pour rendre les produits originaires de l’Inde compétitifs sur le plan international et pour atténuer les inquiétudes de la communauté commerciale, le gouvernement peut prendre des mesures immédiates de réparation en incluant les secteurs exclus, en révisant les taux, en clarifiant les mesures correctives pour le non-respect des procédures passées, etc. Cependant, l’industrie doit exprimer ses préoccupations devant les décideurs politiques.

Les représentants de l’industrie estiment que le gouvernement doit introduire des programmes appropriés qui serviront le double objectif de récompenser les exportateurs et de remplir les mandats de l’OMC. Comme le régime vient d’être mis en place et devrait se stabiliser dans les prochains jours, on ne peut qu’attendre et voir comment il évoluera dans les temps à venir.

(Krishna Barad, associée et Abhishek Singhania, directeur – Douanes et commerce international, BDO Inde. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

