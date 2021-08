Comment les extrémistes d’extrême droite lourdement financés préparent le terrain pour voler les élections ⋆ .

– d’Alternet

Dans un article publié par The New Yorker le 2 août, la journaliste Jane Mayer a fourni un reportage approfondi sur certains des gros fonds qui financent le faux « audit » Cyber ​​Ninjas des résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans le comté de Maricopa, en Arizona. Mayer a parlé de ses reportages et de cette attaque contre la démocratie de la part de l’extrême droite lorsqu’elle est apparue sur « Fresh Air » de la National Public Radio quelques jours après la publication de cet article.

Mayer a déclaré à Terry Gross, animateur de longue date de “Fresh Air”, “Certaines des personnes qui effectuent cet audit, vous devez le comprendre, sont des théoriciens inconditionnels du complot. Et ils tentent de prouver que (l’ancien président Donald) Trump a vraiment gagné. Et le comté de Maricopa n’est pas comme n’importe quel vieux petit comté d’Amérique ; c’est le plus grand comté de l’Arizona, et c’est la majorité des voix pour l’Arizona.

Mayer a ajouté que ceux qui sont à l’origine de l’audit du comté de Maricopa « répandent la méfiance » et « préparent le terrain pour contester les élections américaines à l’avenir ».

Mayer a déclaré à Gross : « Le bilan des personnes qui ont été chargées de l’audit en Arizona par le Sénat républicain de l’Arizona – le bilan est vraiment en dents de scie et étrange. »

Notant que le PDG de Cyber ​​Ninjas, Doug Logan, est un grand théoricien du complot, Mayer a expliqué : « Ce sont des trucs fous, et il est facile de rire. Mais c’est en fait, quand on y pense, pas si drôle.

Lorsque Gross a souligné que les républicains dans les législatures des États essayaient de modifier radicalement l’administration des élections, Mayer a répondu: «Ce que vous décrivez, c’est cette attaque très radicale contre la façon dont les élections américaines ont fonctionné depuis le 19e siècle. Depuis le 19e siècle, les États ont permis au vote populaire de déterminer quels électeurs ont été élus, puis de voter et de choisir le président. C’est une forme indirecte de démocratie directe. Ce dont on parle maintenant et même expérimenté, en Arizona, c’est l’idée que les législatures des États elles-mêmes choisiraient les électeurs. Et ils choisiraient essentiellement le président. Et comme il existe, comme nous le savons, des États dotés de législatures d’État très républicaines, cela perturberait évidemment les résultats des élections présidentielles. »

Mayer a poursuivi: «C’est une sorte de doctrine radicale, mais elle est promue par des avocats de droite et des groupes à but non lucratif qui sont fortement financés par la droite. Et cela est vraiment expérimenté en Arizona, où il y a eu un projet de loi, un projet de loi proposé, pour faire exactement cela – pour permettre à la législature de l’État de l’Arizona d’annuler une élection présidentielle et de décider elle-même où les électeurs devraient voter et pour qui…. Cette affaire de prétendre qu’il y a de la fraude là où il n’y en a pas en réalité est très importante car elle prépare le terrain pour que les législatures des États disent ensuite : « Écoutez, cette élection est un gâchis ». On ne peut pas se fier aux résultats. Nous allons devoir prendre les choses en main. Celles-ci vont de pair fondamentalement : l’idée de fraude électorale et de prise de pouvoir par les législatures. »

