Comment les familles de Muhammad Ali et Malcolm X ont influencé le documentaire Blood Brothers de Netflix

Les documentaires nous donnent la vérité. Nous les activons parce qu’il y a quelque chose qui nous intéresse et sur lequel nous voulons en savoir plus. Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali ne fait pas exception, et comme il se concentre sur deux personnes qui ne sont malheureusement plus avec nous, le film s’appuie fortement sur les propres mots de Muhammad Ali et Malcolm X. Au-delà de cela, les membres de la famille de ces hommes étaient à la disposition des cinéastes, influençant l’authenticité de la narration.

Le réalisateur Marcus A. Clarke a pu parler avec de nombreux proches de Malcolm X et Muhammad Ali pendant la réalisation du documentaire, et leur contribution a été inestimable. Des entretiens avec ces proches ainsi qu’avec des amis de Muhammad Ali et Malcolm X sont intégrés au film. Voici ce que Clarke a dit à CinemaBlend des contributions des familles au film :