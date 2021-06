in

En association avec Comic-Con, Paramount Pictures projette Snake Eyes dans 10 villes des États-Unis et du Canada le mercredi 21 juillet, deux jours avant sa large diffusion. Si vous habitez ou êtes proche de Los Angeles, New York, San Francisco, Washington, DC, Seattle, Miami, San Diego, Houston, Phoenix et Vancouver, vous pourrez participer à l’une de ces projections de fans, avec des détails spécifiques sur la façon de réserver une place à révéler à une date ultérieure sur @snakeeyesmovie.