Comment les fans de Matrix peuvent commencer à voir des images exclusives de Matrix: Resurrections dès maintenant

Le nouveau site Web WhatIsTheMatrix est maintenant en ligne, alors cliquez sur ces mots pour y accéder. Créé au nom de The Matrix: Resurrections, le site offre aux visiteurs le choix de «prendre» une pilule bleue ou rouge, similaire à la décision que Neo (Keanu Reeves) a dû prendre dans le film original, The Matrix. Selon le choix de l’utilisateur, le site offrira une expérience de tease de film unique en son genre, car le site rendra possible l’une des 180 000 vidéos teaser uniques. La vidéo que vous obtiendrez sera basée sur la pilule choisie, ainsi que sur l’heure de la journée. C’est une tonne de séquences teaser, et c’est particulièrement unique car chaque vidéo teaser comprend des séquences du film et une narration de la distribution du film.