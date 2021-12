Comment les fans de «Seinfeld» célèbrent Festivus pour le reste d’entre nous avant Noël

Le 23 décembre arrive toujours une fois par an, ce qui signifie qu’il est temps de célébrer Festivus, la fête non laïque introduite dans l’épisode de Seinfeld de 1997 « La grève ». La fête a été créée par l’auteur Daniel O’Keefe, dont le fils, Dan O’Keefe, a co-écrit l’épisode. Les fans de Seinfeld ont adopté les vacances, célébrant avec enthousiasme chaque année.

Dans « The Strike », la fête est expliquée comme une fête que Frank Costanza (Jerry Stiller) a imaginée pendant l’enfance de George (Jason Alexander) pour protester contre la commercialisation de la saison des fêtes. Bien que les vacances d’origine d’O’Keefe n’aient pas de date fixe, Frank tenait toujours ses vacances le 23 décembre. Les traditions de la fête comprenaient le pôle Festivus, le dîner pendant la « Diffusion des griefs » et les exploits de la force. Il y a aussi des « Festivus miracles », déclarés par Kramer (Michael Richards) lors du dîner chez les Costanza.

Étant donné que Festivus est la partie la plus célèbre de l’épisode, il est un peu étrange qu’il s’intitule « La grève ». Le titre fait référence à Kramer décidant soudainement de reprendre son ancien emploi chez H&H Bagels après avoir décidé que sa grève était terminée. Festivus apparaît lorsque George dit à Jerry (Jerry Seinfeld) et Elaine (Julia Louis-Dreyfus) qu’il vient de recevoir une carte Festivus de son père, ce qui incite Jerry à expliquer les origines de la fête. Kramer devient fasciné et exhorte Frank à raviver les vacances.

Seinfeld à son meilleur. Jerry Stiller – Les parents de George 😆 Feats Of Strength – Kramer – le plaisir léger de beaucoup trop souvent malheureusement de vraies réunions de famille 😆 😆 Joyeux Festivus à tous 💚 Le rire fait du bien 💚 ❤ https://t.co/wzP4y20bSp — elizabeth geyer (@elizabethgeyer) 23 décembre 2021

Alors qu’il était sur le podcast Fever Dreams de The Daily Beast plus tôt ce mois-ci, O’Keefe a déclaré que la seule « vraie » tradition Festivus qui a fait partie de l’épisode était la diffusion des griefs. « C’était juste un cadre très formalisé pour nous crier dessus », se souvient O’Keefe. « Ouais, en grandissant, mes deux frères et moi étions dans une forme de maltraitance d’enfants qui n’était pas encore reconnue comme telle par l’État de New York, incités à effectuer des rituels saisonniers. »

Chaque 23 décembre ! C’est la tradition ! Joyeuses Fêtes ! Que la diffusion des griefs commence et j’ai beaucoup de problèmes avec vous ! pic.twitter.com/l2jwMZ5Xdm — Bari Boisvert (@MrsBoisvert) 23 décembre 2021

O’Keefe a essayé de mettre les souvenirs du vrai Festivus derrière lui, mais quand ses collègues en ont entendu parler, le vrai Jerry Seinfeld a pensé que c’était hilarant et l’a voulu pour le spectacle. « J’ai essayé de les dissuader de la manière la plus convaincante possible en leur disant: » J’ai le plus grand amour et le plus grand respect pour la série. Je ne pense pas que vous vouliez lui faire ça. Cela n’a rien fait pour mériter ça. » Mais ils ont dit : « Écoutez, ça peut aller dans votre épisode ou celui de quelqu’un d’autre. » Alors je me dis, f—ça, si cela doit être étalé sur le monde, que je pourrais aussi bien être la main qui fait l’étalage. »

