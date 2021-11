Les fans de Toy Story ont eu un premier aperçu du nouveau film dérivé L’Éclair il y a quelques semaines, et beaucoup sont toujours préoccupés par la voix du personnage principal. Buzz l’Éclair a été joué par Tim Allen dans tous les principaux films de la franchise jusqu’à présent, mais dans cette version, il sera exprimé par Chris Evans. Le changement a causé une quantité surprenante de confusion sur le canon et des débats sur le casting parmi les fans.

L’Éclair raconte l’histoire de Buzz l’Éclair le Space Ranger, par opposition à Buzz l’Éclair le jouet. C’est un film de science-fiction simple sur un avenir où les voyages dans l’espace sont plus courants, et c’est probablement la version de Buzz sur laquelle la figurine d’Andy sera plus tard basée. Selon Pixar, le film « présente l’histoire d’origine définitive de Buzz l’Éclair – le héros qui a inspiré le jouet – présentant le légendaire Space Ranger qui gagnerait des générations de fans ». Le terme « histoire d’origine » peut être le plus grand point de confusion ici, car les fans semblent penser qu’Evans jouera le même personnage qu’Allen a joué jusqu’à présent.

Quoi qu’il en soit, l’attente est grande pour ce film. Lightyear est réalisé par Angus MacLane, qui a déclaré à Entertainment Weekly que ce film était « son propre truc » et une histoire « autonome » en dehors de la continuité de Toy Story. Les autres acteurs du film n’ont pas encore été annoncés, mais sa première aura lieu le 17 juin 2022. Voici un aperçu de ce que les fans avaient à dire sur le premier teaser.

Allen

Tim Allen exprime le jouet. Complètement différent du personnage fictif réel. Personnellement, je pense que Patrick Warburton a fait un travail encore meilleur en exprimant le buzz dans l’émission de télévision. – Kura Ken (@kuraken20XX) 27 octobre 2021

Les fans ont débattu pour savoir si Allen aurait dû être choisi pour ce rôle ou non. Beaucoup ont estimé qu’il serait difficile de regarder ce film sans la voix d’Allen.

La défense

Tout le monde se plaint du fait que Tim Allen n’est pas la voix de Lightyear comprend que ce film ne parle pas du jouet, mais de la personne pour laquelle le jouet est créé, n’est-ce pas ? #Année-lumière – Automne : la période la plus merveilleuse de l’année (@oakzap425) 27 octobre 2021

Voir certaines personnes contrariées que Tim Allen ne soit pas Buzz dans #L’Éclair. Mais ils doivent comprendre que c’était beaucoup plus facile pour le studio ; ils n’avaient pas à supprimer les sons de lui reniflant pendant les prises – StiphHawkins (@StiphHawkins) 27 octobre 2021

Certains fans ont soutenu la décision de faire ce film sans Allen – soit pour différencier les deux personnages, soit en raison de leur aversion personnelle pour l’acteur.

Hors du bleu

Quelle façon de découvrir le fait un film. Tim Allen sait-il qu’ils pensent qu’il vous ressemblait quand il était plus jeune ? – Prinny Poo (@PrinFura) 27 octobre 2021

De nombreux fans se sont émerveillés du fait qu’ils n’avaient pas entendu parler de Lightyear jusqu’à présent. Ils se sont demandé si c’était intentionnellement tenu secret ou s’il y avait simplement tellement de nouvelles sur le divertissement ces jours-ci qu’ils ont raté l’annonce quelque part.

Politique

Tim Allen exprime le jouet. Le jouet est basé sur un « vrai » astronaute dans l’univers des histoires de jouets. Chris Evans exprime la vraie personne sur laquelle le jouet de Tim Allen était basé. – Kaitlyn Murphy (@Katie_Murphy776) 27 octobre 2021

Chris Evans exprimant Buzz Lightyear au lieu de Tim Allen est une mise à niveau. Désolé, pas désolé. — Rob M. | Tokkan (@tokkanram) 27 octobre 2021

Ce n’est même pas une affaire de politique. J’aime juste plus le son de la voix de Chris Evans. — Rob M. | Tokkan (@tokkanram) 27 octobre 2021

Certaines personnes ont émis l’hypothèse que Buzz l’Éclair avait été refondu en raison de la politique personnelle franche d’Allen. D’autres ont souligné qu’il y avait d’autres raisons pour lesquelles Disney aurait pu vouloir la star de la liste A Chris Evans dans le film.

Canon

Ne vous inquiétez pas de la place de Lightyear dans le canon. Votre cerveau est cassé de Twitter et c’est un film pour distraire les enfants en vacances d’été — 🎃 Spencer Perry 🎃 (@TheSpencerPerry) 27 octobre 2021

Au fur et à mesure que la conversation se déroulait, de nombreuses personnes se sont moquées de la tendance du public de cinéma à examiner «le canon» de chaque franchise de nos jours. Ils ont exhorté les gens à séparer leur conception de Toy Story des franchises comme le MCU.

Retraité

Tous ces coups à Tim Allen pour ne pas être la voix dans le nouveau film Buzz l’Éclair. Les amis, il vaut plus de 100 millions de dollars et profite de la vie. Je suis sûr qu’il est parti il ​​y a quelque temps et souhaite du succès à Chris Evans. Maintenant pour le reste d’entre nous, retour au travail. – BrianHarris16 (@BrianHHarris1) 27 octobre 2021

Certains fans d’Allen n’ont pas été déçus par son exclusion de ce film, estimant que l’acteur avait mérité une pause.

