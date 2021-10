Comment les fans des Chicago Bulls ont aidé à créer une nouvelle équipe

Jerry Reinsdorf n’allait jamais licencier John Paxson. Il n’allait pas non plus laisser son fils Michael le faire. Vous ne vous contentez pas de rejeter la famille, même lorsqu’elle est en train de tout gâcher autour de vous – parfois, l’option la plus pratique est de se mettre la tête dans le sable et de se convaincre que tout va bien, même si ce n’est pas le cas.

Paxson n’était techniquement pas le fils de Jerry ou le frère de Michael, mais il aurait tout aussi bien pu l’être après avoir frappé le coup décisif lors de la finale de la NBA en 1993, puis avoir passé deux décennies à contorsionner les Bulls autour de la ligne fiscale de luxe comme un jeune Derrick Rose évitant tout contact au jante. Reinsdorf avait déjà passé trois décennies à laisser la décision de licencier Tony La Russa et Doug Collins le ronger. Tu penses qu’il allait recommencer avec Paxson ? Il n’y avait aucune chance.

Les choses sont devenues vraiment sombres pendant une minute là-bas. L’horloge pointée, l’utilisation bizarre des temps morts, un plan intentionnel pour laisser Ryan Arcidiacono garder Giannis. Les Bulls vous diront qu’il n’y a jamais eu de mutinerie, mais ils en sont certainement passés près d’une. Les commentaires de Paxson blâment systématiquement les joueurs plutôt que lui-même. Michael aurait théoriquement pu faire quelque chose à ce sujet, mais il essayait toujours de comprendre pourquoi les gens les appelaient « GarPax ».

Les fans des Bulls craignaient le pire des cas lorsque l’équipe a échangé Jimmy Butler, sa dernière star locale de sa dernière ère de succès. C’est essentiellement ce qui s’est passé : au cours des quatre années écoulées depuis le commerce de Butler, les Bulls possèdent le pire record de la NBA. Cette statistique est assez décourageante en surface avant que vous ne reconnaissiez que les Bulls ne pouvaient même pas tanker de la bonne manière.

La seule façon dont la reconstruction de Paxson et Forman avait un espoir de réussir était avec un Luka Doncic, un Trae Young, un Zion Williamson à la base. Les Bulls ont repêché Lauri Markkanen et Wendell Carter à la place. Ils semblent être des gars sympas et auront une longue carrière et gagneront beaucoup d’argent dans la ligue. Ils n’allaient tout simplement pas ramener cette franchise à sa juste place au sommet de la NBA par eux-mêmes. John Paxson n’allait pas le faire non plus.

Il fut un temps où Paxson avait vraiment une touche magique dans le repêchage. Il a sélectionné Ben Gordon et Luol Deng la même année, Devin Harris et Rafael Araújo les ont poursuivis juste après. Il a pris Joakim Noah sur Spencer Hawes. Il a trouvé des piliers de la franchise à la fin du premier tour en Butler et Taj Gibson. Même Kirk Hinrich était un bon choix.

Hé, personne ne va battre 1.000 pour cent dans le repêchage. Paxson s’en est plutôt bien sorti. Les Bulls n’ont pas eu la fortune ou la ruse de remporter un championnat à cette époque, mais ils ont construit une équipe dont la ville pouvait être fière lorsqu’ils ont embauché Tom Thibodeau et pris Rose au n ° 1 du classement général. Le basket-ball des Bulls semblait grand et redevenu important, et c’était assez bon pendant un certain temps.

Puis tout s’est effondré. Les Bulls sont allés à 0 pour 8 lors des choix de repêchage du premier tour après Butler entre Marquis Teague et Chandler Hutchison. Donner à Jabari Parker 20 millions de dollars par an n’a pas amélioré les choses. Le moment le plus mémorable d’Otto Porter Jr. à Chicago a été de verser du vin bon marché dans la bouche des gens lors d’un mariage au milieu d’une pandémie. Thad Young était une signature inspirée, mais les Bulls l’ont presque brisé lors de sa première année en ville.

La fréquentation du United Center – toujours classé au sommet de la ligue – a glissé au n ° 24 en pourcentage de capacité. Les gens ne regardaient pas non plus à la télévision. Les Bulls étaient en crise, mais les Reinsdorf n’allaient toujours pas licencier John Paxson. Gagner est simplement passé au second plan pour protéger une relation que la famille avait passé des décennies à cultiver.

Il n’y avait qu’une seule issue pour les fans des Bulls : ils devaient faire arrêter Paxson. C’était à la fois une tâche ardue et un noble défi, et Chicago s’est battu comme un diable pour le faire. Des panneaux d’affichage ont été achetés et des chants ont été lancés à la télévision nationale. Les interviews radio se sont transformées en « interrogatoires », du moins selon Paxson. La franchise risquait de se transformer en punchline à chaque fois que l’entraîneur trié sur le volet de Paxson, Jim Boylen, ouvrait la bouche. Les Bulls se sont transformés en une punchline à l’échelle de la ligue à cause de cela.

Cela aurait pu continuer à perpétuité. Peut-être que Zach LaVine aurait été échangé contre des centimes par dollar alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat, répétant la même erreur que la franchise a commise avec Butler. Peut-être que Markkanen aurait été re-signé pour un gros contrat. Peut-être que Coby White est toujours le meneur à temps plein, et peut-être que c’est l’année où Carter éclate enfin. Les Bulls auraient ajouté une autre jeune pièce au repêchage. Vous vous souvenez quand les Reinsdorf disaient aux recrues potentielles de « garder l’esprit ouvert » sur la rétention de Boylen même après avoir humilié non seulement une fière franchise de la NBA, mais la plus grande ville américaine ?

Les Reinsdorf n’allaient pas licencier Paxson. Il a dû se retirer. Donnez à l’homme le mérite de l’avoir fait.

Photo de Jeff Haynes/NBAE via .

Arturas Karnisovas a fait des transitions plus audacieuses en cinq mois que Paxson en 17 ans. Ce n’est pas comme s’il essayait juste de prouver un point, même si Chicago l’aurait apprécié s’il l’était. C’était plus parce qu’il n’avait pas d’autre choix. La liste dont Karnisovas et le co-leader Marc Eversley ont hérité était si mauvaise.

Karnisovas a passé des années en tant qu’assistant dans les bureaux d’accueil à imaginer comment il constituerait une équipe s’il avait enfin la chance de prendre les devants. Il envisageait une attaque égalitaire définie par un mouvement de ballon latéral. Il a imaginé une équipe qui mettait au moins quatre tireurs au sol en tout temps. Il voulait une défense de point d’attaque étouffante et une liste pleine de bons passeurs. Il savait qu’il avait besoin de profondeur sur l’aile pour débloquer la polyvalence aux deux extrémités.

Karnisovas avait un plan lorsqu’il a accepté le poste le plus élevé des Bulls. Après avoir passé sa première intersaison et évalué exactement ce qui figurait sur cette liste, il est passé à l’action pour y arriver.

Les Bulls ont ajouté Lonzo Ball via une signature et un échange dans la première minute de libre arbitre (ce qui pourrait leur coûter). Ils ont signé Alex Caruso des Lakers quelques heures plus tard. Le lendemain, les Bulls ont terminé une autre signature et échange pour DeMar DeRozan. Ensuite, ils se sont débarrassés de Markkanen, un vestige de GarPax qui aurait ruiné les vibrations, et ont en quelque sorte ajouté à la fois le choix de premier tour protégé par loterie de Portland et une aile de profondeur peut-être utile dans Derrick Jones Jr. Tout cela fait suite aux mouvements audacieux que Karnisovas a faits à la date limite des échanges de l’année dernière, menés par l’ajout de Nikola Vucevic.

Seuls LaVine et White restent de la liste dont Karnisovas a hérité. Les Bulls n’ont pas réparé leurs trous autant qu’ils ont tout brûlé et l’ont construit à partir de zéro.

Le bal est l’un des grands prix de l’intersaison. Un joueur de 23 ans (il aura 24 ans la semaine prochaine) avec ce type de pedigree ne vient pas souvent en agence libre restreinte, mais Ball est plus que cela. Il se sent comme un partenaire idéal en zone arrière pour LaVine, un grand garde qui peut couvrir des missions défensives plus difficiles, espacer le sol en attaque et l’aider à sortir l’équipe en transition. Caruso, à un peu moins de 10 millions de dollars par saison, était également une signature avant-gardiste car il apporte une compétence d’élite (défense sur le ballon) tout en donnant aux Bulls un autre garde qui peut dribbler, passer et tirer. C’est un autre joueur qui les aidera à sortir à la pause.

DeRozan a été considéré comme un luxe inutile par certains des critiques les plus acerbes de la NBA qui ont critiqué cette décision, mais il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Karnisovas le considérait comme une nécessité. L’offensive des Bulls de LaVine jouant à 5 contre 0 n’était tout simplement pas la meilleure utilisation de son temps ou de celui de l’équipe. DeRozan leur offre une autre option de demi-terrain qui s’est imposé comme l’un des meilleurs créateurs de la ligue sur les isolements (il a terminé dans le 96e centile, selon Synergy Sports) et dans le pick-and-roll (un 84e centile). Son saut de passage est réel, son sac de milieu de gamme est profond et il aidera les Bulls à réduire leurs revirements et à atteindre la ligne des fautes. Son arrivée a prouvé que les Bulls ne se contentaient pas d’être meilleurs, ils voulaient vraiment être bons.

Et les Bulls devraient être bons, du moins relativement parlant. L’offensive devrait être impressionnante, une unité qui peut sauter dans le top 10 après avoir terminé au 21e rang l’an dernier. La défense souffrira d’un manque de protection de la jante rebondissante et de la simple présence de DeRozan, mais Caruso et Ball fortifieront le périmètre, et Patrick Williams et Javonte Green stockeront des blocs et des interceptions.

En fin de compte, cela revient à LaVine. Il a réalisé une saison offensive vraiment remarquable l’an dernier, avec une moyenne de 27,5 points par match avec près de 64 % de tirs réels. Non, ce n’est pas un joueur parfait, mais les Bulls ont accentué ses forces et masqué ses faiblesses avec ces nouveaux ajouts. LaVine peut enfin utiliser le ballon avec plus de jeu en demi-terrain. Sa défense ne se sentira pas si dommageable avec une distribution améliorée de défenseurs autour de lui (LaVine a lui-même fait de réels progrès à cet égard). Il n’aura pas à le faire lui-même tout le temps. Il y aura des nuits où il aura l’impression de faire du somnambulisme en 30 points tout en dribblant à peine. Remerciez Paxson de l’avoir fait entrer dans le métier de majordome. Qui sait où en serait cette franchise sans lui.

La tête de série n ° 6 dans l’Est peut sembler être le but le moins excitant possible, mais cela se sent beaucoup mieux après avoir accumulé le pire record de la NBA au cours des quatre dernières années. Et après tout ce que les Bulls ont fait depuis mars, pourquoi penser qu’ils vont s’arrêter maintenant même s’ils ne peuvent pas échanger un autre choix de repêchage avant 2027? Comme l’a écrit Blog-a-Bull : « Bien que ces ajouts montrent un engagement envers LaVine en tant que leader de l’équipe, cela montre également qu’ils ne sont pas vraiment engagés envers qui que ce soit. »

LaVine n’a même pas réussi à gagner 35% de ses matchs depuis son arrivée à Chicago. Pour certains, il serait facile de considérer cela comme un échec de sa part, mais en réalité, ce sont les gens dont il a été entouré qui l’ont échoué. Il n’a jamais eu le même entraîneur deux saisons de suite. Il n’a jamais gagné quatre matchs d’affilée depuis qu’il a quitté l’UCLA (à moins que nous ne comptions la course olympique de cette année). Le meilleur coéquipier avec lequel il a joué à Chicago est… Thad Young ?

Il aurait été plus facile pour Karnisovas de le brûler, d’échanger LaVine et d’essayer de reconstruire cette franchise à partir de zéro. Il aurait obtenu de meilleures notes des critiques les plus sévères de son intersaison pour l’avoir fait. Chicago aurait pu perdre plus d’années à regarder une équipe qui ne les aimerait pas en retour.

Peut-être que cela aurait fonctionné et que les Bulls auraient débarqué la prochaine jeune superstar de la ligue. Peut-être qu’ils auraient été coincés à choisir le n ° 7 pour toujours. Il y a un risque dans toute philosophie de team building, et cette fois, les Bulls ne craignaient pas de « perdre l’accord » lorsqu’ils ont fait leurs pas. Ils voulaient juste gagner d’autres matchs.

Photo de Patrick McDermott/.

Presque tout le monde sur la liste est configuré pour réussir cette année. C’est le plus grand changement par rapport aux dernières années, quand on avait l’impression que chaque pièce était conçue pour échouer.

LaVine a enfin de l’aide. Ball sera félicité pour ses forces en tant que nouvel ajout au lieu d’être interrogé pour ses défauts liés à son statut de draft ou de trade. Vucevic a le meilleur casting de soutien de sa carrière et sera une plaque tournante principale de l’offensive. L’utilisation offensive de DeRozan ne va nulle part. Coby White pourrait être un tireur électrique sur le banc, et Williams pourra se concentrer sur sa croissance défensive tout en obtenant de nombreuses opportunités en attaque. De Troy Brown à Green en passant par Jones et Alize Johnson, on dirait que ce sera la meilleure et la plus grande chance que tout le monde dans cette équipe ait jamais eue.

Il y a encore beaucoup d’experts qui choisissent les Bulls pour finir en dessous de .500, y compris bon nombre des plus dignes de confiance. Cela pourrait arriver. Peut-être que DeRozan va tanker la défense, peut-être que les Bulls seront doux à l’intérieur, peut-être que l’équipe n’a tout simplement pas assez de polyvalence dans certains affrontements.

Pour une fois, cependant, les Bulls ont finalement agi comme la grande équipe de marché pour laquelle ils étaient toujours positionnés. Chaque équipe peut jouer au jeu de loterie. Les Bulls veulent être le type d’équipe pour laquelle les superstars veulent jouer. La première étape était d’arrêter d’être la pire équipe de la NBA au cours des quatre dernières années.

Si les fans des Bulls semblent plus élevés que le consensus national au sein de l’équipe, c’est peut-être parce que la base de fans elle-même en est en quelque sorte responsable. John Paxson n’allait pas être licencié. Chicago a dû le faire licencier lui-même.