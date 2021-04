Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin ne devraient pas reprendre leurs rôles. Cependant, leurs versions de Tessa et Hardin peuvent encore rester dans les films dans des rôles de soutien. Hardin devra très certainement être refondu pour la préquelle, et le couple sera des adultes et des parents à part entière dans la suite. Les producteurs d’After avaient également ceci à dire: