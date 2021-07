Comment les films des Beatles ont influencé l’avenir du cinéma

Les Beatles seront à jamais vénérés pour leurs albums remarquables et leurs singles à succès. Cependant, les musiciens de Liverpool ont également apporté une contribution durable au monde du cinéma. À travers cinq films des Beatles très influents – A Hard Day’s Night (1964), Help! (1965), Magical Mystery Tour (1967), Yellow Submarine (1968) et Let It Be (1970) – le groupe a contribué à rendre l’irrévérence à la mode dans la culture dominante.

Les films des Beatles ont ouvert la voie à de futurs blockbusters, notamment le film Hier. La comédie de Danny Boyle n’est cependant que la dernière d’une série de films inspirés par la carrière musicale et cinématographique des Beatles.

Une dure journée de nuit et de l’aide !

Dans la comédie de 2007 Walk Hard: The Dewey Cox Story, John C. Reilly incarne un garçon de l’Alabama qui grandit pour prendre d’assaut l’Amérique avec sa carrière rock’n’roll. Paul Rudd apparaît comme John Lennon, Jack Black comme Paul Mccartney, Justin Long comme George Harrison, et Jason Schwartzman comme Ringo Starr, et l’un des moments forts du film est la scène pleine d’esprit dans laquelle Dewey Cox fait un voyage LSD avec les Beatles en Inde.

Long a admis que lui et Schwartzman « paniquaient de nerfs » à l’idée de représenter de tels « musiciens sacrés » à l’écran. Black, qui s’était fait un nom dans School Of Rock – un autre film musical léger qui doit quelque chose à l’écume des films des Beatles des années 60 – a dit à ses collègues acteurs de ne pas être nerveux. “Mecs, regardez A Hard Day’s Night”, a conseillé la star nominée aux Golden Globes.

Des décennies auparavant, Alun Owen avait remporté une nomination aux Oscars pour son scénario de A Hard Day’s Night, le film de United Artists qui dépeint 36 heures dans la vie du groupe qui avait fait de la Beatlemania un phénomène mondial. Le film, qui contrastait fortement avec les films « clean teens » de Cliff Richard, était improvisé et imaginatif. Le film du réalisateur Richard Lester capture le plaisir, la spontanéité et la musique inoubliable du groupe de rock alors qu’il voyageait de Liverpool à Londres.

Le film est un succès financier et critique. Le critique influent Leslie Halliwell, qui a décrit le film comme une « fantasia comique avec de la musique », a déclaré A Hard Day’s Night « conduit directement à tous les thrillers et comédies d’espionnage kaléidoscopiques de Londres de la fin des années 60 ». Le film a été immédiatement imité par Gerry And The Pacemakers dans Ferry Cross The Mersey (1965) et a inspiré la série télévisée extrêmement populaire des Monkees en Amérique. Trois décennies plus tard, A Hard Day’s Night a été citée comme une influence sur Film des Spice Girls, Spice World.

La séquence du film mettant en vedette la chanson « Can’t Buy Me Love », au cours de laquelle les Beatles s’ébattent dans un champ, est sans doute l’un des premiers clips. Certaines techniques – comme couper les images au rythme de la musique – étaient encore copiées des décennies plus tard, sur des vidéos promotionnelles réalisées pour MTV.

Pour de nombreux musiciens qui ont grandi dans les années 60, les films loufoques des Beatles ont fait une impression indélébile. Le critique de cinéma du New York Times Bosley Crowther a décrit Help! – la deuxième collaboration avec le distributeur United Artists et le réalisateur Lester – comme « 90 minutes bondées de bonne folie propre. » La scène dans laquelle les quatre musiciens pratiquent le ski dans les Alpes autrichiennes (pendant que « Ticket To Ride » joue) était pleine de cadres de saut innovants et de coupes rapides. Aider! a été réalisé à plus grande échelle que A Hard Day’s Night, tourné en couleur et avec un budget plus important.

Que ce soit, 2021

Après le succès de leurs deux premiers films, les Beatles ont décidé de prendre le contrôle de leur propre carrière cinématographique. Avec Magical Mystery Tour, Yellow Submarine et Let It Be, ils se tournent vers des styles et des modes de production plus en phase avec leur sensibilité musicale. Let It Be présente le célèbre concert imprévu sur le toit, tourné par une journée glaciale sur le toit des studios Apple à Londres. Au total, plus de 55 heures de séquences en studio ont également été filmées par le réalisateur Michael Lindsay-Hogg. Peter Jackson, de Lords Of The Rings, utilise les images supplémentaires pour réaliser une nouvelle version qui sortira en 2021. « Les 55 heures de séquences inédites et les 140 heures d’audio mis à notre disposition garantissent que ce film sera l’expérience ultime de « voler sur le mur » dont les fans des Beatles rêvent depuis longtemps », a déclaré Jackson. “C’est comme si une machine à remonter le temps nous ramène en 1969, et nous pouvons nous asseoir dans le studio en regardant ces quatre amis faire de la bonne musique ensemble.”

Sous-marin jaune

Yellow Submarine, le premier long métrage d’animation réalisé au Royaume-Uni depuis la Ferme des animaux de 1954 (1954), a également eu une grande influence. Le scénario, qui a été co-écrit par le poète du Merseyside Roger McGough, est plein d’humour et de jeux de mots. Lorsque Frankenstein apparaît, par exemple, le batteur Starr plaisante en disant qu’il avait l’habitude de “sortir avec sa sœur, Phyllis”.

L’animateur tchécoslovaque Heinz Edelmann, qui a déclaré avoir été influencé par le travail de dessin animé du musicien et artiste de jazz Wally Fawkes (alias Trog) et de son personnage de bande dessinée Flook, a conçu de brillantes animations psychédéliques qui ont contribué à façonner l’intrigue du film. Le film a ouvert la voie à des longs métrages d’animation d’autres studios, dont Fritz The Cat de Ralph Bakshi (1972) et des travaux ultérieurs de Terry Gilliam et Alan Aldridge.

John Lassester, le directeur de Toy Story et ancien directeur de la création de Pixar et Walt Disney Animation, a décrit Yellow Submarine comme une “œuvre révolutionnaire” qui a contribué à “ouvrir la voie au monde fantastiquement diversifié de l’animation que nous apprécions tous aujourd’hui”. Josh Weinstein, écrivain pour Les Simpsons, a déclaré que le film “a donné naissance à l’animation moderne” et que son humour subversif a conduit à des classiques tels que South Park et le film DreamWorks Shrek.

Le film des Beatles qui promettait d’être le plus subversif de tous n’a cependant jamais vu le jour. Le scénario proposé par le dramaturge Joe Orton, Up Against It, qui devait présenter une scène dans laquelle les Fab Four habillés en femmes, a été accueilli avec enthousiasme par Brian Epstein avant que le projet ne soit abandonné. Orton, auteur de Loot and Entertaining Mr. Sloane, a reçu un « kill fee » de 1 000 £ pour son scénario.

L’héritage des films des Beatles

Parmi les films que Richard Lester a tourné après A Hard Day’s Night et Help! était la comédie noire How I Won The War, dans laquelle Lennon jouait le rôle de Gripweed. Le titre du film faisait écho à une phrase de la chanson des Beatles “A Day In The Life” (“J’ai vu un film aujourd’hui, oh, mon garçon/L’armée anglaise venait de gagner la guerre”), et cette ligne a fourni le titre d’un livre du professeur Jörg Helbig, publié par Schüren Verlag en Allemagne en mars 2016, intitulé I Saw A Film Today, Oh Boy! Enzyklopädie Der Beatlesfilme.

Helbig, qui écrit sur ces cinq films des Beatles, soutient que 200 autres films ont été directement inspirés des exploits cinématographiques du groupe. Sa liste comprend des comédies télévisées telles que Little Cracker d’Alison Steadman, sur sa visite au Cavern Club en 1962, et le faux documentaire d’horreur The Zombbeatles: All You Need Is Brains.

Un film célèbre inspiré par les Beatles était Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band de 1978, qui présentait une distribution éclectique comprenant Bee Gees, Peter Frampton, Aérosmith, Terre, Vent et Feu, Steve Martin et Donald Pleasance. I Wanna Hold Your Hand, une histoire de passage à l’âge adulte sur les Beatles qui a été réalisée la même année, a été le premier film à avoir Steven Spielberg comme producteur exécutif.

Avec Rock’n’Roll High School (1979), une célébration exubérante de la rébellion adolescente, le réalisateur Allan Arkush a déclaré qu’il essayait de retrouver une partie du sentiment d’enthousiasme qu’il avait en tant que jeune fan des Beatles. Le groupe punk américain Ramones se présente même pour se joindre à la fête – menant à la phrase mémorable, « Vos parents savent-ils que vous êtes Ramones ?

De nombreux grands films musicaux qui doivent quelque chose à l’influence cinématographique des Beatles incluent School Of Rock, The Blues Brothers et This is Spinal Tap. Les Beatles ont également inspiré des drames sérieux (Secrets, 1992 ; I Am Sam, 2001) et des comédies musicales telles que Across The Universe (2007). Il y avait aussi une parodie pure et simple dans The Rutles: All You Need Is Cash (1978). Le faux documentaire culte a suivi le groupe The Rutles ressemblant aux Beatles, avec Eric Idle jouant Dirk McQuickly, une parodie à peine voilée de McCartney, et Neil Innes (Ron Nasty) se moquant de Lennon, dont le personnage tient même un «bain-in» pour la paix. Il y a des camées de Mick Jagger, Paul Simon et même la star des Beatles George Harrison, qui joue un journaliste itinérant de la BBC. En 2003, une suite a été faite intitulée The Rutles 2: Can’t Buy Me Lunch.

En plus des propres productions des Beatles, l’influence du groupe sur le cinéma s’est fait sentir d’autres manières. McCartney a écrit de superbes chansons pour des films, dont Vanilla Sky et son nominé aux Oscars Thème de James Bond “Vivre et laisser mourir.” Harrison, quant à lui, a financé la société cinématographique HandMade Films, qui était à l’origine de joyaux tels que Life Of Brian et Withnail And I.

Un film récent ayant une lignée des Beatles est Boyle’s Yesterday, qui a fait sa première mondiale au Tribeca Film Festival 2019. Le film, qui est basé sur une histoire de Jack Barth et a un scénario de Richard Curtis – un fan des Beatles qui apparaît dans le documentaire de Ron Howard The Beatles: Eight Days A Week – raconte l’histoire de Jack Malik, un auteur-compositeur-interprète en difficulté qui se réveille et réalise qu’il est la seule personne au monde qui se souvienne des Beatles et de leurs chansons. Malik (joué par Himesh Patel) détecte une opportunité de gloire et de richesse, et commence à revendiquer les chansons des Beatles comme les siennes. Le film met également en vedette Lily James et a une apparition d’Ed Sheeran, un fan des Beatles, qui suggère que le personnage de Patel retravaille “Hey Jude” en “Hey Dude”.

Hier démontre à nouveau que la musique remarquable des Beatles perdure. Leur carrière cinématographique continuera également d’inspirer, notamment en raison de l’authenticité et de l’humour d’un jeune groupe pionnier qui a été si richement capturé pour le public du cinéma.

« J’ai fait de mon mieux pour montrer à l’écran ce qui m’avait tant impressionné chez eux », a déclaré Lester. « Recréer leur attitude de « tous pour un et un pour tous ». »

