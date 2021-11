Comment les fintechs, les banques et le gouvernement peuvent réduire le coût des prêts aux MPME et améliorer l’accessibilité au crédit

Malgré la contribution significative des MPME au PIB du pays et à la croissance globale, ces acteurs peinent à obtenir des prêts auprès de sources formelles. (Image : pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : Le secteur des MPME est resté un moteur clé de la création d’emplois à grande échelle et également une plaque tournante lucrative pour les startups innovantes de l’Inde. Abritant 60 millions d’entreprises, ce secteur représente 33 pour cent de la production manufacturière totale, 45 pour cent des exportations et emploie environ 80 millions de personnes dans le pays. Cependant, la plupart des entreprises de cet espace ont été sous l’impact de l’incertitude et des chaînes d’approvisionnement brisées avec l’avènement de Covid-19 qui a secoué le monde comme jamais auparavant.

La pandémie a mis en évidence les points faibles de ces entreprises, où la liquidité est en tête de l’agenda de la plupart des propriétaires de petites entreprises. Les deux principales raisons derrière ce problème sont la disponibilité et le coût du capital. Ces défis poussent les petites entreprises à solliciter des prêts auprès de prêteurs informels en hypothéquant leurs actifs. C’est ce qui rend difficile pour les institutions financières d’évaluer et d’analyser le risque de crédit de ces acteurs.

Mesures gouvernementales de secours

Pour apporter un certain soulagement, le gouvernement a déployé des mesures de liquidité telles que les opérations de pension à long terme ciblées (TLTRO 2.0), le régime de garantie de crédit partiel (PCGS) et le régime de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS), entre autres. Cependant, en raison du manque de transmission par les petites NBFC et les fintechs, les avantages attendus de ces programmes de soutien n’ont pas atteint la plupart des acteurs.

PCGS : Problèmes existants et solutions

En parlant de PCGS, qui assure une garantie de perte de 20 pour cent sur l’émission d’obligations/CP de prêteurs non bancaires, il a été constaté que la plupart des PSB limitent son utilisation, la rendant accessible uniquement à leurs emprunteurs NBFC existants, avec qui ils ont fait affaire. plus tôt. Le problème avec cette approche est qu’elle exclut directement les nouveaux prêteurs – en particulier ceux issus des familles de notation BBB et A – de l’utilisation des avantages. En dehors de ces acteurs, certains PSB ont déjà atteint leurs limites d’exposition sur les NBFC, les empêchant ainsi de tirer parti des avantages du régime.

Le système PCGS original permettait l’achat d’actifs mis en commun en offrant aux acheteurs une charge directe sur les actifs. Cela a éliminé le risque d’entité de la NBFC. Par conséquent, le gouvernement devrait réintroduire l’élément et l’ajouter au régime actuel. Nous devons comprendre que le profil de risque des obligations est bien supérieur à la notation de crédit sous-jacente des fintechs du fait que les actifs mis en commun offrent une garantie souveraine de 20 %. Le gouvernement devrait également s’assurer que les obligations achetées dans le cadre de ce régime sont exemptées de limites sectorielles pour les banques en ce qui concerne l’exposition à la NBFC. Cela renforcera la confiance des PSB et les encouragera à sortir de leurs relations NBFC existantes. En bref, les PSB devraient être mandatés pour étendre leur soutien à tous les joueurs qualifiés sur le dos d’une sécurité et d’une sécurité solides, étant donné la nature garantie des pools.

ECGLS : Problèmes existants et solutions

De même, ECLGS a été lancé pour mettre des liquidités entre les mains des entreprises MPME en difficulté pendant la crise de Covid. Le programme a été proposé sous un plafond de taux d’intérêt de 14 pour cent par les NBFC, sans aucune allocation pour les frais de traitement. Cependant, étant donné que la plupart des NBFC et des acteurs de la fintech ont un coût des fonds de gros de l’ordre de 14%, ils ne pouvaient pas prêter d’argent aux emprunteurs. Le manque de liquidité de ces acteurs les empêche également d’utiliser ce dispositif. Pour relever ce défi, le gouvernement peut mettre des fonds à la disposition de tout prêteur intéressé à un coût de capital raisonnable (8 à 10 pour cent).

En fait, le gouvernement peut fournir un soutien de liquidité à 100 pour cent pour ce régime par le biais de la SIDBI. Une autre façon de rendre ce soutien accessible est d’isoler les prêts qui relèvent de ce régime et de nantir leurs flux de trésorerie à des prêteurs en gros dans le cadre d’un filet de sécurité résistant à la faillite. De plus, le gouvernement peut également rendre le mécanisme d’obtention d’un avis de conformité auprès des prêteurs existants sans friction et sans tracas. Par exemple, si un emprunteur soumet une lettre de NOC dans le cadre de ce programme à un prêteur et ne reçoit pas de réponse dans les sept jours, la NOC devrait être considérée dans un tel cas. Cela permettra aux prêteurs compétents de verser des fonds aux emprunteurs de manière plus transparente, plutôt que de les maintenir dans des files d’attente, ce qui ne ferait qu’entraîner des retards supplémentaires.

Dans le même temps, la plupart des prêteurs numériques continuent d’emprunter à plus de 14-15% malgré des notations de qualité, ce qui à son tour entraîne un coût élevé pour les emprunteurs (supérieur à 20%). Étant donné que l’ECLGS a un taux plafond de 14%, les prêteurs numériques deviennent inéligibles à ces programmes. Pour remédier à ces goulots d’étranglement, le gouvernement peut autoriser les prêts directs sur les plateformes numériques par les OSP, où le contrôle du processus et de la souscription resterait avec la banque. De même, le gouvernement peut également faciliter les prêts de gros aux NBFC fintech, afin que les PSB puissent prendre l’initiative de développer un processus de qualification alternatif pour ces acteurs. En fait, le pilote fintech de SIDBI est déjà en train de le faire.

Fintech : combler le déficit de crédit des MPME

Malgré la contribution significative des MPME au PIB du pays et à la croissance globale, ces acteurs peinent à obtenir des prêts auprès de sources formelles, principalement en raison de l’incapacité du système bancaire à évaluer leur solvabilité. Cependant, les acteurs de la fintech changent cela en offrant des prêts faciles et abordables à ces entreprises mal desservies et en utilisant des modèles basés sur les données pour calibrer le risque de crédit. Cependant, la plupart des acteurs de la fintech continuent d’emprunter à des taux supérieurs à 14-15%, ce qui se traduit finalement par des coûts élevés – plus de 20% payés par les MPME. Ce taux d’intérêt élevé limite la croissance de ces entreprises.

Une des solutions à ce problème peut être une collaboration entre les acteurs de la fintech et les banques du secteur public. Grâce à cette association, les sociétés de technologie financière peuvent étendre la portée des PSB, tout en leur offrant de meilleurs outils de décision en matière de crédit. De même, des institutions telles que la SIDBI et les IFD peuvent tirer parti de leur riche expérience en matière de développement de produits de rehaussement de crédit pour permettre un flux continu de capitaux. Cela peut constituer un coup de pouce majeur pour les entreprises situées dans des emplacements de niveau II et III et pour celles qui recherchent des prêts inférieurs à Rs 10 lakhs. De plus, si le gouvernement peut étendre les programmes de refinancement aux plus jeunes NBFC sans historique de rentabilité sur trois ans, il sera capable d’aider les MPME avec des prêts plus petits et de plus courte durée.

Les PSB peuvent également envisager de créer un corpus pour les NBFC relativement plus jeunes et moins bien notés en élaborant un processus et un seuil de qualification alternatifs. Ce sont quelques-unes des mesures qui peuvent servir de répit au segment des MPME concerné et aider les entreprises à revenir à la nouvelle normalité, le plus tôt possible.

Alok Mittal est le co-fondateur et PDG d’Indifi Technologies. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

