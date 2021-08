Comment les fonds communs de placement peuvent vous aider à planifier votre retraite

in

Les fonds communs de placement sont une autre option de placement qui pourrait être utilisée pour fournir un revenu régulier après la retraite.

La plupart des gens retardent la planification de leur retraite, pensant qu’ils ont amplement le temps de planifier leur retraite et de créer un fonds de retraite. Ce n’est qu’à l’approche de la retraite que les gens réalisent leur erreur de ne pas travailler plus tôt sur les plans de retraite et finissent par perturber leur liberté financière.

La planification de la retraite est quelque chose qui devrait commencer dès la fin des années 20 ou au moins au début des années 30. Dans le cas de plans à long terme comme la retraite, le taux de rendement réel dépend de plusieurs facteurs financiers tels que l’inflation, les taux d’intérêt, la hausse des frais médicaux, etc.

Les experts de l’industrie disent que l’un des attributs les plus importants de la création de richesse est le retour sur investissement. C’est là que les fonds communs de placement jouent un grand rôle, en offrant une exposition à diverses classes et sous-classes d’actifs, ce qui permet d’obtenir de meilleurs rendements sur ses investissements.

Démarrer avec SIP

Tout en investissant dans des fonds communs de placement, les plans d’investissement systématiques (SIP) sont la voie idéale. Les SIP dans les fonds communs de placement en actions sont connus pour faire la moyenne du coût d’achat (Rupee Cost Averaging) en tirant parti de la volatilité du marché boursier. On peut facilement investir dans des programmes de MF via SIP, entièrement en fonction de ses besoins et de son appétit pour le risque. Ankit Agarwal, MD, Alankit déclare : « La bonne façon d’investir est de diversifier certaines portions (environ 10 à 15 %) dans des fonds de premier ordre diversifiés et bien notés. Cette stratégie contribuera également à fournir un meilleur « taux de rendement réel ajusté des impôts » ».

Cela dit, les experts disent qu’il faut toujours garder à l’esprit de maintenir un équilibre entre ses dépenses courantes et ses économies. De plus, à l’approche de la retraite, il est fortement recommandé d’investir ces investissements et de les placer dans des fonds de dette à court terme uniquement pour les protéger de toute perte financière qui pourrait être causée par d’autres facteurs financiers externes.

Faites travailler SWP pour vous

Les experts disent que la meilleure façon de profiter des avantages des fonds communs de placement pour la planification de la retraite est d’utiliser le SWP (Plan de retrait systématique). Il permet à un investisseur de retirer périodiquement un montant de ses investissements. Avec SWP, les investisseurs peuvent retirer un montant prédéterminé chaque mois à intervalles fixes.

Par exemple, si vous avez investi Rs 12 lakhs dans un fonds commun de placement, vous pouvez mettre en place un SWP pour retirer Rs 100 000 chaque mois sur une période prédéterminée de 12 mois. Le corpus d’investissement restant, dans le même temps, continue d’obtenir des rendements selon la catégorie de fonds commun de placement choisie.

Un plan de retrait systématique est un peu le contraire d’un plan d’investissement systématique. Dans SIP, l’investisseur décide du montant et de la date à laquelle l’argent est débité de son compte et transféré au FCP. Avec SWP, un montant prédéterminé est débité du fonds commun de placement de l’investisseur et transféré sur son compte bancaire. Par conséquent, selon les experts, SWP peut être envisagé par toute personne qui cherche un revenu régulier, qu’il s’agisse d’un retraité ou d’une personne qui envisage de créer sa propre entreprise ou simplement de toute personne qui cherche un revenu régulier grâce à ses investissements dans le MF.

