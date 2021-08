Comment les fonds flottants aident à éviter les changements de taux d’intérêt affectant votre investissement

Les fonds flottants sont également fiscalement avantageux pour ceux qui se trouvent dans des tranches d’imposition plus élevées.

Pour relancer l’économie, les taux d’intérêt sont maintenus bas pendant un certain temps. Les titres à revenu fixe et les titres de créance offrent également des rendements inférieurs. Cependant, les experts disent que cette situation ne durera pas et que la Reserve Bank of India (RBI) pourrait augmenter les taux d’intérêt à l’avenir avec des liquidités suffisantes dans l’économie.

Pour tirer le meilleur parti de cette situation, les experts du secteur affirment que les investisseurs devraient se tourner vers des investissements dont les rendements sont liés aux fluctuations des taux d’intérêt – les fonds flottants. Les fonds flottants se portent généralement bien lorsque les taux d’intérêt sont sur le point d’augmenter, car les titres réajustent leurs rendements au même niveau que les taux d’intérêt en vigueur. Les rendements des fonds flottants augmentent lorsque les taux d’intérêt augmentent, tandis que les rendements diminuent lorsque les taux d’intérêt baissent. Ce sont des fonds de dette qui investissent au moins 65 pour cent de leurs actifs dans des titres à taux variable.

Cela dit, il n’y a que quelques titres à taux variable et le portefeuille peut être concentré sur un ensemble particulier d’actifs. Les experts affirment que les fonds flottants peuvent acheter des obligations à taux fixe et mettre en œuvre un swap d’indice au jour le jour (OIS) pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt, car l’offre d’actifs à taux variable est limitée. Certains des fonds flottants les plus performants selon la notation Morningstar sont HDFC Floating Rate Debt Fund, Nippon India Floating Rate Fund, ICICI Prudential Floating Interest Rate Fund.

Certains des avantages d’investir dans des fonds flottants sont des rendements plus élevés, car les rendements offerts par les fonds flottants sont plus élevés que ceux d’autres investissements à revenu fixe tels que les FD bancaires et les obligations. De plus, les experts affirment que ces fonds sont moins volatils que d’autres fonds de dette. Les investisseurs se tiennent au courant des fluctuations des taux d’intérêt, car les titres sous-jacents réajustent leurs taux d’intérêt en fonction du taux d’intérêt en vigueur dans l’économie.

Les fonds flottants sont également fiscalement avantageux pour ceux qui se trouvent dans des tranches d’imposition plus élevées. Les fonds flottants sont des fonds de dette, et les gains en capital à long terme sont imposés à 20 pour cent après indexation, ce qui est avantageux pour ceux qui se trouvent dans des tranches d’imposition plus élevées.

Voici quelques facteurs à considérer avant d’investir dans des fonds flottants ;

Obtenez des antécédents : les fonds flottants sont relativement nouveaux, par conséquent, il n’y a pas beaucoup de données disponibles pour analyser les performances au cours des différentes phases du marché. Obtenez l’aide de planificateurs financiers avant d’investir. Ils sont volatils : Comme les rendements offerts par ces fonds sont liés aux taux d’intérêt en vigueur dans l’économie, ces fonds sont volatils. Par conséquent, leurs performances fluctuent et peuvent varier de temps en temps.Portefeuille : Le portefeuille d’un fonds flottant peut être concentré sur quelques actifs, ce qui, selon les experts, augmente le risque de concentration, car il n’y a pas beaucoup de titres flottants disponibles sur le marché. Par conséquent, essayez de choisir un fonds avec un portefeuille diversifié.

