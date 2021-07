Comment les frères de propriété de HGTV ont aidé Kevin Hart à remercier le formateur qui a été essentiel à son rétablissement après un accident

Hollywood regorge de célébrités qui se sont imposées comme inaccessibles à tous ceux qui cherchent à passer une bonne journée, bien qu’il puisse heureusement être tout aussi facile de trouver des célébrités aimables parmi les personnes blasées. Kevin Hart est l’un des acteurs comiques les plus populaires d’Hollywood, en plus d’être un gars sympa à tous points de vue. Ce n’était pas une question de rire quand Hart a eu un accident assez grave il y a près de deux ans, mais il doit remercier son entraîneur pour sa récupération assez rapide et impressionnante. Hart, étant le gars formidable qu’il est, a remercié son entraîneur de l’avoir aidé à marcher à nouveau après l’accident, et les stars de Property Brothers de HGTV ont beaucoup aidé.