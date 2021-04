Comment les fusions bancaires affecteront-elles les investissements forfaitaires? Votre SIP sera-t-il interrompu?

Les numéros de compte des clients existants de certaines des banques fusionnées changeront également.

Depuis le 1er avril 2021, les clients de huit banques qui ont été fusionnées avec cinq banques différentes ne peuvent pas utiliser les chéquiers, IFSC et autres détails de leurs anciennes banques. Les fusions porteront sur – Corporation Bank et Andhra Bank avec Union Bank of India, Oriental Bank of Commerce et United Bank of India avec Punjab National Bank, Syndicate Bank avec Canara Bank, Allahabad Bank avec Indian Bank et Dena Bank et Vijaya Bank avec Bank de Baroda.

Alors que les numéros de compte des clients existants de Corporation Bank, Andhra Bank, Oriental Bank of Commerce, United Bank of India, Syndicate Bank et Allahabad resteront les mêmes même après la fusion, ceux des clients de Dena Bank et Vijaya Bank changeront avec d’autres détails.

Alors, que doivent faire les clients des banques qui ont fusionné avec d’autres banques pour les investissements forfaitaires?

Comme les chèques des anciennes banques ne peuvent plus être utilisés, les investisseurs ne peuvent plus utiliser ces chèques à partir du 1er avril 2021 pour des investissements forfaitaires dans un produit financier ou pour démarrer un plan d’investissement systématique (SIP) dans l’un des fonds communs de placement (MF). régimes.

Mais les fusions entraîneront-elles l’arrêt des SIP existants?

Partageant son expérience, le vétéran de l’air Joginder Kaushik, qui travaille maintenant en tant que distributeur de fonds communs de placement (MFD) à Bhiwani, Haryana et compte de nombreux membres du personnel de la Défense comme clients, a déclaré: ont fait transférer leurs comptes dans la même banque au nouvel endroit. Les détails requis ont été automatiquement mis à jour à la fin de l’AMC sans aucune indication de la part des clients. »

Ces transferts de compte entraînent le maintien du même numéro de compte, mais IFSC et d’autres détails sont modifiés.

Quel sera l’effet du changement dans les banques des investisseurs après les fusions?

Parlant de la fusion bancaire, Kaushik a déclaré: «Même après la fusion de la State Bank of Patiala avec la State Bank of India (SBI), les SIP d’aucun de mes clients, qui détenait des comptes à la State Bank of Patiala, se sont arrêtés car les numéros de compte restent les mêmes. . »

Système national de retraite: comment bénéficier de la valeur liquidative le jour même, démarrer SIP dans NPS

Ainsi, pour les investisseurs, dont les numéros de compte restent les mêmes après les fusions, les SIP resteraient inchangés sans aucune intervention.

Mais qu’en est-il des clients de Dena Bank et Vijaya Bank?

«Ils doivent mettre à jour leur mandat bancaire pour assurer la continuité des SIP existants», a déclaré Kaushik.

Pour mettre à jour le mandat bancaire existant ou enregistrer un nouveau mandat, ces investisseurs doivent contacter soit les MFD ou les conseillers financiers auxquels ils sont associés, soit les sociétés de gestion d’actifs (AMC) respectives ou leurs agents de registre et de transfert (ACR).

