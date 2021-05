Comment les garçons Jack Quaid se sont préparés à jouer à Superman pour la nouvelle série HBO Max

Compte tenu de la fréquence à laquelle l’histoire de Superman a été racontée sur différents supports, j’espère que la chronologie particulière de cette histoire la fait ressortir, ainsi que le travail vocal de Jack Quaid, bien sûr. Mes aventures avec Superman est en fait l’une des deux prochaines séries animées de DC dirigées vers HBO Max, l’autre étant Batman: Caped Crusader. Donc, avec Jack Quaid à la tête du projet Superman, et Bruce Timm, JJ Abrams et Matt Reeves (réalisateur de The Batman) attachés à la série Batman, il semble que DC et Warner Bros.ont pas de fin en vue pour toute la bande dessinée TV à la manière des fans. Ces émissions peuvent-elles être à la hauteur de la norme définie par Batman: la série animée ou Superman: la série animée? J’espère vraiment qu’ils le pourront, et d’un seul coup aussi.