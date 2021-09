Comment les gaz émis par le volcan La Palma affectent-ils la santé ?

in

21/09/2021 à 15h31 CEST

Depuis dimanche dernier, le 19 septembre, l’éruption de Volcan Cumbre Vieja à La Palma, dans la région de Cabeza de Vaca, dans la municipalité d’El Paso, garde le cœur lourd avec l’ensemble des îles Canaries.

L’avancée de la lave, qui emporte bâtiments et récoltes sur son passage, a forcé l’expulsion de 6 000 personnes pour le moment. Selon les autorités locales, et alors que le volcan La Palma continue vers la mer, la lave a englouti plus de 160 maisons et menace d’en détruire d’autres.

L’aéroport de La Palma continue de fonctionner, tant pour les arrivées que pour les départs des vols. Cependant, et face à cette perspective d’apparente « normalité », le Cabildo de La Palma sollicite la collaboration des habitants du quartier afin qu’ils ne s’approchent pas du quartier.

Les dangers de l’éruption du volcan ne sont pas seulement matériels, mais aussi personnels. Les gaz qu’il émet, comme le dioxyde de soufre, affectent grandement la santé de ceux qui les inhalent.

Le risque de visiter l’éruption du volcan

Les gaz émis par les volcans lors de leur éruption affectent la population en général et, surtout, les personnes souffrant de maladies pulmonaires.

Le smog volcanique, également connu sous le nom de brouillard volcanique, contient des cendres, du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone et d’autres gaz nocifs pour notre santé.

Le SO₂ est le gaz le plus dangereux. Selon les dernières données de l’Institut volcanique des îles Canaries (INVOLCAN), il émet entre 7 997 et 10 665 tonnes de dioxyde de soufre.

En plus d’endommager les cultures et les bâtiments, les vapeurs de dioxyde de carbone gazeux peuvent causer des maux de tête et des irritations cutanées.

Cette émission, qui peut atteindre des kilomètres, pollue l’eau et l’air.

Les cendres, rappelle l’Institut géographique national provoque “des lésions des voies respiratoires, des yeux et des plaies ouvertes, ainsi que des irritations cutanées”.

Le Plan d’urgence volcanique des Canaries (PEVOLCA) demande aux résidents touchés par l’éruption du volcan La Palma de rester chez eux autant que possible. La seule exception à la sortie de la maison est le danger d’effondrement dû à l’accumulation de cendres.

L’utilisation de masques est recommandée

PEVOLCA recommande également de porter des pantalons longs et des chemises à manches longues, pour éviter d’exposer la peau à ces gaz. Et portez des lunettes de protection et un masque.

Concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que « deux types de population doivent être considérés pour obtenir des conseils particuliers sur la protection respiratoire ».

Premièrement, “les personnes qui travaillent à l’extérieur et sont fortement exposées aux cendres (par exemple, les équipes de nettoyage, les équipes d’urgence et de secours, la police).”

Deuxièmement, « les personnes les plus vulnérables aux particules de cendres (par exemple, des problèmes de santé graves, des patients asthmatiques, des enfants, des personnes âgées). »

Il est également conseillé de ne pas pratiquer d’activité physique dans les environs, de fermer les fenêtres et les portes et, lors du nettoyage des cendres accumulées dans les maisons, de les déposer dans des sacs poubelles et de ne pas les jeter dans les égouts.

Dans le cas de devoir circuler à proximité, ne dépassez pas les 40 km/h afin que les cendres accumulées dans le véhicule ne le gênent pas.

Quelles sont les conséquences de l’inhalation de gaz ?

Le smog volcanique contient des particules si minuscules qu’elles sont inhalées, irritant les poumons et les muqueuses. Les particules acides contenues dans ces gaz aggravent diverses affections pulmonaires.

Par conséquent, une attention particulière doit être portée, et être très prudente, chez les personnes souffrant d’asthme, de MPOC, de bronchite ou d’emphysème – dans lesquelles les alvéoles sont endommagées.

Les principaux symptôme d’exposition aux gaz émis après l’éruption volcanique sont les suivants :

Maux de tête Épifère (larmoiement continu des yeux) Toux Problèmes respiratoires Maux de gorge

Le plus meurtrier d’un volcan

Mais en plus de ces gaz dangereux, il existe un phénomène d’éruption des volcans qui est mortel.

Bien plus que la lave chaude ou les roches en fusion, qui se déplacent si lentement qu’elles permettent de s’échapper.

Le pire de tous sont les flux pyroplastiques. Des vagues de gaz à des températures très élevées qui peuvent jaillir à des vitesses de 500 kilomètres par heure ou plus.

Ainsi, ils ont causé le plus grand nombre de décès dus à l’éruption d’un volcan au 20e siècle. C’était en Martinique et la vague de gaz a transformé une ville de 30 000 habitants en fournaise de 1 000 degrés centigrades.

Une seule personne a survécu qui a été emprisonnée, dans une cellule presque souterraine.

La même chose s’est produite lorsque le Vésuve est entré en éruption, le 24 août 79 après JC, avec les villes romaines de Pompéi et d’Herculanum.

La vague qui a atteint Herculanum était d’environ 500 degrés centigrades. Et cette température faisait bouillir le cerveau et vaporisait instantanément la chair de ses victimes, ne laissant que les squelettes noircis.

La vague qui a atteint Pompéi était moins chaude. Assez pour cuire la viande de tous les habitants, mais pas au point de détruire les corps.

C’est pourquoi certains cadavres ont conservé jusqu’au geste avec lequel ils sont morts, préservés par la cendre qui est tombée sur eux.