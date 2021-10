Comment les gens changent leur vie avec la crypto

Publicité

Les crypto-monnaies sont entrées dans la vie des gens relativement récemment. Ainsi, Bitcoin n’a été introduit qu’en 2009, et quelques années se sont écoulées avant que ce «roi de la cryptographie» ne gagne le battage médiatique qu’il a aujourd’hui. Comparé à de nombreux autres actifs qui circulent sur les marchés depuis des dizaines et des centaines d’années, la durée de 12 ans semble insignifiante. Cependant, il suffisait que les crypto-monnaies changent la vie de nombreuses personnes dans le monde. Parfois, ces changements étaient positifs; parfois, pas tellement. Cependant, une chose est sûre : ceux qui sont complètement immergés dans la culture des crypto-monnaies pourraient rarement laisser leur vie inchangée.

Histoires de réussite.

L’histoire récente connaît des exemples de nombreuses personnes qui ont obtenu un énorme succès en investissant dans des crypto-monnaies dès les premiers stades. Ils venaient de divers domaines et industries. Par exemple, les jumeaux Winklevoss, qui sont actuellement l’un des millionnaires Bitcoin les plus influents, travaillaient dans l’informatique. Jared Kenna, propriétaire de plus de 300 millions de dollars en Bitcoins, était un marin américain avant d’acheter le premier lot de Bitcoins alors qu’ils ne coûtaient que 20 cents pièce. Dave Carlston, dont la fortune dépasse 350 millions de dollars, est devenu le représentant d’une autre génération de millionnaires Bitcoin parce qu’il n’a pas acheté de crypto-monnaies aux stades où elles valaient des sommes ridiculement basses mais a gagné son capital de départ grâce à l’extraction de crypto.

Une autre histoire marquante est celle d’Eric Fineman. Il a pris encore plus de risques que les autres car ce jeune investisseur a acheté des Bitcoins non pas avec son propre argent mais avec de l’argent emprunté. Si son entreprise échouait, Fineman serait non seulement privé de fonds personnels, mais également contraint de rembourser l’argent emprunté. Cependant, il a décidé de prendre un risque. Au moment où Bitcoin a atteint 1 200 $, Fineman avait déjà amassé une fortune considérable. Ainsi, son risque a payé. Si à un moment de leur vie, tous ces gens n’avaient pas décidé de prendre un risque et d’essayer quelque chose de nouveau, ils n’auraient jamais vécu la vie qu’ils ont maintenant. Les réussites des investisseurs en crypto sont diverses. Cependant, une chose les unit tous : tous ces gens étaient prêts à prendre des risques et à se donner entièrement à une nouvelle cause. En conséquence, leurs efforts ont été récompensés.

Histoires d’échecs.

Bien sûr, si l’industrie de la crypto-monnaie ne connaissait que des réussites, elle se serait effondrée en raison de l’afflux d’aspirants commerçants de tous les domaines possibles. Le trading de crypto-monnaie est le plus similaire aux affaires. Comme toute entreprise, elle peut apporter à la fois le succès et l’échec, selon que vous ayez correctement prédit la dynamique du marché et pris les bonnes décisions. Contrairement aux histoires de réussite, les récits d’échec n’ont généralement pas de noms spécifiques, car les gens aiment rarement admettre leurs erreurs publiquement. Cependant, les médias regorgent d’articles sur des personnes qui ont risqué d’entrer dans le commerce de la crypto-monnaie et qui ont échoué. Dans le cas de Bitcoin, la part du lion de telles histoires raconte des situations où des gens ont vendu leurs crypto-monnaies lorsqu’ils ont atteint des volumes qu’ils considéraient comme des pics (par exemple, 5 à 6 000 dollars). Lorsque la valeur du Bitcoin a augmenté plusieurs fois en quelques années, voire quelques mois, ces personnes ont essayé de corriger leurs erreurs et ont racheté cette crypto-monnaie, pour ensuite la rattraper dans la prochaine étape de chute et perdre encore plus qu’elles ne l’avaient fait à l’origine.

Pour la plupart, les échecs des crypto-investisseurs se résument à une chose : l’incapacité à utiliser la technologie de gestion des risques et l’analyse. Ils illustrent qu’il est extrêmement important pour les commerçants et les investisseurs non seulement de comprendre le domaine dans lequel ils opèrent, mais aussi de s’associer à un courtier réputé. Par exemple, https://nsbroker.com met à disposition de ses traders des supports d’analyse et des outils de trading complets, dont le Stop Loss et le Take Profit, qui permettent à ces derniers de développer une stratégie efficace de gestion des risques. Si les gens qui faisaient faillite en raison de la volatilité de la crypto-monnaie prenaient le trading au sérieux et s’assuraient contre l’échec, les médias contiendraient beaucoup moins d’histoires de défaites.

En bout de ligne

C’est un fait incontestable que la crypto-monnaie peut changer la vie d’une personne. Cependant, personne ne peut jamais garantir que ces changements fonctionneront pour le meilleur ou pour le pire. Bitcoin, Ethereum et autres tokens ne sont pas voués au succès. Ce ne sont pas non plus des actifs idéaux qui ne manqueront pas de vous apporter de la richesse dès que vous déciderez d’y investir. Au lieu de cela, ce sont des outils ordinaires. Comme tout outil, ils peuvent avoir des efficacités différentes selon la personne qui les utilise. Par conséquent, la dynamique des changements dans votre vie, que les crypto-monnaies vous apporteront, dépend de la façon dont vous aborderez scrupuleusement, professionnellement et attentivement vos activités d’investissement. Vous pouvez prendre un ensemble de mesures pour augmenter vos capacités et vous assurer que ces instruments sont utilisés de manière professionnelle. Maîtrisez les bases du trading et de l’investissement, étudiez la dynamique des actifs, analysez les marchés et les actualités, et les chances que votre nom soit un jour entendu dans le cadre d’histoires à succès augmenteront considérablement.

