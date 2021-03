Comment les gens se préparent à un été post-pandémique 2021

Chaque été s’accompagne de sa propre pression subtile pour que celui-ci soit le meilleur de tous les temps, mais la différence est que cette fois-ci, c’est peut-être le cas. La vie, en ce moment, ressemble à un grand mème «c’est fini pour toi les putes», où l’incident incitant est d’être vacciné et de faire l’expérience du soleil. Cela me rappelle un 30 Rocher scène où je pense beaucoup où Liz Lemon, armée de deux énormes sacs de doodads organisateurs en plastique, déclare avec une confiance folle: «Je vais devenir merveilleuse.

Le président Biden a promis que chaque adulte américain aura accès à un vaccin Covid-19 d’ici mai. L’été s’est déjà avéré plus sûr pendant la pandémie que l’hiver en raison du passage aux activités de plein air, et «dans la plupart des États-Unis, l’été pouvait sembler…« normal »», selon une histoire de l’Atlantique si optimiste que j’ai failli pleurer en la lisant . Après un an de quarantaine, on commence enfin à avoir l’impression qu’il y a une fin en vue, et cette fin s’aligne également sur la saison la plus facilement romancée dans l’imaginaire culturel: l’été.

Pour certains d’entre nous, cela s’accompagne également d’inventer des fantasmes élaborés sur qui seront nos êtres post-pandémiques. Des amis et des collègues ont imaginé de toutes nouvelles identités vaccinées, telles que «porteuse de chapeau» et «dame qui fait sa propre vinaigrette», et d’autres mettent leur énergie frénétique de fin de quarantaine dans la planification des vacances, la chirurgie plastique ou se faire déchirer . Un entraîneur personnel du Maryland, dont la participation virtuelle aux cours a doublé depuis début février, a déclaré: «Les gens sont légitimement prêts pour la fin.» Pour moi, c’est acheter des vêtements d’une certaine marque de mode rapide sans nom et certainement contraire à l’éthique, où les hauts courts et les mini-robes coûtent environ 7 $ pièce, car la principale joie actuelle de ma vie est d’acheter des choses en ligne et d’attendre qu’elles arrivent.

Mais surtout, les gens sont ravis de sentir la présence d’autres humains, et peut-être même de les embrasser! Lorsque le New York Times a demandé aux gens ce qu’ils attendaient le plus avec impatience, beaucoup ont répondu que tout ce qu’ils voulaient était d’être un corps dans une foule anonyme en sueur pendant que quelqu’un leur préparait un cocktail chic. Nous avons créé une telle excitation pour un été potentiellement excitant que Tinder offre des tests gratuits de Covid-19 pour encourager les gens à sortir avec IRL et Megan Thee Stallion a promis de publier un suivi de l’emblématique «Hot Girl Summer» de 2019.

« Perdre ma carte de débit dans un bar est si proche que je peux la goûter, » lire un tweet viral de plus tôt ce mois-ci. Au Royaume-Uni, où le gouvernement britannique a fixé une date ferme à la fin du verrouillage, un compte Twitter est apparu pour suivre précisément combien il reste des jours jusqu’au 21 juin. Jack Kemp, un étudiant de l’Université de Newcastle, âgé de 18 ans, originaire du Devon, déclare avoir ouvert le compte (slogan: «PAS LONG JUSQU’À LA LIBERTÉ LADS») pour le plaisir et pour refléter l’humeur de plus en plus optimiste du public britannique. Le 21 juin, il dit: «Mon plan est simple. Allez au pub le matin, finissez-vous dans le club le soir.

Est-il possible que toute cette rêverie puisse, comme pourrait le croire une personne raisonnablement encline à l’anxiété, se retourner contre vous? Pourrions-nous construire des attentes aussi imposantes que la réalité ne peut pas atteindre et finir par être déçus? Selon la science, pas vraiment! Elizabeth Dunn, professeure de psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique et scientifique en chef à Happy Money, déclare: «Je soutiens toujours que l’anticipation est une source de plaisir gratuite dont nous ne profitons pas autant que nous le pourrions. Et l’un des avantages de l’anticipation est que peu importe comment les choses se passent, vous pouvez simplement en profiter à l’avance de la version parfaite.

Un de mes collègues – à juste titre, je pense – a comparé cette idée à la joie d’avoir un coup de cœur: ça fait du bien, même si ça ne devient plus rien. Même si l’été n’est pas la glorieuse bacchanale que nous souhaitons désespérément qu’il soit, Dunn dit que cette déception inhérente ne risque pas de nous dévaster. L’écart entre nos attentes et la réalité, dit-elle, devrait être un «gouffre assez géant» pour créer ce genre de contraste. «Tout ce temps que vous avez passé à anticiper augmente en fait votre plaisir, en partie parce que vous êtes à l’écoute des choses positives, et la perfection que vous imaginez déteindra réellement, dans une certaine mesure, sur l’expérience imparfaite que vous avez réellement.

C’est parce que les humains ont tendance à sous-estimer leurs propres capacités d’adaptation. «L’un des piliers centraux les plus démontrés de la recherche sur le bonheur est cette idée d’adaptation hédonique, qui consiste à s’habituer à tout ce que la vie nous réserve», dit-elle. «Je pense en fait que cela a été extrêmement précieux pour les gens pendant la pandémie, parce que nous avons été capables de nous adapter à une vraie nausée d’une manière que nous n’aurions pas nécessairement anticipée.» Malheureusement, l’inverse est également vrai: les grands événements heureux de la vie, comme les mariages, peuvent rendre les gens heureux, mais ce n’est pas permanent.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour une vie post-vaccinée, immunisée en troupeau? Dunn suggère que pour maximiser la joie que nous ressentirons après le verrouillage, commencez petit. Au lieu de planifier des vacances internationales massives (si et quand c’est même permis), planifiez peut-être un week-end avec les personnes que vous avez le plus manquées.

Le truc à ce sujet 30 Rocher scène est que Liz Lemon ne devient finalement pas merveilleuse. Au lieu de cela, au milieu de sa déclaration selon laquelle elle est sur un nouveau départ, «comme un phénix renaissant de ses cendres», elle est frappée par un cycliste. «Ou peut-être que ce sera le pire jour de ma vie», dit-elle, allongée face contre terre sur le béton.

Il est bien sûr possible que nous partagions le même sort, que tout un tas de nouvelles souches de coronavirus fassent des ravages dans le monde et nous devrons à nouveau nous habituer au désespoir quotidien avec lequel nous avons vécu dans le passé. an. Mais cette anxiété ne devrait pas nous empêcher d’anticiper les mois peut-être plus doux. «Cet été va être une lune de miel, je pense, et les gens vont vraiment apprécier leurs interactions sociales. Je ne pense pas que ce soit un fantasme », dit Dunn. « Le fantasme est que cela pourrait durer. »

Cela pourrait aussi bien être merveilleux – ou du moins aspirer à l’être – tant que nous le pouvons.