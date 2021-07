Comment les Go-Go ont créé un classique de la pop new wave

Alors que les battements de batterie vifs et les riffs de guitare sautillants de « Our Lips Are Sealed » ouvrent Beauty and the Beat, vous ne pouvez pas vous empêcher de taper du pied. C’est la nouvelle vague à son meilleur : pop avec juste assez de carre et beaucoup d’hameçons. Et lorsque l’album est sorti en juillet 1981, c’était aussi l’introduction au monde de cinq des femmes les plus cool de la musique : The Go-Go’s. Avec des morceaux inoubliables comme “We Got The Beat”, “This Town” et “Our Lips Are Sealed”, Beauty and the Beat a établi The Go-Go’s comme l’un des nouveaux groupes les plus en vogue de la décennie. Non seulement il a atteint la première place du Billboard 200, mais il s’est également avéré être le deuxième album le plus vendu de l’année et l’un des premiers albums les plus vendus de tous les temps.

Écoutez Beauty and the Beat sur Apple Music et Spotify.

Débuts punks

Malgré les mélodies joyeuses et conviviales du disque, les Go-Go étaient en fait un produit de l’essor de Los Angeles. punk rock scène. Jouant sous le pseudonyme de Dottie Danger, la chanteuse Belinda Carlisle a commencé sa carrière musicale à la fin des années 70 en tant que batteuse pour le groupe de LA Germs (son compagnon de groupe Pat Smear a ensuite rejoint Nirvana et, plus tard, Foo Fighters). La guitariste Charlotte Caffey jouait de la basse dans le groupe local The Eyes, tandis que la guitariste rythmique Jane Wiedlin était un pilier de la scène et une créatrice de vêtements underground très demandée. Les trois femmes, avec Elissa Bello et Margot Olavarria de Go-Go, se sont rencontrées et se sont liées lors de spectacles – ont finalement décidé de former leur propre groupe.

Avec des concerts réguliers dans des lieux comme celui d’Hollywood Whisky A Go Go et The Masque, The Go-Go’s s’est rapidement construit un public. Bientôt, ils se sont vu offrir une place de soutien avec Madness en tournée au Royaume-Uni, et c’est là que le groupe a enregistré son tout premier single, « We Got The Beat »/« How Much More », sur le label indépendant britannique Stiff Records.

Au tournant des années 80, la batteuse Gina Schock et la bassiste Kathy Valentine avaient remplacé Bello et Olavarria, solidifiant ainsi la formation classique de The Go-Go. Le son du groupe avait également évolué, s’éloignant du punk rock vers le pop-forward émergent nouvelle vague genre.

En avril 1981, le quintette a signé avec IRS Records, qui abrite certains des plus grands groupes de rock alternatif, new wave et universitaire de la décennie, dont The Bangles, REM, Dead Kennedys et The Stranglers, entre autres. Les Go-Go’s se sont rapidement rendus à New York pour enregistrer leur premier album avec les producteurs Rob Freeman (blonde, Ramonès, EMBRASSER) et Richard Gottehrer (Richard Hell, Joan Armatrading, Les Fleshtones).

Une pierre de touche de la culture pop

Pendant ce temps, le contagieux “We Got The Beat” est sorti au Royaume-Uni. Tout au long de l’été, le morceau énergique a pris de l’ampleur dans les clubs de danse européens, se dirigeant vers les DJ d’outre-Atlantique, où il a culminé à la 35e place du palmarès Billboard Hot Dance Club Play. Bien que la version IRS de la chanson, réenregistrée pour Beauty and the Beat, ne soit officiellement publiée aux États-Unis qu’en janvier 1982 (et avec une face B différente, “Can’t Stop The World”), elle a emballé un coup de poing, passant trois semaines au n ° 2 du Billboard Hot 100 et devenant le plus gros succès de The Go-Go. Le morceau a également été joué pendant le générique d’ouverture du classique culte de 1982 Fast Times At Ridgemont High, cimentant officiellement la chanson comme pierre de touche de la culture pop des années 80.

Le premier single de Beauty and the Beat, cependant, était le impertinent mais mélancolique « Our Lips Are Sealed ». Sortie en juin 1981, la chanson est inspirée d’une lettre que Jane Wiedlin a reçue du leader de The Specials, Terry Hall. Les deux ont eu une liaison alors que The Go-Go’s était sur leur première tournée au Royaume-Uni, mais leur brève relation n’a pas été pour rien. Les mots de Hall ont été empruntés tout au long du morceau – à tel point qu’il a été crédité en tant que co-auteur.

Bien que “Our Lips Are Sealed” n’ait culminé qu’au n ° 20 du Billboard Hot 100, il a également atterri sur le palmarès Dance and Rock Tracks, restant finalement dans les charts américains pendant plus de 30 semaines – ce qui est très inhabituel pour la durée de vie d’un Célibataire. La chanson a cependant mieux fait au Canada et en Australie, culminant respectivement aux n°3 et n°2.

L’incarnation d’un LA cool et insouciant

Le clip coloré et d’accompagnement de “Our Lips Are Sealed” a suivi le groupe dans une décapotable des années 60, circulant dans Beverly Hills et pataugeant dans la célèbre fontaine électrique de la ville. Pour les adolescents du monde entier, les Go-Go’s étaient l’incarnation d’un style de vie cool et insouciant à Los Angeles.

Un autre moment fort de l’album est l’ode ironique à Los Angeles, “This Town”. Dans des harmonies superposées, les femmes narguent : “Cette ville est notre ville/(Cette ville) C’est tellement glamour/Je parie que vous vivriez ici si vous pouviez/Et être l’un des nôtres.” Ensuite, ils exposent la réalité de leur ville dans le dernier couplet : « Changez les lignes qui ont été dites avant/Nous sommes tous des rêveurs – nous sommes tous des putes/Étoiles abandonnées/Comme des voitures usées/Jette les rues de cette ville. »

Ailleurs sur l’album, les influences de groupe de filles des années 60 balladry peut être entendu dans des chansons comme « Fading Fast », tandis que des morceaux plus bruts et plus rapides comme « How Much More », « You Can’t Walk In Your Sleep (If You Can’t Sleep) » et « Skidmarks On My Heart ” révèlent les racines punk rock du groupe, évoquant nombre de leurs contemporains, La confiture et The Clash parmi eux.

Briser les barrières de genre

Après sa sortie, Beauty and the Beat a valu à The Go-Go leur première nomination aux Grammy – pour le meilleur nouvel artiste – et a laissé les fans impatients d’en savoir plus, comme en témoigne leur deuxième best-seller, Vacation’s 1982. Alors que le groupe allait se séparer au milieu de la décennie (avec de multiples réunions à suivre tout au long des années 90 et au-delà), Beauty and the Beat reste un disque new wave fondamental. L’album a également brisé les barrières entre les sexes, établissant The Go-Go’s le seul groupe entièrement féminin à écrire et enregistrer entièrement un album n ° 1 sur le Billboard 200.

Des décennies après sa sortie, Beauty and the Beat est toujours frais, urgent et… tout simplement cool. À première vue, le groupe aurait facilement pu être considéré comme un groupe pop fabriqué, mais cela n’aurait pas pu être plus éloigné de la vérité. Bien que leur musique ait été diffusée sur le Top 40 radio, les Go-Go ne ressemblaient en rien aux artistes pop raffinés de l’époque. Au lieu de cela, ils ont offert quelque chose d’autre – une véritable musicalité, un lyrisme d’esprit vif et un son unique et provocant. Incarnant l’esprit indépendant de l’inadapté social, les Go-Go étaient, peut-être, les premiers pourvoyeurs du « pouvoir des filles », offrant aux adolescents de tout le pays quelque chose à s’identifier – et, finalement, à aspirer – à.

Beauty and the Beat peut être acheté ici.