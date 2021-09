Comment les Goldberg ont dit au revoir parfait aux pops de George Segal lors de la première de la saison 9

Il y a eu des flashbacks sur certains des meilleurs moments de Pops, et quand la vérité a éclaté et que la famille a admis qu’ils ne géraient pas bien la perte de Pops, Murray est sorti et a avoué qu’il gère le pire de tous parce qu’il n’a pas Je n’ai pas du tout pu y faire face, car Pops lui manque aussi. Ensuite, Adam a révélé pourquoi le stylo que Pops avait laissé à Barry était si important, partageant que c’était le stylo qu’il utilisait pour écrire toutes les lettres à leur grand-mère pendant son absence pendant la guerre, promettant toujours qu’il rentrerait sain et sauf à la maison. Et à la fin, Adam a révélé qu’il connaissait le véritable endroit préféré de Pops, et il s’est avéré que c’était un arbre après tout.