Comment les Grizzlies jouent leur meilleur ballon sans Ja Morant

Les Grizzlies de Memphis ne le reconnaîtraient jamais publiquement, mais il devait y avoir un moment de panique, leur saison était sur le point de s’échapper lorsque Ja Morant est tombé au sol en se tenant la jambe le 26 novembre contre les Hawks d’Atlanta. Morant avait subi le genre de blessure sans contact qui met trop souvent fin aux saisons et modifie la trajectoire d’une carrière en un clin d’œil. Alors que leur meneur vedette était transporté dans les vestiaires, tout ce qui avait blessé les Grizzlies à ce moment-là a levé la tête.

Jaren Jackson Jr. a lutté contre les fautes. Dillion Brooks prenait beaucoup de clichés et n’en faisait pas beaucoup. La défense de Memphis – qui était de loin la pire de la NBA à ce moment-là – a cédé 132 points à Atlanta. Les Grizzlies sont tombés à 9-10 avec la défaite, et il semblait que cela pourrait empirer à partir de là alors qu’ils s’accrochaient au statut de Morant.

Avance rapide neuf matchs plus tard, et Memphis est l’équipe la plus chaude de la NBA. Morant est toujours absent, mais il a évité une blessure grave et devrait être de retour sous peu. En son absence, Memphis a remporté huit de ses neuf derniers matchs, ce qu’aucune autre équipe de la NBA ne peut dire pour le moment. Memphis a devancé ses adversaires de 176 points sur cette séquence.

Les Grizzlies n’étaient jamais censés être aussi bons, même s’ils étaient en parfaite santé. Lorsque Memphis a échangé Jonas Valančiūnas contre un ensemble de contrats moins favorables à l’équipe et l’opportunité de gagner sept places dans le projet de commande de 2021, les Griz étaient apparemment prêts à prendre du recul dans le présent afin de pouvoir faire un plus grand pas en avant dans l’avenir. Cela avait du sens : Morant venait d’avoir 22 ans, Jackson Jr. n’avait pas encore l’air prêt pour les heures de grande écoute, et le chemin vers une course éliminatoire profonde dans l’Ouest semblait plus dangereux que jamais.

Peut-être que le public obsédé par le basket-ball a toujours sous-estimé la collection de talents des Grizzlies cette saison. Peut-être qu’il a fallu la blessure de Morant pour que tout le monde retrouve un nouveau niveau de confiance et de production. Quoi qu’il en soit, la séquence de victoires inspirée des Grizzlies sans Morant est l’histoire la plus captivante de la ligue en ce moment de ce côté des imparables Cleveland Cavaliers.

C’est ainsi que Memphis a procédé.

Jaren Jackson Jr. réalise enfin son potentiel de star

Ne laissez pas le mot enfin faire trop de bruit dans ce sous-titre. Jackson est encore très jeune – seulement 22 ans dans sa quatrième saison. Il a été un bon joueur de la NBA jusqu’à présent, mais Memphis lui a accordé une extension de 105 millions de dollars pour être quelque chose de plus. Tout commence à arriver.

Il était facile de voir le potentiel de star de Jackson lors du repêchage de la NBA 2018. C’était un grand homme avec une envergure de 7’4, des instincts de blocage de tir impressionnants, une capacité de tir à trois points rare et des éclairs de capacité de manipulation de balle séduisante. Alors que Jackson avait tous les atouts d’un grand homme futuriste super séduisant, ce sont les responsabilités classiques d’un joueur de première ligne qui étaient plus difficiles à saisir. Pour ses deux premières saisons dans la ligue, Jackson a trop commis de fautes, n’a pas assez rebondi et avait souvent besoin d’un centre plus traditionnel à côté de lui pour maintenir la peinture. Puis il a raté la quasi-totalité de sa troisième saison avec un ménisque déchiré.

Maintenant en bonne santé en quatrième année, Jackson commence à rassembler tous ses talents particuliers. En huit matchs sans Morant (il était absent pour un) pendant la séquence, JJJ prend 6,5 trois par match et les assomme avec un clip de 38,5%. Le Griz le chassera des écrans comme une aile, et il a fait preuve d’une capacité impressionnante à déclencher des mouvements.

La capacité de tir extérieur de Jackson est la première de son rapport de repérage offensif. Les défenses adverses le ferment plus fort que les autres gros, ce qui ouvre sa capacité à attaquer le dribble.

Ces flashs de manipulation de balle que nous avons vus à l’université continuent d’évoluer. Courez trop fort à JJJ et il est susceptible de le mettre sur le pont et de passer à côté de vous pour un gros jeu.

La capacité de Jackson à attaquer le dribble est le type de compétence spéciale qui vous fait penser qu’il pourrait encore atteindre le statut de superstar un jour. Il montre également un peu plus de volonté d’initier et de jouer par contact dans la peinture.

C’était le geste d’un adulte envers Anthony Davis.

Pendant tout ce temps, Jackson a été très bon défensivement. La défense de Memphis est meilleure de 11,9 points pour 100 possessions avec lui au sol, selon Cleaning the Glass, et il bloque plus de tirs que jamais. JJJ se classe parmi les cinq premiers de la ligue en termes de taux de bloc à 6,5%. Il joue plus de cinq quand cela compte, mais ses compétences sont encore suffisamment diversifiées aux deux extrémités pour lui permettre de jouer à côté d’un autre gros aussi.

Regardez-le naviguer sur l’écran dans le pick-and-roll ici et repartir avec le bloc.

Le secret de son succès ? C’est un « grand gars de l’eau ».

Jaren Jackson Jr. sur la clé de son amélioration :

??

« Quand tu rentres à la maison, bois de l’eau. C’est bon. Un énorme gars d’eau. »⁣ JJJ depuis la blessure de Ja :⁣

21 PPG⁣

5.4 RPG⁣

1.9 BPG⁣

41,3% 3P⁣

6-1 Recordpic.twitter.com/2fqCaN7ekj – Grizzlies Analytics (@GrizzAnalytics) 12 décembre 2021

Soyez comme Jaren Jackson Jr. Buvez plus d’eau.

Desmond Bane devient bien plus qu’un simple tireur

Bane a été largement identifié comme un dormeur potentiel entrant dans le repêchage de la NBA 2020, mais la ligue a toujours dormi sur lui après une carrière de quatre ans au TCU. Alors qu’il était encore au 30e rang, les Grizzlies ont conclu un accord pour le décrocher avec le dernier choix au premier tour. Maintenant à mi-chemin de sa deuxième année, Bane ressemble légitimement à l’un des meilleurs joueurs de sa classe.

Bane faisait appel en tant que perspective pour sa projection en tant que garde 3-et-D hors ballon. Il était assez bon dans ce rôle tout de suite en tant que recrue pour le Griz, atteignant 43% de ses triples et montrant des compétences de qualité au point d’attaque défensivement. À sa deuxième saison, Bane étend encore plus son jeu et devrait être sérieusement pris en considération pour le joueur le plus amélioré.

L’utilisation de Bane est passée de 16,1% à 22,3% cette année. Memphis le laisse attaquer le dribble plus souvent, et cela porte ses fruits. Regardez-le épousseter LeBron ici.

Ce type de création de coups sur demi-terrain est la continuation du développement que Bane a montré lors de sa dernière année à la TCU. Il étoffe toujours son jeu de traction et commence à marquer aux trois niveaux.

Combien de choix n ° 30 au total peuvent atteindre leur place dans le milieu de gamme et vider un coup? C’est une compétence plus difficile que vous ne le pensez.

Bane peut bien sûr toujours tirer sur les trois balles. Il atteint 40 pour cent sur 6,5 tentatives par match en profondeur. Il y a même eu des flashs de dépassement encourageants, en particulier avec le passage du skip dans le coin.

Les Grizzlies se sont engagés à constituer leur équipe tout au long du repêchage, et Bane ressemble à un coup de circuit en ce moment.

Dillon Brooks a donné aux Grizzlies le feu dont ils ont besoin

Il est difficile d’écrire sur Dillon Brooks sans tomber dans des clichés. Il y a beaucoup de compétences tangibles que Brooks apporte à la table en tant qu’ailier de 6’7 qui défend, tire avec un volume de trois et peut obtenir un seau à la rigueur tard dans le chronomètre des tirs. Plus que tout, Brooks est le leader émotionnel des Grizzlies et une présence ardente sur le terrain qui ramène certaines des meilleures qualités de l’ère Grit-n-Grind de la franchise du passé récent.

La meilleure compétence de Brooks pourrait être sa confiance d’élite en lui-même. Cet homme n’a jamais rencontré de problème qu’il ne pensait pas pouvoir résoudre.

Brooks a également joué un rôle important dans l’amélioration de la défense depuis qu’il a fait ses débuts dans la saison et qu’il est revenu de blessure le 10 novembre. Il n’est peut-être pas le buteur le plus efficace de la ligue ou un joueur avec un ensemble de compétences à la mode, mais l’intensité de Brooks et un ensemble complet de taille et de compétences a été un coup de pouce bien nécessaire pour Memphis après un début sans vie.

Quand ses trois tombent, le Griz a l’air génial.

C’est également la partie de l’article où nous créditons Taylor Jenkins d’être discrètement devenu l’un des meilleurs jeunes entraîneurs de la ligue. Ce pick-and-pop screen-the-screener est si beau à regarder en temps réel, n’est-ce pas ?

La profondeur de Memphis s’intensifie

L’une des premières choses qui sautent aux yeux en regardant les Grizzlies sur ce tronçon est le nombre de joueurs compétents dont ils disposent. Tout le monde dans la rotation de Memphis peut apporter une contribution positive, et cette rotation est aussi profonde que n’importe quelle équipe de la ligue.

L’ancien vedette de Gonzaga, Killian Tillie, est enfin en bonne santé et montre ses diverses compétences. Tillie peut frapper trois, attaquer certaines clôtures en tant que passeur ou buteur et a les mains actives défensivement. Il est toujours dans les deux sens avec Memphis, mais l’attaquant français de 6’9 ressemble à un gardien pendant cette séquence.

John Konchar, la fierté de West Chicago, est également en train de devenir un joueur de premier plan. Konchar a toujours emballé des partitions remontant à ses années d’université à Fort Wayne, et il a mis en évidence ses compétences complètes au cours de cette période.

Konchar semble toujours faire des jeux gagnants. C’est une menace défensive qui peut lancer une opportunité de transition avec un rebond ou un vol. Il a vidé ses trois places. Et c’est aussi un coupeur intelligent qui semble voir chaque pli dans une défense adverse.

Xavier Tillman Sr. était un autre chouchou du repêchage pour lequel les Grizzlies ont échangé au deuxième tour. Tillman est devenu un monstre par minute à Michigan State en faisant toutes les petites choses qui aident une équipe à gagner, et il apporte la même énergie et la même agitation à Memphis.

Tillman étire le sol, fait au moins une ou deux passes nettes par match, et fournit également une défense solide dans la peinture. Oh oui, il a fait ça aussi.

Tyus Jones a également été meneur de jeu pour remplacer Morant. Jones a eu le meilleur ratio passes décisives/chiffres d’affaires dans la ligue chacune des trois dernières années, et il le fait à nouveau avec 119 passes décisives pour 21 revirements jusqu’à présent cette saison. La grande amélioration de son jeu cette saison a été son tir à trois points, atteignant 40 pour cent de ses 65 premières tentatives cette saison.

Depuis son tour de star à Duke dans le Final Four, Jones a toujours semblé destiné à être un meneur de jeu d’élite. Maintenant, ça se passe.

Ajoutez De’Anthony Melton (qui mérite plus qu’une mention rapide, mais cet article est assez long comme ça), Jarrett Culver et Santi Aldama aussi. Le Griz a beaucoup de gars qui peuvent jouer. C’est une sacrée façon de rattraper une étoile perdue.

La défense de Memphis est passée du pire au premier

Le lendemain de la chute de Morant, les Grizzlies occupaient le 30e rang de la ligue pour la cote défensive. Non seulement ils étaient bons derniers, mais ils étaient bons derniers à un kilomètre et demi.

Le plus gros problème avec la défense de Memphis était que les adversaires perdaient trois contre eux. Bien que le match où Morant a été blessé, les équipes ont atteint 40,8% de leurs trois contre le Griz, le clip le plus élevé de la ligue. Depuis que Morant est tombé, les équipes tirent à 29,8% sur trois, ce qui est le clip le plus bas de la ligue.

Vous ne le croirez jamais, mais la défense de Memphis s’est améliorée alors que leurs adversaires ont finalement commencé à manquer. Ce qui était la pire défense de la ligue avant la blessure de Morant est maintenant la meilleure défense de la ligue après la blessure de Morant.

Morant est probablement encore défensivement négatif à ce stade, mais cette amélioration défensive est davantage une régression des moyennes vers la moyenne qu’un signe certain de son niveau d’activité. Cela dit, les pièces de profondeur des Grizzlies ont fait un excellent travail en se rapprochant des tireurs et en faisant des rotations plus nettes sans leur garde étoile.

Les Grizzlies n’iront pas tranquillement dans l’Ouest

Il y a un an, les Grizzlies se sont qualifiés pour les séries éliminatoires en bouleversant les Golden State Warriors lors du premier tournoi de play-in. La plupart s’attendaient à ce que Memphis soit à nouveau une équipe de play-in cette année avec peu de chances de hausse au-delà de cela. On dirait que tout le monde s’est trompé.

Morant sera de retour et jouait à un niveau All-NBA. Jackson est devenu une co-star légitime, et le caractère unique de ses compétences fait de lui une couverture extrêmement difficile dans une série. Bane a évolué en tant que joueur offensif et ressemble à un créateur secondaire stellaire à ce stade. Vous pouvez compter sur Brooks pour être au centre de tout. Les Grizzlies ont également un excellent entraîneur en Jenkins et des tonnes de profondeur.

Ce tronçon sans Morant a été incroyable – avec une victoire de 73 points sur le Thunder et un tronçon où l’équipe n’a pas traîné une seconde en cinq matchs consécutifs.

Cette franchise a toujours été la plus à l’aise lorsqu’elle remporte des victoires. Avec leur pierre angulaire mise à l’écart, Memphis se rabat sur les petites choses pour gagner. Cela a un impact énorme.