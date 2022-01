Comment les Hawks sont si mauvais malgré le fait que Trae Young soit génial

Le match de lundi soir a été emblématique de la façon dont Trae Young et, vraiment, la saison des Atlanta Hawks a été dans son ensemble.

Trae Young a peut-être organisé le plus incroyable spectacle de feux d’artifice offensifs que nous ayons vu cette année. Il a marqué 56 points et récolté 14 passes décisives contre les Trail Blazers de Portland lundi soir.

Vous voulez parler d’un joueur comme d’une infraction à part entière ? Young a marqué ou aidé sur 86 des 117 points des Hawks, selon Kevin Chouinard de Hawks.com.

Il est également entré dans l’histoire de la NBA, devenant l’un des six joueurs de l’histoire de la NBA à marquer au moins 55 points et 10 passes décisives en un seul match. Il a rejoint la compagnie de cinq membres du Temple de la renommée.

Il était absolument spectaculaire. C’était Young à son apogée absolu jusqu’à présent cette saison et cela ne va probablement pas beaucoup mieux que cela en ce qui concerne les performances individuelles.

Il n’y avait qu’un seul problème : les Hawks ont perdu.

Les Blazers ont gagné 136-131 derrière 43 points à Anfernee Simons. Damian Lillard n’a même pas joué. Alors que, oui, Young a eu l’une des performances les plus spectaculaires que nous ayons jamais vues, les Hawks puaient toujours. Cela a été toute leur saison jusqu’à présent et c’est exactement pourquoi ils sont la 12e tête de série d’une solide conférence de l’Est à 16-20.

Vous vous demandez probablement : « Si Young est si bon, pourquoi les Hawks sont-ils si mauvais ? Ils viennent de se qualifier pour la finale de la Conférence Est l’année dernière. Et bien qu’il y ait de nombreuses réponses à cette question et que nous en parlerons toutes, la plus importante est très évidente : c’est leur défense.

Les Hawks sont spectaculairement mauvais en défense



Les Hawks ont eu l’une des meilleures attaques de la ligue derrière l’éclat de Trae Young. Mais aussi bons qu’ils soient offensivement, ils sont encore pires de l’autre côté du ballon.

La note défensive de 113,0 des Hawks est la 4e pire note de la NBA aujourd’hui. C’est bien loin d’où ils étaient au cours de la deuxième moitié de la saison dernière lorsqu’ils se classaient 12e de la ligue après la pause des étoiles.

Et, écoutez, vous ne serez probablement jamais une excellente équipe défensive lorsque vous aurez Trae Young au point d’attaque. Il mesure à peine 6’1 et sera toujours le plus petit joueur du court. Vous devez vous efforcer de le cacher au pire joueur offensif de l’adversaire.

Mais personne ne demande aux Hawks d’être formidables. Ils ont juste besoin d’être compétents et ils ne peuvent même pas l’être. Examinons pourquoi.

Le grand pas en arrière de Clint Capela



Clint Capela a été le point d’ancrage de la croissance défensive des Hawks la saison dernière. Il s’est avéré être l’un des meilleurs protecteurs de jante de la NBA.

Les adversaires n’ont tiré que 52,9% à moins de six pieds du panier avec Capela à la jante la saison dernière. Ce nombre a catapulté à 61,3 % cette année. En conséquence, les Hawks sont devenus l’une des pires équipes de la NBA à défendre la peinture. Tout vient facilement.

Une partie de cela est la santé de Capela. Il est entré dans cette saison en revenant en forme après s’être remis des injections d’Achille au cours de l’été. Il est également toujours sous le choc des effets de COVID malgré son autorisation de jouer, a-t-il déclaré au Atlanta Journal Constitution.

Tout cela a clairement eu un impact sur son jeu en tant qu’ancre défensive des Hawks.

Ils sont également extrêmement mauvais en défense de transition



Aussi mauvaise que soit la défaillance défensive de Capela pour les Hawks, ce n’est pas la raison pour laquelle leur défense est si mauvaise.

Le vrai problème pour eux, c’est qu’ils sont une équipe défensive putride en transition. Tout simplement horrible. Absolument affreux. Il n’y a pas assez d’adjectifs pour décrire exactement à quel point ils sont mauvais, alors laissons parler les chiffres.

Tha Hawks accorde 1,217 points par possession en transition défensive, selon Synergy Sports Technology. C’est de loin la pire note de la ligue. Ce n’est pas tout, c’est de pire en pire.

Mon collègue Bryan Kalbrosky m’a béni avec cette statistique incroyable, selon Cleaning The Glass.

« Lorsque la défense adverse obtient un vol, l’offensive qui s’ensuit marque 160,3 points pour 100. C’est le pire de la NBA et plus de 10,0 points pour 100 possessions pire que toute autre équipe de la ligue. »

Maintenant, regarde. Les vols de balles en direct sont presque impossibles à défendre. Tout le monde est déjà hors de position, donc il y a un avantage inhérent à l’attaque. Mais être aussi mauvais est juste sauvage. C’est ce qui vous garde hors de l’image des séries éliminatoires.

Pour être juste, les Hawks ont également été en mauvaise santé



Aussi mauvaise que soit la défense des Hawks jusqu’à présent cette saison, il est difficile de prendre un rythme quand tant de joueurs sont entrés et sortis de l’alignement – ​​en particulier en raison des protocoles COVID-19 de la ligue.

Et tout le monde a été touché par cela, donc ce n’est pas une excuse. Mais même maintenant, les Hawks ont de grands noms comme John Collins et Bogdan Bogdanovic dans les protocoles.

Nate McMillan est lui-même sorti juste au moment où l’équipe a récupéré un certain nombre de joueurs dans la rotation.

La saison a été difficile pour les Hawks.

Ce n’est pas trop tard



Les choses peuvent encore être inversées pour Atlanta. Ils n’ont que 16-20, ce qui leur donne 4,5 matchs de retour sur les Cavaliers pour la 5e tête de série dans l’Est avec environ la moitié de la saison à jouer.

Il n’y a évidemment aucune garantie qu’ils se qualifieront pour les séries éliminatoires à ce stade, mais c’est tout à fait possible. Ils n’ont qu’à faire demi-tour. Trae Young a été suffisamment spectaculaire en attaque pour faire exactement cela.

L’équipe, dans son ensemble, a juste besoin de sa défense pour se rattraper un peu.