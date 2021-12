Comment les humains pourraient vivre deux ans de plus : réduire la pollution de l’air

Le changement climatique va avoir des conséquences profondes sur la santé et la survie humaines. De toute évidence, un monde plus chaud signifie plus de coups de chaleur et d’autres décès causés par la chaleur.

Une étude récente sur le coût de la mortalité du changement climatique a révélé que chaque 4 434 tonnes métriques de dioxyde de carbone émises – environ les émissions combinées de 3,5 Américains, selon l’étude – causeront un décès lié à la chaleur ce siècle.

Mais la situation est encore pire que ce que ce chiffre suggère. Danny Bressler, l’économiste de l’environnement qui a rédigé l’article, note que son estimation laisse de côté d’autres décès potentiels liés au climat, comme ceux dus aux inondations et à la réduction de l’approvisionnement alimentaire. Il estime simplement ce que des températures plus élevées feront à elles seules, écrivant qu’il « ne considère pas les co-bénéfices probables de mortalité de politiques climatiques plus strictes, telles que la diminution de la pollution par les particules ».

C’est une façon technique de le dire. Voici un moyen plus simple : lorsque nous brûlons des combustibles fossiles, toute la pollution qui en résulte ne monte pas très haut dans l’atmosphère. Une partie s’accumule dans l’air que nous respirons chaque jour.

Et ça nous tue. Beaucoup d’entre nous. L’étude Global Burden of Disease, une référence commune pour le travail de santé publique, estime que 3,4 millions de personnes meurent prématurément chaque année en raison de la pollution de l’air. Des recherches plus récentes placent le total encore plus haut, à 10 millions par an. Un article récent a suggéré que 90 pour cent de la population mondiale vit dans des zones où la pollution de l’air est supérieure aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (directives que l’organisation elle-même est en train de durcir).

Les particules en question ici sont invisibles à l’œil nu, mais leurs effets sont tout sauf.

La menace pour la santé publique des particules

Ce problème porte de nombreux noms différents – « pollution de l’air », « faible qualité de l’air », « pollution PM 2,5 » – mais il est directement lié à notre problème climatique.

La combustion de combustibles fossiles, dans une voiture, une aciérie ou une centrale électrique, produit du dioxyde de carbone et du méthane, mais elle produit également d’autres polluants. Le terme « PM 2,5 » fait référence à des particules inférieures à 2,5 micromètres (ou 0,0025 mm, plus petites qu’un grain de sable) en suspension dans l’air. Parfois appelées familièrement « suie », les PM 2,5 proviennent généralement de substances qui brûlent : du bois dans les cheminées, du propane dans les générateurs, du charbon dans les centrales électriques et de l’essence dans les voitures.

Mais la pollution PM 2,5 n’émane pas seulement d’une combustion contrôlée. Les combustibles fossiles contribuent également indirectement aux émissions de PM 2,5 : le réchauffement climatique augmente la fréquence et la gravité des incendies de forêt, qui soumettent les gens à d’énormes quantités de particules. Le plus grand incendie de forêt de l’histoire de la Californie, le feu de camp de 2018, a conduit les niveaux de PM 2,5 dans la ville voisine de Chico à augmenter d’environ 12 fois la limite de l’EPA.

Tout cela est important car les émissions de PM 2,5 sont extrêmement mortelles. Parce que les particules PM 2,5 sont si petites, elles peuvent facilement atteindre les poumons et même la circulation sanguine, et une exposition à long terme peut causer divers problèmes de santé graves, comme le cancer du poumon, l’emphysème, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et le déclin cognitif.

Et nous avons de très bonnes preuves causales que des niveaux élevés d’exposition à la pollution par les PM 2,5 entraînent une baisse de la santé globale et de l’espérance de vie. Certaines des premières preuves convaincantes sont venues des États-Unis, en particulier une influente « étude des six villes » publiée en 1993. Cette étude a révélé des relations significatives entre les niveaux de pollution de l’air et la mortalité globale, entraînées par des taux plus élevés de cancer du poumon et d’autres maladies pulmonaires et cardiaques. maladie.

Un ensemble de recherches plus récentes et méthodologiquement solides s’est concentré sur la Chine, en particulier sa « politique de la rivière Huai » instituée dans les années 1950. Le gouvernement communiste chinois avait promis le chauffage gratuit en hiver en tant que nouvel avantage fourni par l’État, mais n’avait pas les ressources nécessaires pour offrir cet avantage à l’échelle nationale. Au lieu de cela, il n’a donné que du charbon gratuit ou fortement subventionné pour le chauffage aux ménages au nord de la rivière Huai. Le Huai coupe grossièrement l’est de la Chine en deux; Pékin est à plusieurs centaines de kilomètres au nord et Shanghai légèrement au sud.

Cela signifiait que les collectivités situées au nord de la rivière étaient exposées à une pollution par les particules beaucoup plus importante provenant de la combustion du charbon que les collectivités situées au sud. Des travaux rétrospectifs comparant les durées de vie au-dessus et au-dessous de la rivière Huai ont suggéré que ces émissions étaient incroyablement mortelles, réduisant directement l’espérance de vie de cinq ans et demi pour les personnes au nord de la rivière par rapport à celles qui vivent au sud.

La pollution de l’air coûte des millions de vies – et plus encore

La pollution mondiale n’est pas aussi grave qu’elle l’était au nord de Huai, mais elle n’est pas terrible non plus. L’indice de qualité de vie de l’air de l’Université de Chicago, qui estime régulièrement le bilan humain de la pollution particulaire, a publié cet automne un rapport estimant que la personne moyenne sur Terre perd 2,2 ans d’espérance de vie en raison de la pollution particulaire, par rapport à un scénario dans lequel chaque pays suivi les directives de l’OMS.

« La consommation d’alcool réduit l’espérance de vie de 9 mois ; eau insalubre et assainissement, 7 mois ; VIH/SIDA, 4 mois ; paludisme, 3 mois ; et les conflits et le terrorisme, seulement 7 jours », écrivent les chercheurs Ken Lee et Michael Greenstone dans le rapport. « Ainsi, l’impact de la pollution particulaire sur l’espérance de vie est comparable à celui du tabagisme, près de trois fois celui de la consommation d’alcool et de drogues et de l’eau insalubre, cinq fois celui du VIH/sida et 114 fois celui des conflits et du terrorisme. D’après leurs calculs, abaisser les niveaux de pollution de l’air en dessous de ceux spécifiés dans les directives de l’OMS permettrait aux personnes actuellement en vie de profiter collectivement de 17 milliards d’années supplémentaires sur Terre.

Et c’est un chiffre relativement conservateur. Peu de temps après la publication du rapport, l’Organisation mondiale de la santé a établi des directives plus strictes pour la pollution particulaire. Sa norme antérieure, sous-jacente à l’analyse UChicago, était que la concentration de particules dans l’air que nous respirons devait être maintenue à moins de 10 microgrammes (µg, ou un millionième de gramme) par mètre cube d’air. Le nouveau seuil, développé en raison des preuves que des concentrations encore plus faibles peuvent être nocives pour la santé humaine, est la moitié de celui-ci : 5 µg/m³.

Réduire la pollution atmosphérique mondiale à ce nouveau seuil inférieur permettrait d’économiser encore plus de millions d’années de vie.

Et les méfaits de la pollution particulaire ne se limitent pas à l’espérance de vie. Patrick Collison, l’entrepreneur et cofondateur de Stripe, s’est intéressé à la recherche sur ce sujet et possède un recueil utile de travaux récents sur les méfaits de la pollution atmosphérique. Parmi les études qu’il met en évidence :

Une très faible augmentation de la pollution particulaire (en particulier une augmentation de la concentration de PM 2,5 de 1 µg/m³) entraîne, selon une estimation, une réduction de 0,8 % du PIB cette année-là, principalement parce que la pollution atmosphérique augmente l’absentéisme et réduit la productivité. Les diagnostics d’Alzheimer triplent lorsque l’exposition à long terme à la pollution de l’air est considérablement augmentée (de 10 µg/m³). Les diagnostics de maladie de Parkinson et de démence augmentent également. La pollution de l’air réduit le fonctionnement cognitif des jeunes. L’application des normes américaines de pollution de l’air à la Chine augmenterait considérablement les résultats des tests en lecture et en mathématiques dans ce dernier pays, de la médiane aux 63e et 58e centiles respectivement. Les joueurs d’échecs, les arbitres de baseball et les négociants en bourse ont tous de moins bons résultats dans leur travail lorsqu’ils sont exposés à plus de pollution atmosphérique. Ces emplois sont exceptionnellement faciles à quantifier, mais il va de soi que les performances des personnes dans d’autres emplois en souffrent également.

Même si la pollution de l’air ne vous tue pas, elle entrave probablement votre fonctionnement cognitif, vous appauvrit et augmente votre sensibilité aux maladies brutales comme la maladie d’Alzheimer.

Comment la lutte contre le changement climatique peut prolonger l’espérance de vie

La pollution de l’air est un problème difficile, mais la bonne nouvelle est que nous pouvons aider à le résoudre en résolvant un autre problème difficile. Les actions visant à lutter contre le réchauffement climatique peuvent également réduire considérablement les décès dus à la pollution atmosphérique.

En 2018, une équipe de scientifiques de la Terre des universités Duke et Columbia a modélisé ce qui arriverait aux décès dus à la pollution atmosphérique si le monde agissait réellement pour faire face au changement climatique. Ils ont envisagé un scénario dans lequel 180 gigatonnes de CO2 de moins sont émises d’ici 2100. C’est à peu près les réductions nécessaires pour maintenir le réchauffement à 2 °C ou moins – l’objectif de l’accord de Paris sur le climat.

Si nous réduisons autant les émissions, nous éviterions environ 110 à 196 millions de décès prématurés d’ici 2100. En moyenne sur la période de 80 ans considérée, cela représente 1,4 à 2,5 millions de décès évités par an. (Les améliorations auraient besoin de temps pour prendre effet, donc plus de vies seraient sauvées plus tard dans le siècle qu’au cours des 10 prochaines années.)

La bonne nouvelle est que les gouvernements disposent de leviers réglementaires pour réduire les décès dus à la pollution atmosphérique – et certains les tirent. Le rapport UChicago Air Quality Life Index estime que depuis 2013, la Chine a réduit la pollution de l’air de 29 %, pour une durée de vie moyenne de 1,5 an pour chacun de ses citoyens (en supposant qu’il n’y ait pas de recul de la pollution).

De même, l’adoption d’une version plus stricte du Clean Air Act aux États-Unis a été suivie d’une réduction de 50 % de la pollution par les particules entre 1970 et 1979, aidée par une économie au ralenti. Les économistes Kenneth Chay et Michael Greenstone ont estimé que le Clean Air Act a provoqué une baisse immédiate et brutale de la mortalité infantile aux États-Unis. D’après leurs chiffres, quelque 1 300 nourrissons de moins sont morts en 1972 que si les modifications apportées à la Clean Air Act de 1970 n’avaient pas été adoptées. De plus, les recherches des économistes Adam Isen, Maya Rossin-Slater et W. Reed Walker suggèrent que les modifications apportées à la Clean Air Act ont conduit les enfants à avoir des revenus plus élevés à l’âge adulte que s’ils avaient été exposés à des niveaux de pollution antérieurs. .

Il y a aussi des choses que vous pouvez faire au niveau individuel pour atténuer votre apport de pollution atmosphérique. Ma collègue Rebecca Leber a parlé d’un outil qui vous permet d’enquêter sur la qualité de l’air là où vous vivez, et vous pouvez aider à empêcher les émissions de vous nuire ou de nuire à vos proches avec un purificateur d’air électrique (j’en ai deux qui fonctionnent dans mon appartement).

Mais la pollution de l’air n’est pas un problème individuel, pas plus que le changement climatique. Les solutions à long terme impliquent la mise en place de réglementations beaucoup plus strictes ou des taxes plus élevées ciblant les émissions de particules, et le remplacement des sources courantes comme les centrales au charbon par l’énergie solaire, nucléaire ou éolienne.

L’administration Biden va dans la bonne direction. L’Environmental Protection Agency, sous la direction de Michael Regan, nommé par Biden, révise ses normes de qualité de l’air, réévaluées pour la dernière fois en 2012, en réponse à « le solide corpus de preuves scientifiques [which] montre que les expositions à long et à court terme aux particules fines (PM2,5) peuvent nuire à la santé des personnes, entraînant des crises cardiaques, des crises d’asthme et des décès prématurés. Un groupe scientifique de l’EPA a signalé son soutien à la réduction d’un tiers de la quantité de PM 2,5 autorisée dans l’air.

Mais c’est aussi un problème mondial qui frappe encore plus durement le monde en développement. La diffusion des technologies vertes dans les économies émergentes comme l’Inde et le Brésil n’est pas seulement une nécessité climatique. C’est aussi une nécessité de santé publique.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans le bulletin Future Perfect.