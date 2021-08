Comment les indépendants peuvent utiliser les dernières fonctionnalités de LinkedIn pour générer plus de prospects

Alors que le déploiement du vaccin se poursuit et que de plus en plus de personnes se tournent vers un avenir post-COVID, LinkedIn constate une augmentation de l’engagement, alors que les professionnels envisagent leur prochaine opportunité et que les entreprises recherchent l’aide d’experts pour guider leur planification.

En effet, LinkedIn compte désormais jusqu’à 774 millions de membres, avec trois personnes de plus s’inscrivant à la plate-forme chaque seconde, alors qu’il a également signalé des « niveaux d’engagement record » pendant cinq trimestres consécutifs, soulignant cette opportunité.

Pour les pigistes, cela signifie également un nouveau potentiel de connexion avec des opportunités pertinentes – tant que vous le faites correctement et que vous utilisez les diverses fonctionnalités de LinkedIn pour vous assurer que votre présence se démarque et que vous vous connectez de la manière la plus efficace.

Sur ce front, LinkedIn a récemment ajouté quelques outils qui peuvent vous aider dans votre processus – voici trois ajouts relativement nouveaux à LinkedIn qui peuvent aider à améliorer les performances de votre plate-forme.

1. Page de service LinkedIn

LinkedIn a ajouté des listes de services sur les profils de pigistes en 2019, mais il a récemment affiné ses options d’affichage pour en faire une considération encore plus précieuse.

Voici un exemple de la page des services de Matt Navarra :

Comme vous pouvez le voir, le format de la page Services mis à jour comprend un accent plus spécifique sur les services offerts, ainsi qu’une nouvelle option « Avis » pour afficher les témoignages des clients.

Votre liste de services LinkedIn peut présenter vos offres commerciales et vous aider à atteindre des clients potentiels, le tout gratuitement.

Une page Services :

Vous met en contact avec les membres de LinkedIn à la recherche de vos services Permet aux clients potentiels de vous contacter gratuitement, même si vous n’êtes pas connecté Vous permet de recevoir des demandes de renseignements commerciaux de membres de LinkedIn en dehors de votre réseau Vous aide à être trouvé grâce à des recherches de services sur LinkedIn

Voici un aperçu de ma page de service LinkedIn :



Conseils pour maximiser votre page de service LinkedIn gratuite : choisissez jusqu’à 10 services fournis Complétez la section « À propos » pour informer les clients potentiels de ce que vous proposez (vous pouvez utiliser jusqu’à 500 caractères) Ajouter un lieu de travail – Vous pouvez choisir votre emplacement actuel ainsi que l’option « Je suis disponible pour travailler à distance » Une fois que vous avez configuré votre page de service LinkedIn, partagez-la sous forme de publication pour faire savoir à votre réseau que vous êtes #OpenForBusiness ou partagez-la dans un message.

Pour plus d’informations sur la configuration de votre propre page de services LinkedIn, consultez cet aperçu de LinkedIn.

2. Avis sur les pages de service LinkedIn

Comme indiqué, LinkedIn a récemment ajouté une nouvelle section « Avis » à ses options de page de services, qui vous permet de présenter des avis clients positifs, ce qui peut être un autre moyen de promouvoir vos offres.

Vous pouvez inviter vos anciens clients à évaluer vos services, LinkedIn offrant initialement 20 crédits pour demander des avis via le processus (cela garantira que les gens ne sont pas inondés de demandes d’avis sur la plate-forme).

Pour tester cette fonctionnalité, j’ai envoyé une « invitation à revoir » à l’un de nos précieux clients. Voilà à quoi ça ressemble :

Conseils pour maximiser les avis de votre page de service LinkedIn : comme indiqué, vous êtes autorisé à inviter jusqu’à 20 clients à évaluer vos services. le « État des évaluations de la page de service » pour gérer vos invitations à évaluer. Vous pouvez également leur envoyer un message pour leur rappeler la demande d’examen ou, comme indiqué, retirer l’invitation.

3. Réunions vidéo LinkedIn

LinkedIn a également récemment proposé une nouvelle option de réunion vidéo native, qui vous permet de démarrer une conversation vidéo directement à partir de vos fils de discussion LinkedIn.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour organiser instantanément des réunions vidéo en face à face avec des clients potentiels, aidant ainsi à établir une connexion et une confiance.

Conseils pour maximiser les réunions vidéo LinkedIn natives : Actuellement, les réunions vidéo LinkedIn natives vous permettent d’héberger des chats vidéo en tête-à-tête. LinkedIn ajoutera bientôt la possibilité d’héberger des réunions vidéo de groupe. Envoyez un lien de réunion instantanée ou programmez une réunion pour une autre date.

Pour les visioconférences de groupe, vous pouvez choisir parmi d’autres fournisseurs de visioconférences pris en charge par LinkedIn, notamment MS Teams ou Zoom.

Emballer

LinkedIn ajoute toujours plus de fonctionnalités, et les derniers ajouts à ses pages de service et à ses outils vidéo peuvent vous offrir de nouvelles façons d’améliorer la connexion et de sensibiliser les clients potentiels.

Si vous cherchez à maximiser vos opportunités, il vaut la peine de profiter de ces outils et de vous appuyer sur les dernières offres de LinkedIn pour mettre en valeur vos compétences et votre expertise.