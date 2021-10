Comment les Indiens bénéficieront de la levée conditionnelle des restrictions de voyage par Singapour

L’Espagne, l’Allemagne, les Maldives, les Émirats arabes unis, la Thaïlande et la Turquie autorisent dans une certaine mesure les voyageurs indiens. (Déposer)

Singapour lèvera son interdiction de voyager pour les citoyens d’Inde, du Népal, du Sri Lanka, du Myanmar et du Pakistan à partir du 26 octobre. Les personnes ayant voyagé depuis 14 jours dans ces pays seront à nouveau autorisées à entrer dans la cité-État. Cependant, le gouvernement du pays a annoncé que les voyageurs passeraient toujours par ses mesures frontalières de catégorie IV.

Mesures aux frontières de catégorie IV

La catégorie IV, le plus strict des quatre niveaux de restriction de Singapour, n’autorise l’entrée qu’aux résidents permanents et citoyens de Singapour, ainsi qu’aux voyageurs sous la voie des visites d’urgence pour les décès et les maladies graves.

Les autres voyageurs, y compris ceux qui ont reçu des autorisations d’entrée préalable, ne sont pas autorisés à entrer. Les voyageurs éligibles devront passer un test RT-PCR au plus tard 48 heures avant le départ, passer un autre test à leur arrivée à Singapour et passer 10 jours dans une installation de quarantaine.

Détentes à Singapour

Le ministère de la Santé de Singapour a déclaré que le pays avait précédemment annoncé que les voyageurs ayant des antécédents de voyage de 14 jours en Inde, au Bangladesh, au Népal, au Myanmar, au Sri Lanka et au Pakistan ne seraient pas autorisés à entrer ou à transiter par le pays. Le ministère a examiné la situation de Covid-19 dans ces pays et a décidé de lever les restrictions à partir de 26. Ces voyageurs seront soumis aux mesures frontalières de catégorie IV de Singapour, a indiqué le ministère.

Voyage à Singapour

Singapour a précédemment autorisé les personnes originaires de pays où la situation de Covid-19 est sous contrôle à entrer sur son territoire. Pour vaincre l’interdiction des voyageurs en provenance d’Inde, ceux qui voulaient visiter Singapour passaient 14 jours dans un pays tiers avant de prendre un vol pour Singapour. Singapour a également introduit les voies de circulation vaccinées avec l’Allemagne et le Brunéi Darussalam en août. Il s’agit d’extensions de couloirs de déplacement, mais destinées uniquement aux voyageurs entièrement vaccinés. Il a depuis étendu les voies de circulation vaccinées à l’Italie, la France, le Danemark, l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, le Canada et la Corée du Sud.

Pays autorisant les voyages depuis l’Inde

L’Espagne, l’Allemagne, les Maldives, les Émirats arabes unis, la Thaïlande et la Turquie autorisent dans une certaine mesure les voyageurs indiens. L’ambassade de Turquie à New Delhi a annoncé le mois dernier que les voyageurs entièrement vaccinés se rendant en Turquie depuis l’Inde n’auraient plus besoin de subir une quarantaine de 14 jours à leur arrivée. L’Allemagne a reclassé l’Inde en «zones à forte incidence (Covid)» en août, en baisse par rapport aux «zones de variantes virales» à restriction plus élevée et a supprimé l’interdiction d’entrée pour les voyageurs en provenance d’Inde. L’Espagne autorise également les voyageurs entièrement vaccinés en provenance d’Inde.

