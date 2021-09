comment les influenceurs virtuels captivent les masses

Qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qui ne l’est pas ? La frontière entre le monde virtuel et la réalité est de plus en plus floue sur Internet. Un utilisateur en Espagne peut parcourir les réseaux sociaux et trouver des influenceurs avec des millions de followers. Ce sont des gens qui montrent leur quotidien sur internet mais qui peuvent n’existe pas, du moins dans le monde tangible.

Une photo célébrant son anniversaire, prenant soin de ses plantes, une autre photo plongeant parmi les tortues, et une autre visitant Rome. Une vie de luxe que beaucoup souhaiteraient avoir, sauf que c’est faux. C’est un influenceur virtuel, créé par ordinateur.

Des célébrités en direct côtoient des célébrités virtuelles sur Instagram et TikTok. Son histoire, son image et sa personnalité sont minutieusement conçu pour plaire aux masses et obtenez des collaborations avec des marques, un nouvel horizon pour la publicité.

Une génération virtuelle

Lil Miquela est l’influenceuse virtuelle la plus connue du moment. Il compte 3 millions de followers sur Instagram et quelques autres sur TikTok. Son apparence n’est pas tout à fait réaliste, avec sa coiffure éternelle, Lil ressemble à quelque chose d’un jeu vidéo et est défini comme un robot de 19 ans qui vit à Los Angeles.

@lilmiquela Robots

Un exemple similaire est le récit de Rozy, qui a même arpenté les rues de Séville. Bien que leur nombre d’adeptes soit beaucoup plus petit, il n’atteint que 81 000 fans, tous deux représentent de jeunes filles modernes qui servir de promotion aux marques devant tous ses fans.

On peut aussi les trouver profils masculins comme KnoxFrost, 21 ans, avec 722 000 abonnés. Il y a même le premier TopModel virtuelShudu, que nous voyons ci-dessous promouvoir le Samsung Galaxy Z Flip. “Samsung m’a dit que le Galaxy Z Flip a été créé pour ceux qui voient la technologie comme un moyen de s’exprimer, donc Shudu est le partenaire idéal pour cette entreprise”, explique-t-il dans le post.

Shudu sur Instagram Shudu Omicrono

Aucun d’eux ne cache sa condition virtuelle et ils en font une caractéristique remarquable, ce qui les rend spéciaux. D’autres, en plus, forcent cet aspect artificiel comme l’artiste virtuelle Noonoouri, une poupée avec un certain air de Betty Boop de 378.000 followers.

Cependant, les nouvelles technologies commencent à atteindre niveaux de perfection Lorsqu’il s’agit de créer des faux visages et de leur donner du mouvement, cette tendance pourrait être détournée vers de nouveaux influenceurs virtuels difficiles à différencier des vrais.

Chirurgie non, Deepfakes oui

Parallèlement à cette nouvelle communauté de personnages virtuels, une autre option a été générée où le réel et le fictif se rejoignent encore plus. En Corée du Sud, où ces techniques de création de contenu sont très populaires, le youtubeur Rui a avoué être un humain virtuel.

YouTubeur virtuel RuiCovery

Elle est humaine parce qu’elle est une vraie personne de chair et de sang, mais elle est aussi virtuelle parce que ce que le spectateur voit est presque entièrement le produit de la technologie. Au lieu d’utiliser la chirurgie plastique pour créer un look plus conforme aux normes de beauté actuelles, la technologie crée une nouvelle image sur le visage.

Ce sont les fameux deepfakes qui réalisent cet effet. Des algorithmes d’intelligence artificielle qui permettent à l’ordinateur de générer des visages qui n’existent pas et de leur donner vie. Tout comme certains de ces réseaux neuronaux peuvent transformer n’importe qui en dessin animé et respecter les mouvements de la personne, cette technologie parvient à donner un nouveau visage pour le chanteur.

@ruuui_li # # 헤픈 우연 # 커버 🤍 | #heize #happen #cover #fyp # 추천 # 추천 떠라 # 풀 버전 은 유튜브 에 # 루이 커버 ♬ 오리지널 사운드 – rui_li

La différence avec les applications deepfake populaires qui émergent est que l’effet obtenu pour le canal Rui c’est impressionnant. L’œuvre porte la signature de DOB Studio et sans la vidéo explicative, peu ou pas de personnes auraient détecté qu’il s’agissait d’un faux visage.

De cette façon, l’identité de l’artiste peut également être préservée, en tant qu’alter ego virtuel qui protège l’identité réelle. Cependant, l’entreprise qui fournit la technologie n’a pas fait la preuve du processus créatif, ils assurent simplement que ce n’est pas leur visage d’origine. Ils ont l’intention de lancer un service personnalisé en 2022 pour travailler avec d’autres humains virtuels.

L’impact sur les personnes

Les influenceurs virtuels, créés entièrement par ordinateur ou à moitié, n’échappent pas aux critiques que l’on attribue le plus souvent aux réseaux sociaux. Un rapport interne de Facebook révèle l’impact négatif que les réseaux sociaux, principalement Instagram, ont sur la santé mentale des gens.

Enfants jouant avec des téléphones. @mckaelalee sur Unsplash

La perfection que l’on essaie de refléter dans les publications de ces réseaux sociaux ne coïncide généralement pas avec la réalité, encore moins lorsqu’il s’agit de personnes créées par ordinateur. Un monde qui crée attentes difficiles à atteindre Pour la plupart, le rapport de Facebook indique que “32% des filles disent que lorsqu’elles se sentent mal dans leur corps, Instagram les fait se sentir pire”.

Le Wall Street Journal a eu accès à ce rapport qui contredit le discours public que l’entreprise entretient en faveur des réseaux sociaux. L’étude réalisée par Facebook reflète la toxicité que transmet Instagram. “Les comparaisons avec ce qu’elles voient sur Instagram peuvent modifier la façon dont les jeunes femmes se perçoivent et se décrivent”, indique le rapport.

Dans tous les cas exposés dans les paragraphes précédents, les profils sur les réseaux sociaux ou les pages Web indiquent en quelque sorte qu’ils sont irréels. La semaine dernière, Twitter a lancé un système pour bien marquer les bots qui tweetent sur leur réseau social. Les mauvais robots qui prétendent être de vraies personnes pour diffuser de fausses informations sont plus difficiles à repérer et sont devenus un problème à éliminer sur ces plateformes.

Parallèlement, bon nombre de projets travaillent sur des outils de détection des deepfakes. Quand viendra le temps de détecter les personnages virtuels cachés (qui sont déjà arrivés) dans les réseaux, il faudrait disposer de cette technologie, qui doit être maintenu en constante évolution pour suivre les programmes d’intelligence artificielle en constante amélioration.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent