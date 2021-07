Comment les informations client peuvent être protégées grâce à des étapes simples de collecte de données

Le monde actuel s’étend avec une énorme abondance de données sur les habitudes d’achat des consommateurs, les décisions d’achat, l’utilisation des moteurs de recherche et les historiques de navigation sur les réseaux sociaux. Ces consommateurs doivent être compris et communiquer avec eux. En ce qui concerne les organisations, quel que soit le type de marketing que vous recherchez, une approche plus approfondie qui prend en compte plusieurs points de données d’achat ou plusieurs points d’enquête aidera à atteindre l’impact souhaité sur le marché. Grâce à une meilleure connaissance des tendances de consommation, nous aurons une nouvelle opportunité de commercialiser efficacement auprès de nos consommateurs. D’un autre côté, cette connaissance s’accompagne également de la possibilité de violer leur vie privée.

Sur la base d’une étude de 2020 menée sur Forrester, l’une des choses qui ont été nommées dans les cinq principales priorités des décideurs marketing était la protection des informations personnelles et de la vie privée des clients.

Enquêtes partiellement anonymes

Les entreprises suivent des mesures telles que la fréquence à laquelle le client interagit avec l’entreprise ou le bon client et la façon dont le client réagit vis-à-vis du produit ou du service serait très utile. Communiquez avec les clients et écoutez ce qu’ils ont à dire sur votre produit. Vous pouvez personnaliser ce programme pour recevoir leurs réponses. Après cela, chaque réponse peut être analysée et des informations très précieuses peuvent être obtenues à leur sujet.

Lorsque vous participez à un sondage anonyme semi-informé concernant votre opinion sur un problème, votre esprit est rassuré que le sondage est valide parce que votre identité est anonyme mais que vous recevez toujours des commentaires sur le sujet.

Les sondages sont une source d’informations pour vous en tant qu’entreprise, mais peuvent être difficiles à comprendre. Les sondages anonymes sont bénéfiques pour l’entreprise car vous comprenez vos clients et l’entreprise peut recueillir des commentaires sur leurs expériences.

L’option d’enquête semi-anonyme permet à l’organisation d’identifier d’abord les champs qu’elle souhaite garder anonymes, puis l’enquête de participation sera entièrement anonyme. Vous pouvez choisir de joindre ou non vos informations personnelles, et si l’un des logiciels de messagerie électronique utilisés par le système MailChimp ne souhaite pas envoyer vos données, par exemple votre nom ou votre adresse e-mail.

Ce système permet à l’organisation d’avoir encore plus de contrôle sur les données qu’elle possède avec la richesse des données que les organisations peuvent collecter sur leur service client, les départements peuvent simplement enregistrer leurs clients et leur fidélité à la marque pour s’assurer qu’ils ne les perdent pas.

Le champ de collecte des données clients s’élargit

Votre succès ou votre échec à être un bon client et à produire des données déterminera votre succès ou votre échec en tant qu’entreprise.

Le produit Dynamics 365 Insights est le processus automatisé de compréhension du client. Créez des sondages pour vos clients en fonction de leurs besoins à l’aide d’outils de création de sondages faciles à utiliser comme SurveyMonkey ; puis générez des données avec de puissants outils d’analyse et d’intégration. De nombreuses notifications sont automatiquement envoyées au service approprié afin que vous puissiez toujours garder le client sous contrôle. Avec une interface qui intègre des rappels d’enquête visuels et oraux, vous pouvez être sûr de capturer toutes les réponses et informations pour découvrir des informations riches.

En fin de compte, les entreprises axées sur les données et centrées sur le client ont un avantage concurrentiel car elles peuvent inciter les investisseurs à créer une analyse de données meilleure et plus significative. De nombreuses organisations à travers le monde ont manqué les domaines clés lorsqu’elles ont pensé à un système de retour d’information direct : sans la vue holistique (avec le client) du système, les outils du système ne sont pas aussi bénéfiques et ils passent à côté de la pleine valeur de l’information. Microsoft Dynamics 365 Customer Voice définit et rassemble tous les commentaires sur l’expérience d’un client dans l’entreprise – directement dans Microsoft Dynamics 365 et via des canaux indirects – permettant de meilleures expériences et une meilleure expérience globale de l’ensemble des clients.

Commencez dès maintenant, ici

Les besoins et les intérêts des clients sont un fait important à prendre en compte lors de la détermination des politiques et pratiques de confidentialité. Dans Dynamics 365 Voice of Customers, vous pouvez surmonter tous les problèmes entre la découverte de connaissances client clés et la garantie de données individuelles, ce qui vous permet d’assembler des associations importantes avec vos clients pour la réalisation de longue haleine de votre association. Il est possible d’aller dans vos applications métiers avec votre profil de clients qu’ils ont. Les conseils natifs et rationalisés ajoutent un renforcement positif à l’entreprise qui privilégie le client et l’employé pour réagir rapidement aux commentaires.

Conclusion

Les fonctionnalités de protection contre la fraude de Microsoft Dynamics 365 ont été implémentées et chercheront à maintenir les meilleures pratiques de sécurité pour aider à protéger les informations client et les détails privés dont il a la garde. Il y a les politiques de Microsoft, y compris les mesures anti-piratage. Nous vous donnons également ces informations chaque fois que vous contactez la mise en œuvre de Dynamics 365, et ils décrivent les contrôles de sécurité qu’ils mettent en place pour la prévention de la fraude et d’autres informations que vous pourriez vouloir connaître sur les lois et procédures des logiciels de sécurité.

Auteur : James Warner

James a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de la relation client, le développement commercial et le marketing numérique dans divers domaines tels que la pharmacie, la banque, l’immobilier, le divertissement, les télécommunications, le commerce électronique, l’électronique, etc. Nexsoftsys, James propose les meilleures solutions pour développer des affaires sur le marché mondial en utilisant le… Voir le profil complet ›