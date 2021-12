Comment les introductions en bourse peuvent être une stratégie d’investissement intelligente pour amasser de la richesse

Certes, toutes les introductions en bourse ne rapportent pas de l’or, mais il n’est pas rare qu’une action double quelques mois seulement après son introduction en bourse.

À moins que vous ne vous cachiez dans une grotte sans Internet, vous sauriez déjà que 2021 était l’année des introductions en bourse. Plus de 51 introductions en bourse ont frappé le marché indien en octobre, élevant un total de Rs 90 000 crore.

Et pour l’investisseur qui sait choisir les introductions en bourse gagnantes, accumuler de la richesse à court et à long terme a été un rêve devenu réalité. Eh bien, toutes les introductions en bourse ne rapportent pas de l’or ; certains ont été ratés parce que l’entreprise n’a pas fonctionné comme prévu.

Mais il n’est pas rare qu’une action double quelques mois seulement après son introduction en bourse.

Permettez-moi de déballer un peu cela et de vous montrer les 4 avantages uniques d’investir dans les introductions en bourse.

1 : Avantage pour les investisseurs lève-tôt

Avec une introduction en bourse, vous investissez au moment où l’entreprise passe du privé au public. Cela signifie que vous investissez dans les actions les plus chaudes de l’entreprise, en particulier lorsqu’elles évoluent le plus rapidement avec un potentiel énorme de croissance et d’expansion. Et supposons que l’entreprise dans laquelle vous avez investi propose des solutions de pointe et révolutionnaires, qu’elle explose et qu’elle maintienne la croissance. Vous bénéficiez d’une énorme manne de profit. Certaines introductions en bourse valent leur diamant pour les investisseurs au bon moment. Par exemple, Amazon.com Inc. a lancé une introduction en bourse en 1997 et a évalué chaque action à 18 $. Donc, si vous aviez investi 5 000 $ dans l’introduction en bourse d’Amazon, vous savez combien cela vaut aujourd’hui en décembre 2021.

2: Investissement actualisé. Gros bénéfices

De nombreuses entreprises proposent leurs actions au prix le plus bas lorsqu’elles lancent leurs introductions en bourse. Et c’est parce qu’il peut s’agir de petites entreprises à croissance rapide et sous le radar. Mais à mesure que l’entreprise grandit et que des nouvelles arrivent, le cours de l’action peut monter en flèche. Et vous manquez la seule chance d’acheter ses actions à un prix bien inférieur à sa vraie valeur. Regardez Paras Defence And Space Technologies Limited. La société est devenue publique le 1er octobre 2021 et le prix d’émission était de Rs 175. Le prix actuel chez NSE est de Rs 735,45. Ce qui signifie qu’il a augmenté de 320% en seulement un mois.

3: Plus d’informations pour prendre une meilleure décision

Lorsqu’une entreprise lance une introduction en bourse, elle doit fournir un prospectus détaillé contenant des informations telles que ses performances passées, ses actifs, ses passifs, sa situation financière, ses risques, sa croissance et ses plans futurs. De plus, la société doit mentionner clairement le prix par titre dans le document d’ordre d’introduction en bourse assurant une transparence totale. Ainsi, en tant qu’investisseur de détail, vous obtenez également les mêmes détails que les grands investisseurs. Cela vous permet de prendre des décisions intelligentes et judicieuses.

4: Élan massif. Croissance exponentielle

Les entreprises qui lancent des introductions en bourse attirent de gros investisseurs, un grand nombre d’investisseurs et une énorme exposition médiatique et de relations publiques. Gagnez ainsi un élan massif, ce qui rend ces actions rouges encore plus chaudes. Et comme il n’y a pas d’historique boursier ni de graphique boursier, c’est un terrain vierge pour les investisseurs. C’est pourquoi vous voyez souvent que les introductions en bourse ont une croissance exponentielle que les actions ordinaires.

Aujourd’hui, l’Inde est devenue un hotspot mondial pour les introductions en bourse. Considérez ceci : Route Mobile Ltd a lancé une introduction en bourse le 21 septembre 2020, avec un prix d’inscription de 350, et il a bondi à 400,37% à ce jour chez NSE.

Cela signifie que vous auriez pu tripler votre argent sur Route Mobile Ltd en achetant simplement ses actions le jour de sa cotation. Considérez ceci : Happiest Minds Technologies Ltd, depuis son introduction en bourse le 17 septembre 2020, a généré un bénéfice annualisé de 616,17 %.

Vous auriez pu faire fortune si vous aviez ciblé la technologie Happiest Minds.

Comment exploiter le pouvoir de création de richesse des introductions en bourse ?

Le temps compte. Vous ne voulez pas passer à côté d’une entreprise privée qui vous intéresse, qui devient publique et devient un gagnant certain. Vous devriez accéder au potentiel de tant de sociétés sous-évaluées et sous-évaluées qui deviennent publiques. Vous ne devriez pas vous laisser entraîner dans une frénésie d’introduction en bourse. Vous devez faire preuve de diligence raisonnable, comprendre les facteurs et étudier les rapports de recherche et les analyses fondamentales. Le prospectus ne révèle pas tout. Vous devriez demander l’aide d’experts. Il existe des modèles qui montrent, avec une excellente prévisibilité, les performances d’une introduction en bourse. Un expert peut vous guider sur où investir; quand investir; combien investir; quand sortir ; quand vendre certaines actions pour s’assurer des bénéfices et combien garder investi à long terme.

(Par Videsh K Totaare, directeur général et PDG, Archers Wealth Management Pvt Ltd)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Les lecteurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant de faire tout investissement

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.