Comment les investisseurs Bitcoin peuvent profiter de cet avantage fiscal, pour l’instant Crypto new media

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,fl_progressive,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTc5Mjk3Nzg1ODA3NTEzMjM5/congressman-reintroduces-cryptocurrency-tax-bill.jpg

La « règle de vente de lavage » américaine donne aux investisseurs en bitcoins la possibilité de bénéficier d’allégements fiscaux. Voici comment.

Bitcoin a numérisé le transfert de valeur à la vitesse d’Internet. Pourtant, de tels sauts technologiques ont tendance à surcharger temporairement la capacité d’une bureaucratie à suivre les réglementations, les lois et la fiscalité.

Actuellement, l’IRS désigne le bitcoin comme une « propriété » plutôt que comme une devise, et caractérise la vente de bitcoin en termes de gains et de pertes en capital, plutôt que de revenu ordinaire. En tant que telle, la « règle de vente de lavage » ne semble pas s’appliquer aux ventes de bitcoins. Faute de directives contraires du Département du Trésor américain ou de l’IRS, les Bitcoiners peuvent potentiellement bénéficier de cette échappatoire qui profite des fluctuations de valeur.

Comment les investisseurs Bitcoin bénéficient de la «règle de vente de lavage»

Une vente sans effet est lorsqu’un titre est vendu à perte, mais que le même titre ou un « titre essentiellement identique » est acheté dans les 30 jours suivant la vente. Si cela se produisait avec des titres ou des actions, les contribuables ne pourraient pas utiliser une perte en capital de cette transaction. Mais comme le bitcoin est traité comme une propriété et n’est pas considéré comme une sécurité, il n’est pas soumis aux règles de vente de lavage.

Un investisseur peut vendre et racheter rapidement des bitcoins pour attraper tout rebond des prix. Cette stratégie, souvent appelée « récolte des pertes fiscales », peut être un avantage précieux à des fins fiscales si l’on cherche à utiliser une perte pour réduire ou éliminer les impôts sur les gains en capital (et, dans une mesure limitée, l’impôt sur le revenu).

Mais profiter de la récolte de pertes en capital peut être plus facile à dire qu’à faire. Bien que le suivi de l’activité potentiellement imposable et de la juste valeur marchande du bitcoin puisse être plus facile sur un échange qui fournit des rapports de transaction, beaucoup préfèrent déplacer leur bitcoin vers des portefeuilles privés ou avoir des bitcoins à plusieurs endroits. Un suivi minutieux est toujours nécessaire, même si son bitcoin n’est pas sur un échange. Évidemment, ceux qui ne vendent pas leur bitcoin et les personnes à faible taux d’imposition qui ne paient pas de gains en capital à long terme ne bénéficieraient pas de cette échappatoire.

Avantages fiscaux du Bitcoin par rapport à l’État

Comme nous le montre la législation la plus récente sur les infrastructures examinée par le Congrès américain, Bitcoin est la cible d’une fiscalité et d’une surveillance agressives pour aider à soutenir le système économique actuel. L’IRS a déjà commencé à examiner plus attentivement les transactions dans le but de garantir la conformité fiscale. En conséquence, une application trop zélée des avantages de l’échappatoire de la règle de lavage est plus susceptible d’attirer une attention indésirable.

Par exemple, il est peu probable que l’IRS envisage de vendre pour obtenir une échappatoire, puis de racheter son bitcoin une seconde ou deux plus tard en tant que transaction valide. L’IRS veut généralement qu’un investisseur prenne un certain risque pour considérer la vente comme légitime. Jusqu’à ce que les nouvelles réglementations ou la jurisprudence le rendent plus clair, il vaut mieux prévenir que guérir, car l’IRS pourrait nier cela comme une opération fictive, provoquant un gâchis chaud imposable.

Bien que la faille de la règle de lavage Bitcoin existe maintenant, elle ne le sera peut-être pas dans un avenir proche. Bien que le projet de loi sur l’infrastructure actuel ne traite pas de cela, la tendance actuelle à la taxation en général suggère que le Congrès américain modifiera la règle des ventes de lavage pour inclure le bitcoin dans un proche avenir. En général, une approche raisonnée par un fiscaliste dans l’utilisation des échappatoires fiscales à son avantage est bien meilleure qu’une attitude blasée, attrape-moi-si-vous-pouvez vis-à-vis de la fiscalité.

Ceci est un article invité par SJ Ware. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.